Энтони Блинкен написал для России советский план, забыв о заявлении Путина

Блинкен считает, что Россия хочет восстановить Советский Союз. В то же время Владимир Путин на эту тему ранее уже высказывался.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью CNN заявил, что в геополитическом плане Россия пытается добиться того порядка вещей, что существовал во времена Советского Союза. Подобную цель преследует президент России Владимир Путин, добавил американский чиновник:

И это значит восстановление сферы влияния над странами, которые ранее были частью Советского Союза, - пояснил Блинкен.

С точки зрения госсекретаря США, влияние России на постсоветское пространство неприемлемо. Другими словами, США сделают всё, чтобы Москва потеряла привычных союзников... Стоит отметить, что в данном случае Вашингтон даже не скрывает своих истинных целей. Сильный союзник в лице России нашим американским партнёрам не интересен. Печально, что подобное озвучивается накануне важнейших переговоров.

С другой стороны, риторика США понятна. Ведь русский ультиматум, выдвинутый ранее, предполагает сворачивание деятельности НАТО на привычных рубежах. И Америке это не нравится, потому и реанимируют миф о воссоздании Советского Союза. Ведь альянс создавался как раз для противостояния Советам, но с течением времени цель была утеряна, а структура НАТО лишь разрослась.

Кстати, президент России Владимир Путин в июне 2021 года говорил, что восстановление СССР бессмысленно и, более того, невозможно по целому ряду причин, связанных как с демографией, так и с экономикой: