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eNews: Запад стремится разморозить конфликт в Приднестровье

13 июня 2021, 01:20  •  41 • Украина
«Чем обусловлена такая поддержка со стороны США и ЕС, которой не пользовался до Санду ни один президент?»
«За перипетиями избирательной кампании по проведению досрочных парламентских выборов многие подзабыли, с чего всё начиналось. С каких исходных позиций прозападные политические силы в Кишинёве, которые так яростно добивались проведения выборов, вошли в парламентскую гонку. И какие мотивы управляют ими в борьбе за власть – кроме западных спонсоров, которые подталкивают правых в спину и обещают всемерную поддержку и президенту Майе Саду, и её партии PAS. Чем обусловлена такая беспрецедентная поддержка со стороны США и ЕС, которой не пользовался до Санду ни один президент и ни одна политическая партия в Молдове?»
– пишет молдавское интернет-издание eNews.
Ведь и до Санду все президенты и правительства Молдавии всегда стремились сохранять самые дружеские отношения и с Брюсселем, и с Вашингтоном, отмечает издание. И предлагает вспомнить, чем отличается Майя Санду от всех предыдущих президентов.
Отличие это видно сразу: с первых же дней новый президент занялась не экономикой, не социальной сферой и даже не реформой юстиции, на которой так настаивали «западные партнёры». Первым делом Майя Санду поставила под сомнение формат миротворческой миссии в Зоне безопасности Приднестровья и роль России в этом формате, заявив, что будет настаивать на выводе миротворческих сил и замене их «гражданской миссией». Впрочем, далее заявлений не пошло, что и понятно – у президента Молдавии нет никаких серьёзных полномочий для решения важных вопросов, эти вопросы может решать парламент. На данный момент парламент не контролируется президентом, поэтому и прилагается столько сил для его замены, считает eNews.
«Но можно не сомневаться, что если PAS удастся создать в парламенте контролируемое большинство и назначить правительство, то тема вывода российских военных из Приднестровья возникнет с новой силой. И точно так же нет сомнений, что западные партнёры Санду и PAS немедленно выступят в поддержку «справедливых требований Кишинёва». Для этого их и толкают во власть, ради этого Майе Санду Вашингтон и Брюссель открыли политическую «платиновую карту» с неограниченным кредитом доверия»,
– уверен автор статьи Игорь Демиров.
По его мнению, главная задача, поставленная «западными партнёрами» перед Санду, – добиться ликвидации российского присутствия на территории Молдавии. Выполнение поставленной задачи грозит дестабилизировать весь регион, что нисколько не пугает ни Брюссель, ни Вашингтон – они достаточно далеко.
Что касается планов вытеснения России из Приднестровья, то они давно разработаны, отмечает автор, и не Санду и её командой, в которой практически нет грамотных специалистов. Задача президента – просто запустить стартовые механизмы, дальше «партнёры» разберутся сами.
Демиров напоминает про доклад, подготовленный ещё в 2016 году под эгидой американского Национального фонда демократии (NED)***, который стоит за всеми цветными революциями на постсоветском пространстве. Доклад носит название «Статус миротворческих сил в международном праве: случай Республики Молдова». Основной автор доклада – эксперт в области международного права Виталий Гамурарь, экс-соратник беглого молдавского олигарха Владимира Плахотнюка, при тесном сотрудничестве с украинскими «правозащитными» организациями.
«Достаточно взглянуть на основные тезисы доклада, чтобы понять, проведения какой именно политики ждут американские заказчики от прозападных сил в Кишинёве. Так, в докладе утверждается, что миротворческая операция на Днестре объявлена устаревшей и неэффективной, она «не соответствует критериям стабильности, демократии, прав человека, защиты собственности». Российские военнослужащие якобы подвергают опасности жизни людей, «запугивая журналистов и правозащитников». Российские военные, охраняющие военные склады, «находятся там незаконно, как и миротворцы». А главный вывод полностью совпадает с тезисами, которые озвучила Майя Санду в первые же дни своего пребывания на посту президента – ликвидация действующего формата миротворческой миссии с заменой её на «гражданских и полицейских наблюдателей»,
– перечисляет eNews основные тезисы доклада.
Единственно, о чём в документе не упоминается, так это о том, что вот уже на протяжении тридцати лет на территории Приднестровья мир, а не война. И это, по мнению автора, самое главное доказательство эффективности миротворческой миссии, в которой главную роль играет Россия и российские миротворцы.
Однако угроза разморозить приднестровский конфликт нарастает и только благодаря прозападным политикам Молдовы, которые готовы на всё, чтобы угодить своим заокеанским хозяевам, констатирует издание.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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