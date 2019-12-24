«Е.Н.О.Т.». ЧВК, которая на самом деле РОО • 147 • Аналитика

Очень сложно писать о деле, которое достаточно широко обсуждается в сети и оппозиционной прессе, но реально пока находится на уровне следствия. По понятным причинам многое из того, что известно следствию, неизвестно широкому кругу обывателей.



Что порождает множество версий, множество мнений и выводов. Недавно в прессе появилась версия, что к преступлению причастны ФСБ и ГРУ. Заинтересованные лица дают интервью различным СМИ. Заурядное дело о меже между двумя участками домовладений в курортном селе Лермонтово превратилось в юридическую «глыбу».







«Е.Н.О.Т.» — это ЧВК или все-таки РОО?

Речь идет о достаточно серьезном преступлении, в котором замешаны члены официально зарегистрированной региональной общественной организации содействия и защиты военно-патриотического воспитания молодежи «Единые народные общинные товарищества», зарегистрированной в Москве в 2016 году и действующей на территории Краснодарского края.



Появление таких организаций в различных регионах России связано с тем, что на местном уровне существует огромный дефицит военно-патриотических организаций для молодежи. И в то же время в стране достаточно много участников тех или иных военных конфликтов, которые с удовольствием делятся собственным опытом.



Организации имеют различную направленность. От реконструкторов до военно-спортивных или поисковых отрядов. И, в принципе, поддерживаются местной властью, так как не требуют особых финансовых затрат. На местном уровне это важный фактор. Бюджеты городов и поселков мизерные.



Но вернемся к «Е.Н.О.Т.». Председателем правления РОО является Роман Теленкевич. Финансовой деятельности организация не ведет. Устав организации вполне «мирный»: «РОО «Е.Н.О.Т.» создана для содействия военно-патриотическому воспитанию молодежи, в том числе путем организации изучения и сохранения исторических материалов, поддержания и развития высоких духовно-нравственных традиций, представляющих собой составную часть гражданского общества…» и т.д.



Почему родятся «еноты»

Мы часто говорим о синдроме участника войны. Больше он у нас известен как афганский синдром. Те, кто участвовал в боевых действиях, меняются достаточно сильно. Медики называют это состояние посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР) и считают, что излечиться от этого невозможно. Ветераны любой войны всю оставшуюся жизнь считают себя в первую очередь именно ветеранами войны.



«Енотами» стали именно участники боевых действий различных войн. Некоторые участвовали в операции в Сирии, некоторые, как председатель правления Теленкевич, в «крымской весне», некоторые были волонтерами на Донбассе.



По поводу Донбасса. По понятным причинам украинские источники носом землю роют, чтобы доказать участие «енотов» в войне на стороне республиканцев. Однако, кроме нескольких фото с бойцами республик и пары фотографий с автоматами, причем явно далеко от линии соприкосновения, ничего не нашли. Но именно с украинской стороны при поддержке нашей зарубежной оппозиции появилось новое название РОО — ЧВК. Кстати, в деле фигурирует "вооружение" "енотов, найденное в гараже одного из членов общества. Это монтировки, ломы, лопаты и прочий рабочий инструмент. Странные частники, не правда ли?



Так откуда возникло дело, которое сегодня усилиями наших оппозиционеров обрастает новыми подробностями? Я не зря упомянул о ПТСР. Одним из проявлений этого синдрома является та самая фронтовая дружба, которая связывает фронтовиков на долгие годы. Связывает именно памятью о стрессе, о войне. Причем совершенно не важно, в какой войне человек участвовал. Помните вопрос из советского кино: "На каком фронте воевал?" Важно последнее слово — воевал.



Как появилось уголовное дело, в котором фигурируют члены РОО?

Для того чтобы понять суть дела, надо вернуться к началу. А там все настолько банально, что все дальнейшее становится неким шаржем. Карикатурой. По крайней мере, вызывает скептическую улыбку.



Итак, несколько лет назад известный российский врач-патологоанатом академик Михаил Пальцев решил построить себе дом в селе Лермонтово Туапсинского района Краснодарского края. Естественно, академик нанял местного специалиста, жителя Туапсе Петра Супонева. Пока все вполне логично. Тем более что Супонев тоже строил дом на соседнем участке и был на этой стройке практически постоянно.



Дальше начинается детектив. В 2018 году академик решил дом продать. И тут выяснилось, что сосед, он же прораб строительства Петр Супонев, мягко говоря, незаконно украл у семьи Пальцевых приличный, на 300 000 рублей кусок земли. Просто самовольно сдвинул границу участков.







Академик попытался усовестить наглого соседа. Сделать все по закону. Несколько раз вызывал кадастровых инженеров и риэлторов для уточнения границы согласно документам. Сосед поступал просто: не пускал никого на свой участок. В конечном итоге помочь академику решил его советник Андрей Молокоедов. Тем более что как раз в это время именно Молокоедов «пробивал» строительство медицинского центра в Краснодарском крае.



Но Молокоедов — такой же «боевик», как и его шеф. Максимум, на что его хватило, это рассказ о ситуации журналистке одного из федеральных каналов. И тут новый поворот. Оказалось, что журналистка знает лично лидера «енотов» Романа Теленкевича. Более того, она организовала встречу этих людей. Теленкевич пообещал поговорить с соседом.



Тут сошлюсь на слова адвоката Роберта Зиновьева, которые были опубликованы в его интервью газете «Коммерсант»:

«Речь шла о переговорах исключительно в правовом поле. Андрей Молокоедов добивался лишь того, чтобы Супонев прекратил скандалить и чинить семье академика Пальцева препятствия в пользовании участком».



Странное появление преступного сообщества во главе со странным главарем

Итак, в дело вступает «силовая составляющая» конфликта. Я не буду делать выводов. Просто факты, которые уже озвучены в различных источниках.



Август 2018 года. Петр Супонев в собственном гараже. Туда-то и приходят два человека из «енотов»: Денис Карабан и Василий Минчик. Я не могу точно описать разговор этих людей. Единственное, что известно достоверно, это был именно разговор. Мордобития не было с обеих сторон. Естественно, разговор был именно о захваченном участке.



Дальше понеслось. Супонев написал заявление в полицию. Карабана и Минчика задержали за вымогательство. В феврале этого года задержан и Молокоедов. Первоначально по этой же статье, но вскоре дело переквалифицировано на более тяжкую. Молокоедова арестовали. Кстати, причастность этого человека к преступлению не доказана, по мнению того же адвоката.



На сегодня Андрей Молокоедов ни больше ни меньше, как глава преступного сообщества! По крайней мере, именно эту статью сегодня ему инкриминирует следствие. Статья 210, часть 1 Уголовного кодекса РФ «Управление преступным сообществом»! Сегодня именно этот человек руководил преступной группой, состоящей из членов РОО «Е.Н.О.Т.».



Интересно, как ветераны боевых действий, некоторые даже награждены за участие в боевых операциях, попали в подчинение к этому человеку?



Странностей в этом деле много. Опять сошлюсь на «Коммерсант», который опубликовал выдержку из материалов уголовного дела:

«Фактической целью данной организации являлась маскировка планируемой преступной деятельности по оказанию услуг, связанных с розыском лиц, слежкой, адресной установкой, запугиванием, хищением имущества, нападений и других неправомерных действий».



Следствие разберется…

Оспаривать эти выводы следователя СКР, не имея каких-либо фактов, глупо. Тем более что работает по этому делу действительно опытный следователь, следователь по особо важным делам СКР по Краснодарскому краю Анатолий Шутенко. Думаю, поэтому и назначен именно этот следователь. Украина на замке для российских СМИ: там опять ловят предателей



Говорить о виновности или невиновности подозреваемых до окончания дела и вынесения приговора судом нельзя. Оправдывать действия сотрудников «Е.Н.О.Т.»? Увы, но мы помним 90-е — начало 2000-х, когда этих самых преступных сообществ было множество. И часто ведущие роли в них играли именно участники боевых действий.



Но зачем, как это делают некоторые СМИ, блогеры и прочие «борцы с системой», связывать уголовные преступления с какими-то структурами? Ведь даже в этом деле была «рука ФСБ». Майоры Александр Мрищук и Антон Барякшев были задержаны в Москве сотрудниками УСБ центрального аппарата ФСБ и переправлены в Краснодарский край.



Чем дело закончилось? Южный окружной военный суд (ЮОВС) отпустил майоров через 18 дней после задержания. Почему? Ладно бы судьи прицепились к процессуальным нарушениям законодательства, вроде неправильно проведенного ареста. Судьи усомнились в событии самого преступления!



Почему заурядное дело сегодня так интересует оппозицию

Так почему же так много внимания сегодня уделяется именно этому делу? Казалось бы, какое дело, к примеру, Каспарову и его «борцам с системой» до заурядного дела о шантаже, до какой-то там преступной группировки в Краснодарском крае? Какое дело «Дождю» до этого? Это же не разгон малолетних «революционеров» или конференция борцов в какой-нибудь прибалтийской столице.



Нет, это важно. Именно для этой категории наших сограждан важно. Именно на молодежь делают ставку все эти оппозиционеры. На молодежный радикализм. На поиск молодыми смысла жизни. На желание сломать «всё, что неправильно». А тут ветераны. С их авторитетом и способностью к сопротивлению и отстаиванию собственных взглядов. Ветераны, которые не боятся толпы.



Идет борьба за молодежь. В этой борьбе все средства хороши. Но бороться надо не только честно, но и чистыми руками. Один неверный шаг, и доверие мальчишек и девчонок будет потеряно. Один преступник в «море» нормальных ветеранов действует точно так же, как ложка дегтя на бочку меда.



Дело не закончено. Следователи Краснодарского управления СКР работают. А значит, выводы делать рано. Обвинять кого-то в преступлениях тоже рано. Да и гнать информационную волну тоже рано. Подождем результатов и решения суда… Очень сложно писать о деле, которое достаточно широко обсуждается в сети и оппозиционной прессе, но реально пока находится на уровне следствия. По понятным причинам многое из того, что известно следствию, неизвестно широкому кругу обывателей.Что порождает множество версий, множество мнений и выводов. Недавно в прессе появилась версия, что к преступлению причастны ФСБ и ГРУ. Заинтересованные лица дают интервью различным СМИ. Заурядное дело о меже между двумя участками домовладений в курортном селе Лермонтово превратилось в юридическую «глыбу».Речь идет о достаточно серьезном преступлении, в котором замешаны члены официально зарегистрированной региональной общественной организации содействия и защиты военно-патриотического воспитания молодежи «Единые народные общинные товарищества», зарегистрированной в Москве в 2016 году и действующей на территории Краснодарского края.Появление таких организаций в различных регионах России связано с тем, что на местном уровне существует огромный дефицит военно-патриотических организаций для молодежи. И в то же время в стране достаточно много участников тех или иных военных конфликтов, которые с удовольствием делятся собственным опытом.Организации имеют различную направленность. От реконструкторов до военно-спортивных или поисковых отрядов. И, в принципе, поддерживаются местной властью, так как не требуют особых финансовых затрат. На местном уровне это важный фактор. Бюджеты городов и поселков мизерные.Но вернемся к «Е.Н.О.Т.». Председателем правления РОО является Роман Теленкевич. Финансовой деятельности организация не ведет. Устав организации вполне «мирный»: «РОО «Е.Н.О.Т.» создана для содействия военно-патриотическому воспитанию молодежи, в том числе путем организации изучения и сохранения исторических материалов, поддержания и развития высоких духовно-нравственных традиций, представляющих собой составную часть гражданского общества…» и т.д.Мы часто говорим о синдроме участника войны. Больше он у нас известен как афганский синдром. Те, кто участвовал в боевых действиях, меняются достаточно сильно. Медики называют это состояние посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР) и считают, что излечиться от этого невозможно. Ветераны любой войны всю оставшуюся жизнь считают себя в первую очередь именно ветеранами войны.«Енотами» стали именно участники боевых действий различных войн. Некоторые участвовали в операции в Сирии, некоторые, как председатель правления Теленкевич, в «крымской весне», некоторые были волонтерами на Донбассе.По поводу Донбасса. По понятным причинам украинские источники носом землю роют, чтобы доказать участие «енотов» в войне на стороне республиканцев. Однако, кроме нескольких фото с бойцами республик и пары фотографий с автоматами, причем явно далеко от линии соприкосновения, ничего не нашли. Но именно с украинской стороны при поддержке нашей зарубежной оппозиции появилось новое название РОО — ЧВК. Кстати, в деле фигурирует "вооружение" "енотов, найденное в гараже одного из членов общества. Это монтировки, ломы, лопаты и прочий рабочий инструмент. Странные частники, не правда ли?Так откуда возникло дело, которое сегодня усилиями наших оппозиционеров обрастает новыми подробностями? Я не зря упомянул о ПТСР. Одним из проявлений этого синдрома является та самая фронтовая дружба, которая связывает фронтовиков на долгие годы. Связывает именно памятью о стрессе, о войне. Причем совершенно не важно, в какой войне человек участвовал. Помните вопрос из советского кино: "На каком фронте воевал?" Важно последнее слово — воевал.Для того чтобы понять суть дела, надо вернуться к началу. А там все настолько банально, что все дальнейшее становится неким шаржем. Карикатурой. По крайней мере, вызывает скептическую улыбку.Итак, несколько лет назад известный российский врач-патологоанатом академик Михаил Пальцев решил построить себе дом в селе Лермонтово Туапсинского района Краснодарского края. Естественно, академик нанял местного специалиста, жителя Туапсе Петра Супонева. Пока все вполне логично. Тем более что Супонев тоже строил дом на соседнем участке и был на этой стройке практически постоянно.Дальше начинается детектив. В 2018 году академик решил дом продать. И тут выяснилось, что сосед, он же прораб строительства Петр Супонев, мягко говоря, незаконно украл у семьи Пальцевых приличный, на 300 000 рублей кусок земли. Просто самовольно сдвинул границу участков.Академик попытался усовестить наглого соседа. Сделать все по закону. Несколько раз вызывал кадастровых инженеров и риэлторов для уточнения границы согласно документам. Сосед поступал просто: не пускал никого на свой участок. В конечном итоге помочь академику решил его советник Андрей Молокоедов. Тем более что как раз в это время именно Молокоедов «пробивал» строительство медицинского центра в Краснодарском крае.Но Молокоедов — такой же «боевик», как и его шеф. Максимум, на что его хватило, это рассказ о ситуации журналистке одного из федеральных каналов. И тут новый поворот. Оказалось, что журналистка знает лично лидера «енотов» Романа Теленкевича. Более того, она организовала встречу этих людей. Теленкевич пообещал поговорить с соседом.Тут сошлюсь на слова адвоката Роберта Зиновьева, которые были опубликованы в его интервью газете «Коммерсант»:Итак, в дело вступает «силовая составляющая» конфликта. Я не буду делать выводов. Просто факты, которые уже озвучены в различных источниках.Август 2018 года. Петр Супонев в собственном гараже. Туда-то и приходят два человека из «енотов»: Денис Карабан и Василий Минчик. Я не могу точно описать разговор этих людей. Единственное, что известно достоверно, это был именно разговор. Мордобития не было с обеих сторон. Естественно, разговор был именно о захваченном участке.Дальше понеслось. Супонев написал заявление в полицию. Карабана и Минчика задержали за вымогательство. В феврале этого года задержан и Молокоедов. Первоначально по этой же статье, но вскоре дело переквалифицировано на более тяжкую. Молокоедова арестовали. Кстати, причастность этого человека к преступлению не доказана, по мнению того же адвоката.На сегодня Андрей Молокоедов ни больше ни меньше, как глава преступного сообщества! По крайней мере, именно эту статью сегодня ему инкриминирует следствие. Статья 210, часть 1 Уголовного кодекса РФ «Управление преступным сообществом»! Сегодня именно этот человек руководил преступной группой, состоящей из членов РОО «Е.Н.О.Т.».Интересно, как ветераны боевых действий, некоторые даже награждены за участие в боевых операциях, попали в подчинение к этому человеку?Странностей в этом деле много. Опять сошлюсь на «Коммерсант», который опубликовал выдержку из материалов уголовного дела:Оспаривать эти выводы следователя СКР, не имея каких-либо фактов, глупо. Тем более что работает по этому делу действительно опытный следователь, следователь по особо важным делам СКР по Краснодарскому краю Анатолий Шутенко. Думаю, поэтому и назначен именно этот следователь.Говорить о виновности или невиновности подозреваемых до окончания дела и вынесения приговора судом нельзя. Оправдывать действия сотрудников «Е.Н.О.Т.»? Увы, но мы помним 90-е — начало 2000-х, когда этих самых преступных сообществ было множество. И часто ведущие роли в них играли именно участники боевых действий.Но зачем, как это делают некоторые СМИ, блогеры и прочие «борцы с системой», связывать уголовные преступления с какими-то структурами? Ведь даже в этом деле была «рука ФСБ». Майоры Александр Мрищук и Антон Барякшев были задержаны в Москве сотрудниками УСБ центрального аппарата ФСБ и переправлены в Краснодарский край.Чем дело закончилось? Южный окружной военный суд (ЮОВС) отпустил майоров через 18 дней после задержания. Почему? Ладно бы судьи прицепились к процессуальным нарушениям законодательства, вроде неправильно проведенного ареста. Судьи усомнились в событии самого преступления!Так почему же так много внимания сегодня уделяется именно этому делу? Казалось бы, какое дело, к примеру, Каспарову и его «борцам с системой» до заурядного дела о шантаже, до какой-то там преступной группировки в Краснодарском крае? Какое дело «Дождю» до этого? Это же не разгон малолетних «революционеров» или конференция борцов в какой-нибудь прибалтийской столице.Нет, это важно. Именно для этой категории наших сограждан важно. Именно на молодежь делают ставку все эти оппозиционеры. На молодежный радикализм. На поиск молодыми смысла жизни. На желание сломать «всё, что неправильно». А тут ветераны. С их авторитетом и способностью к сопротивлению и отстаиванию собственных взглядов. Ветераны, которые не боятся толпы.Идет борьба за молодежь. В этой борьбе все средства хороши. Но бороться надо не только честно, но и чистыми руками. Один неверный шаг, и доверие мальчишек и девчонок будет потеряно. Один преступник в «море» нормальных ветеранов действует точно так же, как ложка дегтя на бочку меда.Дело не закончено. Следователи Краснодарского управления СКР работают. А значит, выводы делать рано. Обвинять кого-то в преступлениях тоже рано. Да и гнать информационную волну тоже рано. Подождем результатов и решения суда… Александр Ставер Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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