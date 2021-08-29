eNews: Молдова и Украина убили промышленность по дороге в ЕС

Евроинтеграция обернулась деиндустриализацией для постсоветских стран

«Накануне празднования тридцатой годовщины своей независимости правительство Молдавии одобрило проект нового Кодекса железнодорожного транспорта. Госпредприятие «Железная дорога Молдовы», находящееся на грани банкротства, готовятся разделить на несколько небольших предприятий. Те из них, что способны приносить прибыль, продадут частным владельцам. Убыточные – оставят государству. То же самое ранее было проделано и с энергосистемой, которую разделили по шаблонной схеме, рекомендованной Всемирным банком и МВФ»,

– пишет молдавское интернет-издание eNews.

А ведь именно железная дорога оставалась одним из последних символов советского прошлого Молдавии, прошлого, в котором были не только сады и виноградники – в Молдавской ССР производились тракторы, холодильники, телевизоры, стиральные машины, электродвигатели, напоминает издание. Сегодня во всё это сложно поверить. Ещё было своё приборостроение, работавшее на оборонную промышленность, а спецпредприятия пищевой промышленности производили продукцию для космической отрасли. В стране были десятки тысяч высококвалифицированных работников, которые и не думали уезжать за границу в поисках работы – рабочие руки требовались и на родине.

Однако всего за тридцать лет «независимости» в Молдавии не осталось и следа от некогда развитой промышленности. В настоящее время идёт уничтожение и агропромышленного комплекса – сельское хозяйство Молдавии деградирует, и спасти его никто не пытается.

«Похожие процессы переживает и соседняя Украина, где деиндустриализация продолжает наращивать темпы. Советская технологическая и кадровая база растрачена, собственная – не создана. Евроинтеграционные лозунги и громкие заявления о «необратимости пути Украины в Европу» скрывают ставший уже очевидным факт – европейским концернам не нужны потенциальные конкуренты на Востоке в высокотехнологичных отраслях»,

– отмечает автор статьи Игорь Демиров.

По его мнению, убивать украинскую промышленность начали ещё на заре независимости, однако процесс этот ускорился после подписания соглашения об ассоциации с ЕС. И сегодня Украина превратилась в периферийную страну, в которой больше нет наукоёмкого производства – ни авиастроения, ни судостроения, не говоря уже о космической промышленности.

Причина же всеобщей разрухи – в разрыве сложившихся экономических связей с Россией и бездумное следование всем указаниям Всемирного банка и МВФ, которые навязывают разрушительные реформы.

Но если украинская экономика всё ещё падает, молдавская на её фоне выглядит одной сплошной катастрофой. Молдавия традиционно считается аграрной страной, однако в структуре ВВП сельское хозяйство занимает всего 9%. В сельской местности проживает 65% населения, но в сельском хозяйстве занято всего 25%. Чем занимаются остальные сельские жители – известно всем: они живут на деньги молдавских гастарбайтеров, ничего не делая и нигде не работая, отмечает eNews.

Президент Майя Санду не так давно назвала денежные переводы гастарбайтеров «важной частью экономики страны».

«Возможно, президент Молдовы даже не поняла, каким страшным диагнозом молдавской экономике является её фраза. Точно так же, всё более «важной частью экономики» Украины становятся заробитчане, покидающие страну в поисках лучшей доли. У себя на родине они не видят ни будущего, ни перспектив. И это отношение удивительно контрастирует с бодрыми речами Майи Санду и Владимира Зеленского, прогнозирующих Молдове и Украине блестящее европейское будущее»,

– отмечает интернет-издание.