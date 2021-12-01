Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Украинский полковник вышел из себя из-за армии России: "Болтовня о "ру...
Американские зрители о репортаже CNN про русское "вторжение": "Пл...
Сатановский назвал способ быстро решить конфликт в Донбассе: Всего неделя
Терпение лопнуло? В Луганске указали ОБСЕ на дверь после очередного "незаме...
Главная / Украина

eNews: Молдова демонстративно становится на сторону Запада

01 декабря 2021, 10:05  •  242 • Украина
«Санду собирается пойти на политическое дно вместе с Зеленским»
«В последние недели все говорят о том, что война России с Западом из-за Украины неизбежна. Каждый день мы читаем сообщения о концентрации войск, о военных манёврах, слышим как воинственные заявления со всех сторон, так и опровержения этих заявлений. Всё как в добрые старые времена. Вся история Европы, да и всего мира – это история бесконечных войн, постоянного изменения границ между государствами, возникновения и исчезновения этих самых государств. После появления ядерного оружия об этом как-то забыли. Современное поколение людей и политиков не воспринимают войну, как что-то реальное. Но реальная война возможна»,
– пишет молдавское интернет-издание eNews.
Издание отмечает, что со стороны Украины всё чаще и чаще звучат воинственные заявления в адрес России, которая объявлена Киевом «страной-агрессором» на законодательном уровне. При этом, делая подобные заявления, Украина рассчитывает на поддержку НАТО, иначе объяснить поведение украинских властей очень сложно.
Однако у каждого конфликта должна быть развязка, в этом же случае дипломатический выход из конфликта кажется маловероятным, следовательно, без войны проблему не решить. А военные эксперты уже придумали десятки вариантов сценариев подобной войны – от небольших локальных конфликтов до ядерной войны, в ходе которой будет уничтожено всё человечество.
И вот в этом противостоянии России и Запада нынешняя молдавская власть – президент Майя Санду и её партия PAS – демонстративно встали на сторону Запада, другими словами, против России, подчёркивает автор статьи молдавский политолог Дмитрий Чубашенко.
«Наглядным подтверждением этого стало участие Санду в так называемой «Крымской платформе», организованной Владимиром Зеленским, которого как политика и президента уже хоронят и в самой Украине. Санду говорит, что она хотела подтвердить поддержку территориальной целостности Украины. Но для подтверждения этой позиции совсем не обязательно было ехать на мероприятие, которое в Москве назвали «русофобским шабашем». Если же солидарность заключается в том, чтобы вместе с Зеленским пойти на политическое дно, то это довольно мазохистский подход со стороны Санду»,
– считает автор.
Он напоминает, что во всех сценариях гипотетической войны неизбежно встаёт вопрос о роли непризнанного Приднестровья в этом конфликте и о возможном вооружённом столкновении вокруг этой территории. Вряд ли Майя Санду в роли главнокомандующего молдавскими вооружёнными силами может рассчитывать на какой-то, даже самый минимальный, успех в исходе такого столкновения. Также как не может рассчитывать и на помощь Европы, которая не помогла проевропейскому правительству в Кишинёве решить проблемы с поставками газа, что уж тут вести речь о военной защите, уверен политолог.
«Не берёмся предсказывать, чем такая война может закончиться для Украины, но для Молдовы она точно будет означать окончательный развал и исчезновение как государства, с хаотичными попытками присоединить его осколки к Румынии.
Зачем Майе Санду чужая война? За год нахождения у власти Санду и её PAS и так наломали дров и с коронавирусом, и с газом, и с пенсионерами, и с демократией, и со всем остальным. Они порождают только деградацию и развал. Только войны нам ещё не хватало»,
– констатирует eNews.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



242
Источник
Похожие новости
30 ноября 2021, 02:35
У Киева заканчиваются ракеты для систем залпового огня и снаряды для артиллерии
30 ноября 2021, 13:40
Завтрашнее выступление Владимира Зеленского в парламенте может принести ему неприятный сюрприз
30 ноября 2021, 02:35
В Киеве призывают к нанесению превентивных ударов по России
30 ноября 2021, 09:35
Ликвидация ПМР – приоритет для Вашингтона
30 ноября 2021, 15:25
Молдавия: вместо обещанных «хороших времён» – времена тяжёлые
29 ноября 2021, 22:30
В Киеве назвали оружие, способное «остановить» Россию
Новости партнеров
 
Выбор дня
01 декабря 2021, 06:35
За русский Крым ответишь: Украинский министр дошёл до прямых угроз президенту
01 декабря 2021, 02:30
Путин повысил ставки в игре с Западом: Попов о фразе президента России об Украине и Д...
01 декабря 2021, 00:45
Представитель России ответил на возмущение США: "Мы в этом не видим проблемы&quo...
01 декабря 2021, 08:20
Грозное предупреждение Путина Западу прозвучало на весь мир: "Можем это сделать ...
01 декабря 2021, 00:45
На Украине начали что-то подозревать? Загородний призвал Киев отказаться от кредитов ...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
27 ноября 2021, 22:40
Посол Антонов: США выгоняют 27 русских дипломатов вместе с семьями
26 ноября 2021, 01:10
Неочевидная цель провокации НАТО в Чёрном море: Политолог указал "финальную точку"
25 ноября 2021, 05:55
"Праведный гнев людей": Политолог назвал сроки восстания на Украине
27 ноября 2021, 20:55
Цитата недели принадлежит Путину: "Пшикнул с одной стороны"
27 ноября 2021, 01:40
Обвинение Зеленского вмиг ударило по Украине - Аваков
25 ноября 2021, 06:30
В Госдуме ответили на призыв ЕС отменить закон РФ о поддержке Донбасса
29 ноября 2021, 03:15
Эксперт: У Зеленского не будет восьми часов на подготовку к войне с Россией
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.