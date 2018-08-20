Эпатажный американский певец Мэрилин Мэнсон упал без сознания прямо на сцене - видео

Любящий шокировать публику рок-исполнитель Мэрилин Мэнсон упал в обморок прямо во время концерта. Инцидент попал на камеру, видеозапись происшествия была выложена на портале YouTube.

Неприятность с артистом случилась в субботу, 18 августа, во время концерта в американском штате Техас. На кадрах видно, как в процессе исполнения своей знаменитой перепевки хита британской группы Eurythmics «Sweet Dreams (Are Made of This)» Мэрилин Мэнсон начинает слегка покачиваться. Чтобы сохранить равновесие, артист даже пытается опереться на сценический монитор, но это не помогает, потеряв сознание Мэрилин Мэнсон падает прямо на сцене.

Причины недомогания певца не известны, однако незадолго до выступления Мэнсон жаловался на тепловой удар. Коллеги рок-музыканта также утверждают, что Мэнсон испытывает недомогание из-за погоды, сообщил портал NME.