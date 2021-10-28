Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Серый кардинал на шахматной доске Путина. Кто он?
Аналитик раскусил "план Путина" по газу. Украине не понравится
"Нас просто надули": Экс-нардеп в прямом эфире рискнул разоблачить США...
Глава Крыма обратился к Зеленскому из-за полуострова. Хватило 12 секунд
Главная / Украина

eNews: взгляд на украинские проблемы из Кишинёва

28 октября 2021, 09:15  •  81 • Украина
«Со стороны политический Киев видится клубком змей, сборищем скандальных и склочных персонажей»
«Вернули скифское золото – вернём и Крым!» – заявил Владимир Зеленский, комментируя решение суда о передаче Украине археологических ценностей, и это прозвучало до предела нелепо. Эта фраза бывшего комика наглядно иллюстрирует всю суть политики в отношении территориальной целостности, которую продвигает Киев – на уровне несмешных шуток стендапера в захолустном баре. Непонятно, кому адресовал Зеленский свою шутку – ни внутри страны, ни на международной арене в обман и пустозвонство официозного Киева давно не верят»,
– пишет молдавское интернет-издание eNews.
И хотя в Молдавии политики не блещут юмором, а к самой Молдавии на Украине всегда относились несерьёзно – слишком маленькая и бедная страна, всё равно Украине стоило бы присмотреться к молдавскому опыту решения территориальных конфликтов, отмечает издание. Потому что главным препятствием на пути в НАТО, о котором так давно мечтает Киев, является именно неразрешённый территориальный конфликт. Украинские же политики в настоящее время делают всё возможное, чтобы этот конфликт ещё более усилить и ежедневно вбивают клин в те разломы, которые раскалывают страну.
Украина трещит по швам, в её восточной части восьмой год ведутся боевые действия, звучат артиллерийские залпы, гибнут мирные люди, а чиновники упражняются в демагогии, выпрашивая новые кредиты и займы под тему «возвращения» навсегда потерянного Крыма, недоумевает автор статьи Игорь Демиров.
Он уверен: главное, чего не хватает Украине сегодня, – это мир. Проблема в том, что нынешняя власть во главе с Зеленским мира не хочет.
«Слишком для многих военный конфликт на востоке страны стал неистощимым политическим ресурсом, рычагом давления на Запад с целью выжать из партнёров больше денег, льгот и поблажек, а то и источником невероятных доходов по принципу «кому война, а кому мать родна»,
– уверен автор.
По его мнению, если бы Кишинёв вёл себя также бездарно, как и Киев, то Молдавия потеряла бы Гагаузскую автономию ещё в девяностых годах прошлого века. А тогдашние поездки молдавских националистов, вооружённых арматурой, на автобусах из Кишинёва в Гагаузию для «наведения порядка» уж очень напоминают «поезда дружбы» на Украине в 2014 году. И украинские, и молдавские «вояжи с арматурой» принесли своим странам только позор. Но в Молдавии смогли остановиться, а на Украине – нет. Поэтому конфликт в Гагаузии не закончился кровавой войной, и Гагаузия остаётся в составе Молдавии, несмотря на то что многие противоречия не исчезли, однако главное – там не стреляют и не льётся кровь, а противоречия можно всегда разрешить. Конфликты между автономной Гагаузией и Кишинёвом касаются бюджета и ещё большего укрепления прав автономной территории.
Хотя в Приднестровье дело и дошло до кровопролитной войны в 1992 году, напоминает eNews, но длилась война меньше года, и вот уже тридцать лет на обоих берегах Днестра царит мир.
Здесь, конечно, издание лукавит – неизвестно, сколько бы длилась война в Приднестровье, если бы не вмешались российские миротворцы. Это именно их усилиями, а вовсе не Кишинёва, на берегах Днестра не стреляют сегодня, как и все последние тридцать лет.
Игорь Демиров признаёт, что у Молдавии явно нет никакого желания интегрировать Приднестровье, тем не менее сторонам удаётся хотя бы соблюдать некие правила мирного сосуществования, чего и близко нет на востоке Украины. И пусть не всё гладко, и существуют десятки проблем, однако руководители Молдовы и Приднестровья общаются, обсуждают эти проблемы, а граждане обоих берегов Днестра свободно перемещаются через линию разграничения.
«Если Украина хочет мира, а украинские политики стремятся остановить все ускоряющиеся процессы раскола и распада своего государства, то им стоит поучиться у Молдовы. Беда в том, что, похоже, учиться они не способны. Со стороны политический Киев представляет собой клубок змей, сборище скандальных и склочных персонажей, готовых обрушить здание на себя, лишь бы под крышей вместе с ними погибли и оппоненты»,
– делает вывод молдавский журналист.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





81
Источник
Похожие новости
27 октября 2021, 18:05
Украинские военные заняли Старомарьевку – что станет с 37 российскими гражданами, проживающими в селе?
27 октября 2021, 01:10
Ахметов запретил импорт электроэнергии из Белоруссии
27 октября 2021, 14:35
Устроить военную эскалацию на Донбассе распорядился главком ВСУ Валерий Залужный
27 октября 2021, 10:30
Кишинёв решил испугать Москву российским газом?
27 октября 2021, 01:10
На Украине рассказали о потерях после прекращения транзита газа в Венгрию
27 октября 2021, 01:10
На Украине строят новые военные городки НАТО на границах Крыма и Донбасса: готовят «грузинский сценарий»?
Новости партнеров
 
Выбор дня
28 октября 2021, 05:45
Перехваченные СУ-30 американцы бахвалятся возможностью уничтожения русского флота с в...
28 октября 2021, 07:30
Bayraktar в Донбассе: Берлин заявил о грубом нарушении, посол Украины выдвинул требов...
28 октября 2021, 02:15
Газ и навсегда: РФ повысит объемы голубого топлива в хранилищах Европы
28 октября 2021, 01:40
Беспилотник ВСУ направляется в сторону Донбасса - фото
28 октября 2021, 01:40
Михаил Хазин рассказал об угрозе убийства Ельцина людьми, "которые стоят за Чуба...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
25 октября 2021, 00:05
«Пришлось отматывать назад»: почему в бундестаге осудили слова Крамп-Карренбауэр о применении ядерного оружия против РФ
24 октября 2021, 12:30
"Зеленский перешел черту": на Украине заявили о невозможности диалога с Путиным
26 октября 2021, 02:25
Сатановский перечислил, кому выгодно отделение Татарстана от России
23 октября 2021, 20:45
Игру в "костяшки" у берегов Крыма сорвали русские Су-30СМ
22 октября 2021, 03:20
Узбекская журналистка, "застыдившая" русский язык, месяц назад окончила курсы Госдепа
23 октября 2021, 03:50
Политолог объяснил бесполезность слов Зеленского о скидке на транзит газа в Европу
23 октября 2021, 09:40
"Объявить войну России?!": Жители ФРГ взялись за головы после заявления министра обороны
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.