eNews: народ Молдавии – в изгнании?

Санду видит свой электорат в диаспоре и делает всё, чтобы диаспора росла

«На прошлой неделе в Кишинёве прошло помпезное мероприятие под названием «Конгресс диаспоры». В нём приняли участие высшие руководители страны – президент Майя Санду и премьер-министр Наталья Гаврилица. С политической точки зрения это мероприятие стало своего рода подтверждением обязательств победившей партии PAS перед диаспорой, которая массово поддержала её на выборах и в расчёте на поддержку и на следующих выборах»,

– пишет молдавское интернет-издание eNews.

На проходящем в Кишинёве форуме Майя Санду только и делала, что хвалила тех граждан Молдавии, которые покинули страну и вряд ли собираются возвращаться на родину. А Наталья Гаврилица обещала, что молдаване из диаспоры будут получать назначения на государственные должности, а каждое министерство должно будет представить проекты с участием диаспоры. Причём проекты эти и будут предназначены для диаспоры. Всё это создаёт впечатление, что власть уделяет гораздо больше внимания тем, кто покинул страну, откровенно не замечая проблемы тех, кто ещё остался, отмечает издание. Диаспора буквально с каждым днём становится всё более привилегированным классом, а оставшиеся чувствуют себя людьми «второго сорта».

«История знает немало правительств в изгнании, когда сбежавшее за пределы государства правительство пытается руководить народом, продолжающим жить в стране. Но Молдова может стать первым в истории случаем, когда правительство стимулирует народ отправиться в изгнание. Словно мечтает оставить страну без населения и остаться в одиночестве, в президентском дворце и в здании правительства, в опустевшей столице»,

– считает автор статьи журналист Игорь Демиров.

По его мнению, Майя Санду, даже став президентом, не перестала мыслить узкопартийными эгоистическими категориями. Для неё существует только «свой» электорат и «чужой». «Свой» – это и есть диаспора, для которого она и будет стараться. При этом президент совершенно не видит и не понимает, что в стране происходит демографическая катастрофа, большинство образованной молодёжи стремится покинуть Молдавию, где не видит для себя будущего. А теперь все они сделают вывод: эмиграция – это не только материальное благосостояние, но и почёт, и уважение со стороны молдавской власти, чего невозможно добиться, если остаться на родине.

Всё это выглядит достаточно странно, ведь в других странах правительства пытаются сделать всё для того, чтобы гражданам не хотелось покидать родину, уверен автор. Однако молдавское правительство не способно действовать по-другому, ведь тогда придётся не «оптимизировать» школы, а благоустраивать и строить новые, не «уплотнять» больницы, а развивать медицину и здравоохранение, вкладывать деньги в промышленность и сельское хозяйство, даже изменить внешнюю политику, да и вообще мыслить по-другому.

«Очевидно, что ничем подобным ни президент Майя Санду, ни правящее большинство заниматься не собирается. Свою крепкую электоральную базу они видят не в тех, кто живёт и работает в Молдове, а в тех, кто уезжает на заработки за рубеж, в страны ЕС. С точки зрения власти, чем больше граждан Молдовы покинет страну, тем многочисленнее и крепче окажется поддержка этой партии и Майи Санду за рубежом»,

– говорится в статье.

Если почитать программу нового правительства, то становится понятно, что рассчитывает оно в основном на новые гранты и кредиты из-за рубежа, которые можно будет просто «проесть».

Тем временем молдаване продолжают уезжать. Ещё несколько лет назад эксперты ООН подсчитали, что население Молдавии сократится на 25% к 2050 году. Однако сегодня демографы готовы подкорректировать эти прогнозы в связи с резким увеличением миграционного потока.

Похоже, что проблема эта беспокоит только демографов, ни прозападная власть Молдавии, ни их многочисленные «внешние партнёры» нисколько не тревожатся по этому поводу. Гаврилица лишь заметила, что необходимо повышать пенсионный возраст, а не понижать, ведь в стране «осталось слишком мало работников».

«Возразить на это нечего, остаётся только добавить: а скоро их станет ещё меньше»,

– констатирует eNews.