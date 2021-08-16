eNews: Санду следует избегать антироссийских проектов

Молдавия по-прежнему во многом зависит от России и не считаться с этим нельзя

«Молниеносный визит Дмитрия Козака в Кишинёв стал большой неожиданностью для местных политиков и экспертов. Ничто не предвещало, что первым высокопоставленным чиновником из числа сверхдержав, посетившим Молдову после утверждения нового правительства, окажется представитель России. А уж тем более – многоопытный Дмитрий Козак. Между тем необходимость в такой встрече была как у Кишинёва, так и у Москвы»,

– говорится в статье молдавского журналиста Сергея Ткача, опубликованной интернет-изданием eNews.

Издание напоминает, что страна по-прежнему остаётся зависимой от российских энергоносителей, без России никак не решить приднестровскую проблему, как и множество экономических проблем, не говоря уже о том, что в Российской Федерации работают 350 тысяч молдаван. Между тем, время поджимает – уже в сентябре необходимо будет заключать новое соглашение с «Газпромом», а цены на газ в Европе резко выросли, и если отталкиваться от европейских цен, то тарифы на газ для населения Молдавии вырастут в несколько раз, что станет для Майи Санду политической катастрофой. Скорей всего это и стало поводом для приглашения Дмитрия Козака посетить Молдавию, предполагает журналист.

Но и помимо газового вопроса, Кишинёву есть, что обсуждать. И прежде всего, это поставка молдавских овощей и фруктов на российский рынок – прежние разрешения и квоты уже не действуют, необходимо было давно согласовать новые, да Майе Санду всё было не до того.

«И третий, «краеугольный» вопрос – Приднестровье. Новая власть ранее, во время визитов на Украину, указывала на роль Киева в урегулировании приднестровской проблемы. Но Москва совершенно определённо дала понять, что методы блокады и давления произведут обратный эффект. Поддержка Москвой Тирасполя будет усилена, а в случае провокаций может произойти силовое вмешательство России. Думается, Майя Санду совершенно здраво рассудила, дав гарантии Дмитрию Козаку, что никаких блокад Приднестровья не последует. А новая власть будет решать приднестровский вопрос путём переговоров»,

– отмечает интернет-издание.

Судя по комментариям после встречи, стороны подтвердили намерение развивать прагматичное сотрудничество, а для решения существующих проблем будут задействованы соответствующие механизмы, при этом действия должны быть последовательными, а обещания придётся выполнять, подчёркивает автор статьи.

Положение осложняется тем, что в Молдавии существует определённый слой общества, который всегда будет против выстраивания отношений с Россией. Майю Санду начнут обвинять в сдаче национальных интересов, в сговоре с Москвой, что может неблагоприятно сказаться на улучшении молдавско-российских отношений.

Ну а если Санду действительно хочет убедить Россию в серьёзности своих намерений по дальнейшему сотрудничеству, то ей не следует принимать участие в антироссийских проектах, таких как «Крымская платформа». Лучше брать пример с канцлера Германии Ангелы Меркель, советует eNews.

«Приглашение Майей Санду в Кишинёв Дмитрия Козака показывает нам, что, возможно, с предвыборной воинственной риторикой покончено. Однако Санду придётся балансировать на стыке интересов многих игроков и при этом сделать приоритетом нужды граждан собственной страны, а не «зарубежных партнёров», тогда Москва будет готова к реальным шагам. Но Дмитрий Козак слишком опытный политик, чтобы определить, с чем он имеет дело: с реальными действиями и желаниями или же с их имитацией»,

– констатирует интернет-издание.