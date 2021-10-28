eNews: взгляд на украинские проблемы из Кишинёва

«Со стороны политический Киев видится клубком змей, сборищем скандальных и склочных персонажей»

«Вернули скифское золото – вернём и Крым!» – заявил Владимир Зеленский, комментируя решение суда о передаче Украине археологических ценностей, и это прозвучало до предела нелепо. Эта фраза бывшего комика наглядно иллюстрирует всю суть политики в отношении территориальной целостности, которую продвигает Киев – на уровне несмешных шуток стендапера в захолустном баре. Непонятно, кому адресовал Зеленский свою шутку – ни внутри страны, ни на международной арене в обман и пустозвонство официозного Киева давно не верят»,

– пишет молдавское интернет-издание eNews.

И хотя в Молдавии политики не блещут юмором, а к самой Молдавии на Украине всегда относились несерьёзно – слишком маленькая и бедная страна, всё равно Украине стоило бы присмотреться к молдавскому опыту решения территориальных конфликтов, отмечает издание. Потому что главным препятствием на пути в НАТО, о котором так давно мечтает Киев, является именно неразрешённый территориальный конфликт. Украинские же политики в настоящее время делают всё возможное, чтобы этот конфликт ещё более усилить и ежедневно вбивают клин в те разломы, которые раскалывают страну.

Украина трещит по швам, в её восточной части восьмой год ведутся боевые действия, звучат артиллерийские залпы, гибнут мирные люди, а чиновники упражняются в демагогии, выпрашивая новые кредиты и займы под тему «возвращения» навсегда потерянного Крыма, недоумевает автор статьи Игорь Демиров.

Он уверен: главное, чего не хватает Украине сегодня, – это мир. Проблема в том, что нынешняя власть во главе с Зеленским мира не хочет.

«Слишком для многих военный конфликт на востоке страны стал неистощимым политическим ресурсом, рычагом давления на Запад с целью выжать из партнёров больше денег, льгот и поблажек, а то и источником невероятных доходов по принципу «кому война, а кому мать родна»,

– уверен автор.

По его мнению, если бы Кишинёв вёл себя также бездарно, как и Киев, то Молдавия потеряла бы Гагаузскую автономию ещё в девяностых годах прошлого века. А тогдашние поездки молдавских националистов, вооружённых арматурой, на автобусах из Кишинёва в Гагаузию для «наведения порядка» уж очень напоминают «поезда дружбы» на Украине в 2014 году. И украинские, и молдавские «вояжи с арматурой» принесли своим странам только позор. Но в Молдавии смогли остановиться, а на Украине – нет. Поэтому конфликт в Гагаузии не закончился кровавой войной, и Гагаузия остаётся в составе Молдавии, несмотря на то что многие противоречия не исчезли, однако главное – там не стреляют и не льётся кровь, а противоречия можно всегда разрешить. Конфликты между автономной Гагаузией и Кишинёвом касаются бюджета и ещё большего укрепления прав автономной территории.

Хотя в Приднестровье дело и дошло до кровопролитной войны в 1992 году, напоминает eNews, но длилась война меньше года, и вот уже тридцать лет на обоих берегах Днестра царит мир.

Здесь, конечно, издание лукавит – неизвестно, сколько бы длилась война в Приднестровье, если бы не вмешались российские миротворцы. Это именно их усилиями, а вовсе не Кишинёва, на берегах Днестра не стреляют сегодня, как и все последние тридцать лет.

Игорь Демиров признаёт, что у Молдавии явно нет никакого желания интегрировать Приднестровье, тем не менее сторонам удаётся хотя бы соблюдать некие правила мирного сосуществования, чего и близко нет на востоке Украины. И пусть не всё гладко, и существуют десятки проблем, однако руководители Молдовы и Приднестровья общаются, обсуждают эти проблемы, а граждане обоих берегов Днестра свободно перемещаются через линию разграничения.

«Если Украина хочет мира, а украинские политики стремятся остановить все ускоряющиеся процессы раскола и распада своего государства, то им стоит поучиться у Молдовы. Беда в том, что, похоже, учиться они не способны. Со стороны политический Киев представляет собой клубок змей, сборище скандальных и склочных персонажей, готовых обрушить здание на себя, лишь бы под крышей вместе с ними погибли и оппоненты»,

– делает вывод молдавский журналист.