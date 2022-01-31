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eNews: Молдова рвётся к той же пропасти, над которой зависла Украина

31 января 2022, 11:10  •  60 • Украина
Кишинёв следует киевским курсом
«Кишинёв всё глубже вовлекается в напряжённую ситуацию вокруг Украины. Президент, премьер и глава МИД Молдовы всё чаще комментируют «эскалацию в регионе», формально призывая к умиротворению обстановки, а фактически – воспроизводят интонации, которые звучат в речах политических представителей США в отношении якобы «российского вторжения»,
– сообщает молдавское интернет-издание eNews.
На прошедшей неделе снова отметился министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Нику Попеску, заявив, что присутствие Оперативной группы российских войск (ОГРВ) на территории Приднестровья противоречит и законам Молдавии, и обязательствам России, а недавние учения ОГРВ не помогут ослабить напряжённую ситуацию в регионе. По мнению eNews, говорил в этом случае министр не столько о Приднестровье, сколько об Украине. Хотя война в соседнем государстве, вернее, хаос, который за ней последует на соседних границах, вполне может стать той последней соломиной, которая переломит хребет молдавскому правительству, переживающему в настоящее время энергетический и эпидемиологический кризисы.
Между тем Запад старательно нагнетает напряжённость, вот уже второй месяц трубя о «готовящемся вторжении», отмечает издание.
«Для Украины война, к которой подталкивают президента Зеленского, стала бы для киевской администрации одновременно и благом, и катастрофой. Благом – потому что «война всё спишет», все провалы, коррупционные и политические скандалы в его администрации. Катастрофой – потому что слишком очевидно, что за семь лет с момента начала конфликта в Донбассе ни украинская армия, ни украинская власть не стали ни консолидированнее, ни сильнее. Гордое позирование в подержанном американском снаряжении никого не убеждает. Представители власти в Киеве лучше всех осведомлены о моральном и материально-техническом состоянии украинской армии»,
– уверен автор статьи молдавский журналист Игорь Демиров.
По его мнению, армия при Зеленском продолжила исправно исполнять роль коррупционной кормушки для киевских элит. Что и стало одной из причин, по которой альянс не спешит открывать Украине свои двери.
Соседняя страна оказалась на грани экономического краха без всякой войны, а деградация общества, которое разрывают противоречия и конфликты, идёт параллельно с разложением армии. Украинское общество сегодня – это обнищание населения и насаждаемая неонацистами культура ненависти, отмечает журналист.
Авторами этого то ли управляемого, то ли неуправляемого хаоса стали МВФ и сеть нежелательных в России фондов Сороса***. Как тут не вспомнить о том, что и молдавскими финансами, экономикой и социальной жизнью давно уже командует МВФ, а структуры Сороса и Фонда Конрада Аденауэра господствуют в гражданском пространстве страны.
«Предсказать будущее для молдавского государства, следующего параллельным с Украиной курсом, становится легко. Молдова всё больше начинает походить на Украину и бежит по уже проторенной Киевом дороге. К чему это привело Украину, лишний раз повторять не надо, всё перед глазами. И если в Кишинёве думают, что сумеют на этом пути проскочить катастрофу, то этого не произойдёт. «Соскочить» не удастся хотя бы потому, что ни Кишинёву, ни Киеву права решать западные партнёры не доверят»,
– предупреждает eNews.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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