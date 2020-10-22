"Энтузиазм на нуле": в Японии указали на превосходство Путина в курильском вопросе

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Жители Страны восходящего солнца обсудили "загадочный" звонок российского лидера

Японцы ломают голову над тем, что мог значить "странный" поступок президента России Владимира Путина, который в разговоре с японским премьер-министром Ёсихидэ Суга неожиданно сам решил поднять вопрос Курильских островов. Впрочем, некоторые пришли к выводу, что Токио не стоит тратить силы на бессмысленные потуги переиграть нашего лидера в этом вопросе.

Тему сентябрьских переговоров России и Японии подняли журналисты японского издания Yahoo News Japan. Тогда президент РФ выступил инициатором обсуждения давнего спора двух сторон. При этом все, о чем говорил Путин – это необходимость ускорить процесс заключения мирного договора на основе Советско-японской декларации 1956 года. Однако журналисты усмотрели в этом "тайный знак", свидетельствующий, что в вопросе Курил наступил поворотный момент, так как раньше Москва вовсе предпочитала обходить стороной эту тему.

Охладить пыл японских журналистов поспешили их же сограждане. В комментариях к статье японцы отметили, что тягаться с российским лидером в области дипломатии смысла нет. В этой сфере Владимир Путин – профессионал, а Ёсихидэ Суга – только "любитель", считают некоторые жители Японии.

"Большинство россиян против возврата, поэтому у японцев также нет энтузиазма. Так ничего не выйдет", "Причин отдавать острова вообще нет", – рассуждают комментаторы.

К слову, эксперты из Китая тоже считают, что Японии не по силам тягаться с Россией. Китайские журналисты отметили, что Токио не готов отказаться от идеи захватить Курильские острова, однако на деле ему нечего противопоставить мощи Москвы. В России не раз говорили о том, что принадлежность Курил не обсуждается.

