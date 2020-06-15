eNews: «У прозападных политиков Молдовы нет будущего»

«Речь о хронической неспособности правых к сотрудничеству между собой»

«Ровно год спустя после отстранения Плахотнюка от власти главные триумфаторы июньской революции находятся по разные стороны баррикад. Причём, баррикадная система на полях молдавских политических сражений выглядит сложным лабиринтом. В лагере вчерашних победителей режима Плахотнюка идёт тотальная война. Война всех против всех. И это – война на уничтожение»,

– пишет молдавское интернет-издание eNews.

По мнению издания, более логичным был бы конфликт только между правыми и левыми – блоком ACUM и ПСРМ. Но только в том случае, если бы молдавская политика подчинялась законам логики. В реальности же сегодня воюют все: правые – с левыми, левые – с правыми, а правые – между собой. При этом иногда появляется ощущение, что бои правых с правыми более ожесточённые.

А начиналось год назад всё так хорошо и появившаяся в июне 2019-го коалиция правых с левыми «была близка к идеалу для такой страны как Молдова».

«Хотя бы потому, что она примиряла внешних игроков. А это – важнейший фактор установления гражданского мира в стране. Ну и потом, как бы это ни выглядело странным, механическое объединение правых и левых неизбежно приводит к объединению поляризованного молдавского общества, что хорошо понимал президент Игорь Додон, давший возможность блоку ACUM сформировать, по сути, своё правительство, пойдя на серьёзные идеологические уступки»,

– отмечает eNews.

Для правых же такой опыт был более полезен, чем для ПСРМ, ведь правая оппозиция всегда чувствовала себя иностранкой в своей стране. А за месяцы пребывания в коалиции «они с удивлением обнаружили, что в Молдове проживают не только добрые румыны, но и не менее душевные молдаване, украинцы, русские, гагаузы, болгары, евреи, что ни один из населяющих Молдову народов не желает ей зла и не является врагом её государственности, что вопреки стараниям политиков, люди находят общий язык и часто этим языком оказывается русский». А что касается мучительного вопроса геополитического выбора, то этот вопрос, оказывается, мучает исключительно политиков – простым гражданам Молдовы просто некогда задумываться об этом.

Другими словами, правые политики обнаружили, что молдавская реальность далека от американских тренингов и жизни в социальных сетях.

«Какую-то часть этих уроков правые, безусловно, усвоили. Во всяком случае, в публичных выходах они до поры до времени старательно сдерживали идеологические инстинкты, которые отталкивали от них как минимум половину населения страны. А вот с другой своей «родовой травмой» они справиться так и не смогли. Речь о хронической неспособности правых к сотрудничеству между собой. Можно вспомнить, сколько право-либеральных, прозападных предвыборных блоков и коалиций рухнуло вовсе не из-за воображаемых диверсий воображаемого СМЕРШа, а под грузом внутренних противоречий»,

– уверен автор статьи Сергей Иванча.

По его мнению, правые находятся в постоянном поиске ответов на мучительные вопросы: кто из них «больше румын, больше проевропеец, больше проамериканец, больше антикоммунист». Но при этом забывают поинтересоваться – кто больше патриот Молдовы.

Сам же блок ACUM, состоящий из двух партий, продержался вместе только по той причине, отмечает автор, что за их спинами «стояли безжалостные дипломатические заградотряды». Но как только «заградотряды» исчезли – блок распался. Правительство же Майи Санду оказалось неэффективным: не смогло справиться с единственной экстремальной ситуацией за время своей работы – с обрушением жилого дома в Кишинёве.

«Решения игнорировались, каждый вёл свою игру, тянул одеяло на себя, делал всё, чтобы у заклятых союзников по блоку и кабинету министров не появилось ни малейшего шанса добиться хоть чего-то осязаемого. Такое уже бывало в Молдове, и не раз»,

– отмечает eNews.

Издание напоминает, как подсиживали и подставляли друг друга министры из разных партий в правительствах Филата, Стрельца, Лянкэ. А Нэстасе, занимающий должность министра внутренних дел в правительстве Санду, старательно набивался на все международные встречи премьер-министра, на которых ему делать было совершенно нечего, «лишь бы не подумали, что Санду в этом альянсе главная». Санду тоже не оставалась в долгу, не поддержав Нэстасе на выборах примара Кишинёва.

Сегодня они оба собираются идти в президенты. И нарастающие между ними разногласия уже не пытаются скрывать в своих выступлениях и заявлениях. К тому же есть вероятность досрочных парламентских выборов.

«И всякий, кто уже сегодня намеревается проголосовать за одну из двух составляющих блока ACUM должен отдавать себе отчёт: результатом станет лишь новый виток взаимных обвинений. На этот раз правые будут обвинять друг друга в своём собственном поражении»,

– констатирует eNews.