eNews: Молдова демонстративно становится на сторону Запада

«Санду собирается пойти на политическое дно вместе с Зеленским»

«В последние недели все говорят о том, что война России с Западом из-за Украины неизбежна. Каждый день мы читаем сообщения о концентрации войск, о военных манёврах, слышим как воинственные заявления со всех сторон, так и опровержения этих заявлений. Всё как в добрые старые времена. Вся история Европы, да и всего мира – это история бесконечных войн, постоянного изменения границ между государствами, возникновения и исчезновения этих самых государств. После появления ядерного оружия об этом как-то забыли. Современное поколение людей и политиков не воспринимают войну, как что-то реальное. Но реальная война возможна»,

– пишет молдавское интернет-издание eNews.

Издание отмечает, что со стороны Украины всё чаще и чаще звучат воинственные заявления в адрес России, которая объявлена Киевом «страной-агрессором» на законодательном уровне. При этом, делая подобные заявления, Украина рассчитывает на поддержку НАТО, иначе объяснить поведение украинских властей очень сложно.

Однако у каждого конфликта должна быть развязка, в этом же случае дипломатический выход из конфликта кажется маловероятным, следовательно, без войны проблему не решить. А военные эксперты уже придумали десятки вариантов сценариев подобной войны – от небольших локальных конфликтов до ядерной войны, в ходе которой будет уничтожено всё человечество.

И вот в этом противостоянии России и Запада нынешняя молдавская власть – президент Майя Санду и её партия PAS – демонстративно встали на сторону Запада, другими словами, против России, подчёркивает автор статьи молдавский политолог Дмитрий Чубашенко.

«Наглядным подтверждением этого стало участие Санду в так называемой «Крымской платформе», организованной Владимиром Зеленским, которого как политика и президента уже хоронят и в самой Украине. Санду говорит, что она хотела подтвердить поддержку территориальной целостности Украины. Но для подтверждения этой позиции совсем не обязательно было ехать на мероприятие, которое в Москве назвали «русофобским шабашем». Если же солидарность заключается в том, чтобы вместе с Зеленским пойти на политическое дно, то это довольно мазохистский подход со стороны Санду»,

– считает автор.

Он напоминает, что во всех сценариях гипотетической войны неизбежно встаёт вопрос о роли непризнанного Приднестровья в этом конфликте и о возможном вооружённом столкновении вокруг этой территории. Вряд ли Майя Санду в роли главнокомандующего молдавскими вооружёнными силами может рассчитывать на какой-то, даже самый минимальный, успех в исходе такого столкновения. Также как не может рассчитывать и на помощь Европы, которая не помогла проевропейскому правительству в Кишинёве решить проблемы с поставками газа, что уж тут вести речь о военной защите, уверен политолог.

«Не берёмся предсказывать, чем такая война может закончиться для Украины, но для Молдовы она точно будет означать окончательный развал и исчезновение как государства, с хаотичными попытками присоединить его осколки к Румынии. Зачем Майе Санду чужая война? За год нахождения у власти Санду и её PAS и так наломали дров и с коронавирусом, и с газом, и с пенсионерами, и с демократией, и со всем остальным. Они порождают только деградацию и развал. Только войны нам ещё не хватало»,

– констатирует eNews.