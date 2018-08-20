Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Накануне крупнейших манёвров: в России стартовала внезапная проверка боеготовнос...
ООН сочла Киев виновным в гибели сотен украинских солдат в Иловайском котле
Россия построит не «Мистраль», а кое-что лучше
"Здесь останется 10 миллионов человек". Украинский депутат едко прокомментировал...
Главная / В мире

Эпатажный американский певец Мэрилин Мэнсон упал без сознания прямо на сцене - видео

20 августа 2018, 18:24  •  102 • В мире
Мэрилин Мэнсон потерял сознание во время выступления.
Любящий шокировать публику рок-исполнитель Мэрилин Мэнсон упал в обморок прямо во время концерта. Инцидент попал на камеру, видеозапись происшествия была выложена на портале YouTube.
Неприятность с артистом случилась в субботу, 18 августа, во время концерта в американском штате Техас. На кадрах видно, как в процессе исполнения своей знаменитой перепевки хита британской группы Eurythmics «Sweet Dreams (Are Made of This)» Мэрилин Мэнсон начинает слегка покачиваться. Чтобы сохранить равновесие, артист даже пытается опереться на сценический монитор, но это не помогает, потеряв сознание Мэрилин Мэнсон падает прямо на сцене.
Причины недомогания певца не известны, однако незадолго до выступления Мэнсон жаловался на тепловой удар. Коллеги рок-музыканта также утверждают, что Мэнсон испытывает недомогание из-за погоды, сообщил портал NME.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

102
Источник
Похожие новости
20 августа 2018, 15:09
Украинский депутат похвастал окружением ВСУ города, который и так был под их контролем
19 августа 2018, 22:39
«Обманный манёвр»: что может стоять за словами Трампа об отказе инвестировать в восстановление Сирии
20 августа 2018, 11:54
В МВД Румынии извинились перед пострадавшими в протестах

20 августа 2018, 15:09
Афганистан надеется на помощь России в решении вопроса с талибами
20 августа 2018, 18:24
Цифровой Копперфильд: Подлинная история Илона Маска
20 августа 2018, 18:24
Спецслужбы США поднялись против Трампа
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
19 августа 2018, 00:09
Путин и Меркель обсудили ввод миротворцев ООН в Донбасс
14 августа 2018, 19:24
Вайкуле готова бесплатно спеть в Крыму, но с одним условием
15 августа 2018, 11:39
«Война с Россией будет катастрофой»: Генерал НАТО охладил пыл Запада
16 августа 2018, 18:24
Ни Брежнев, ни Сталин не могли. А Путин может
15 августа 2018, 05:09
Журналист рассказал, как КПП на границе с Крымом дискредитирует Украину
19 августа 2018, 16:24
«Фигурантом может стать Порошенко»: США начали проверку хищений средств, выделенных Украине — адвокат
14 августа 2018, 09:09
Как правильно бить американцев контрсанкциями
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.