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Энтропия Донбасса: инфраструктура республик может приказать долго жить

28 июня 2019, 17:24  •  66 • Аналитика

Тяжелое наследие


Тотальная изношенность транспортной системы, городской и прочей инфраструктуры, а также жилого фонда является общей проблемой для постсоветского пространства. Однако в случае Украины, двадцать пять лет с безразличием относившейся к доставшимся ей вотчинам, в том числе к Донбассу, проблема носит и вовсе катастрофический характер. В случае ЛДНР ситуация еще более усложнилась в связи с боевыми действиями и послевоенной разрухой.




Если не считать центральных улиц Донецка, отремонтированных к Чемпионату мира по футболу в 2012 году и относительно презентабельного центра Луганска, города и веси ЛДНР выглядели изрядно запущенными еще до начала обстрелов – в том же Донецке достаточно доехать до Мариупольской развилки, чтобы насладиться зрелищем самых настоящих трущоб. Периферийные города выглядят еще более печально.


В 2015-2016 годах при помощи России были решены многие проблемы – отремонтированы мосты, восстановлено покрытие на основных направлениях и т. д. К сожалению, с тех пор как забота об инфраструктуре вновь перешла под ответственность республиканских служб, ситуация значительно ухудшилась.

Заплата на заплате


Вопрос тут даже не столько в компетентности локальных служб или чиновников – многие проблемы накапливались десятилетиями, и на их решение сейчас банально нет средств. Например, до войны областные власти Луганска и Донецка более-менее следили только за главными транспортными артериями, игнорируя периферию. В итоге десятки городков и сел ЛДНР остались практически без асфальта, покрытие там нужно менять полностью.

На главных автострадах ситуация не лучше – отремонтированное в 2016 уже напоминает сплошную мешанину латок. Особенно способствует разрушению покрытия большое количество грузового транспорта (и разных тяжелых самоходных агрегатов). Местные власти проблему почти не контролируют – например, в этом году в ДНР сообщили о ремонте 25 тысяч квадратных метров покрытия. Цифра ничтожна, однако, помимо этого, стоит учесть, что в основном речь идет о ямочном ремонте, крайне недолговечном.

Затерянные в степях


Дороги – наиболее очевидная проблема, с которой приходится сталкиваться практически каждый день. Однако есть сотни других, менее заметных. Местная пресса крайне не любит говорить о проблемах степной глубинки, хотя на самом деле это сотни тысяч людей. Это городки и поселки, до которых крайне непросто добраться (по причине отсутствия асфальта), страдающие от множества недугов. Степные населенные пункты часто страдают от засухи: если отказывают насосы, люди остаются без воды. Периодически прерывается электроснабжение, засыпает снегом дороги… Районные власти о проблемах знают и на места выезжают, но что толку, если в бюджете нет денег, а в штате достаточного количества сотрудников?

Впрочем, в какой-то мере сельским жителям может быть даже проще – почти у каждого есть печное отопление, у многих колодцы и удобства во дворе. Куда интереснее будет жителям Донецка или Луганска в случае отказа системы канализации или пресловутой системы водоснабжения, вода в которую поступает с подконтрольных Украине территорий. Безусловно, 2014 год, когда жителям осажденных мегаполисов приходилось неделями жить без воды, электричества и отопления, многому научил народ Новороссии, тем не менее, все эти неприятности не слишком способствуют формированию положительного имиджа республик и едва ли добавляют желания жить здесь.

Долой косметику


Ситуация, в принципе, аналогична сложившейся в промышленности: материальная база изношена, зачастую отслужила не один срок эксплуатации. Косметический ремонт позволяет худо-бедно эксплуатировать сети и оборудование, но если не проводить капитальный ремонт и не делать солидных инвестиций в омоложение, рано или поздно ситуация чревата фиаско.

Для предприятий это означает остановку производства, для населения – потерю рабочих мест, дискомфорт, техногенные катастрофы и так далее. Вероятно, в правительствах ЛНР и ДНР осознают, что постоянно латать на живую нитку изношенное еще в украинские времена хозяйство не получится. Вопрос лишь в том, где брать средства?

Пожалуй, если отказаться от различных необязательных мероприятий (концертов поп-звезд и прочей необязательной деятельности); поскрести по сусекам и всерьез разобраться, куда идут получаемые металлургией, коксохимической и добывающей отраслью средства, изыскать средства удалось бы.

Главный вопрос: есть ли желание и возможность? В то же время стоит признать, что, если ко всем прочим прелестям жизни в Новороссии добавятся хронические инфраструктурные проблемы, республики попросту вымрут. И тогда правительству просто некем будет управлять, а все жертвы окажутся напрасны.
Егор Махов

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