Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Коварный замысел провалился: Россия лишила Украину инструмента шантажа
Страна на коленях и в агонии: Украина движется к катастрофе
Беспорядки в Киеве: Националисты обещают – Украина будет в огне
Украинский депутат жёстко осадил жену Порошенко
Главная / Политика

"Энтузиазм на нуле": в Японии указали на превосходство Путина в курильском вопросе

22 октября 2020, 16:20  •  103 • Политика
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Жители Страны восходящего солнца обсудили "загадочный" звонок российского лидера
Японцы ломают голову над тем, что мог значить "странный" поступок президента России Владимира Путина, который в разговоре с японским премьер-министром Ёсихидэ Суга неожиданно сам решил поднять вопрос Курильских островов. Впрочем, некоторые пришли к выводу, что Токио не стоит тратить силы на бессмысленные потуги переиграть нашего лидера в этом вопросе.
Тему сентябрьских переговоров России и Японии подняли журналисты японского издания Yahoo News Japan. Тогда президент РФ выступил инициатором обсуждения давнего спора двух сторон. При этом все, о чем говорил Путин – это необходимость ускорить процесс заключения мирного договора на основе Советско-японской декларации 1956 года. Однако журналисты усмотрели в этом "тайный знак", свидетельствующий, что в вопросе Курил наступил поворотный момент, так как раньше Москва вовсе предпочитала обходить стороной эту тему.
Охладить пыл японских журналистов поспешили их же сограждане. В комментариях к статье японцы отметили, что тягаться с российским лидером в области дипломатии смысла нет. В этой сфере Владимир Путин – профессионал, а Ёсихидэ Суга – только "любитель", считают некоторые жители Японии.
"Большинство россиян против возврата, поэтому у японцев также нет энтузиазма. Так ничего не выйдет", "Причин отдавать острова вообще нет", – рассуждают комментаторы.
К слову, эксперты из Китая тоже считают, что Японии не по силам тягаться с Россией. Китайские журналисты отметили, что Токио не готов отказаться от идеи захватить Курильские острова, однако на деле ему нечего противопоставить мощи Москвы. В России не раз говорили о том, что принадлежность Курил не обсуждается.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



103
Источник
Похожие новости
22 октября 2020, 05:20
"Корабли НАТО полезут под Крымский мост": Журналист раскрыл план "деоккупации" Зеленского
22 октября 2020, 05:20
Трусость и обман не должны уничтожить русских - Малофеев
22 октября 2020, 10:50
Эксперт: Лукашенко всеми силами противится созданию Союзного государства
22 октября 2020, 12:40
"Путин устроит чистку элит после выборов в США": Хазин раскрыл план президента России
22 октября 2020, 01:40
Чубайс уходит? "Ну, пора уже": Главе Роснано пообещали новое место "при дворе"
22 октября 2020, 09:00
США ждёт новая гражданская война, кто бы ни победил на выборах - политолог
Новости партнеров
 
Выбор дня
22 октября 2020, 07:10
Беспорядки в Киеве: Националисты обещают – Украина будет в огне
22 октября 2020, 05:20
"Корабли НАТО полезут под Крымский мост": Журналист раскрыл план "деок...
22 октября 2020, 03:30
Киев раскрыл свои действия на случай прекращения транзита российского газа
22 октября 2020, 12:40
Посёлок Орелька в Харьковской области объявил о выходе из состава страны
22 октября 2020, 07:10
Первым космонавтом был не Гагарин, а цыган, не умевший воровать коней – украинский ак...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
15 октября 2020, 22:55
"Россия покидает спектакль об MH17": Озвучены последствия выхода из трёхсторонней группы
19 октября 2020, 01:15
Эрдоган пошёл в атаку после провокации с Крымом и выдвинул России обвинение
18 октября 2020, 11:25
Отпугнуло "безымянное" оружие русских? На западе Сирии "пропали" американцы
17 октября 2020, 22:35
Какие ещё территории потеряет Украина: Эксперт дала Киеву мрачный прогноз на будущее
22 октября 2020, 05:20
"Корабли НАТО полезут под Крымский мост": Журналист раскрыл план "деоккупации" Зеленского
18 октября 2020, 05:55
Азербайджан показал уничтожение С-300, но скрыл важные детали
21 октября 2020, 00:55
Россия не позволит Зеленскому сжечь дотла Украину – Червоненко
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.