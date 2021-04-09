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eNews: Молдавия – американская колония на Днестре

09 апреля 2021, 01:00  •  90 • Украина
Реальную помощь Молдавии «западные партнёры» оказывать не спешат
Противостояние между парламентом и президентом Молдавии продолжается. Ещё месяц назад на фоне этого конфликта посол США в Кишинёве Дерек Хоган сделал заявление о том, каким должно быть будущее Молдовы – по сути это была программная речь, в которой слишком часто повторялось слово «должны» относительно молдавских политиков.
«Американская дипмиссия не считает нужным маскировать повелительные ноты даже в официальных коммюнике. В любой независимой стране такое «должны» со стороны иностранной дипломатической миссии вызвало бы в отечественном политическом бомонде шквал негодования. Но не в Молдове. Молдавское государство уже давно находится под фактическим внешним управлением, и команды со стороны посла США воспринимаются здесь как нечто само собой разумеющееся»,
– пишет молдавское интернет-издание eNews.
Издание напоминает, что посольство США в Кишинёве молдаване называют «главным посольством», ведь в ленте молдавских новостей постоянно мелькают фотографии – Дерек Хоган с молдавскими политиками, с молдавскими министрами, с руководством страны. Вот он «получает информацию» – выслушивает доклады туземцев, «делится мнением» – раздаёт ценные указания. А под занавес прошлого года просто поставил перед фактом Министерство обороны Молдавии, представив им подполковника армии США Карен Бонаби, которую «западные партнёры» включили в состав Управления министерства в качестве эксперта, с тех пор она координирует связи оборонного ведомства Молдовы с правительством США.
«Никогда ещё внешнее руководство не выглядело таким явным, и министру обороны даже пришлось оправдываться – дескать, уважаемая подполковник в отставке всего лишь будет следить, как осваивается американская финансовая помощь»,
– напоминает eNews.
По мнению издания, Молдавия давно уже «подсела на иглу» западных финансов, это называется «гуманитарной помощью», как будто бы страна находится в зоне стихийного бедствия. При этом со стороны ЕС объём финансовой помощи чуть ли не в три раза больше (880 млн евро), чем со стороны США (310 млн евро), однако доминирует в молдавской политике именно Вашингтон, его посольство называют «главным».
«Хотя политически «западная помощь» выглядит единым, консолидированным фактором, но основные расходы здесь всегда несёт Евросоюз. А вот основные политические выгоды получают Соединённые Штаты. И выгоды эти, судя по общей направленности политики США в Восточной и Южной Европе, заключаются в том, чтобы создать в Молдове ещё один форпост противостояния с Россией, как это уже произошло в Грузии и на Украине»,
– не сомневается автор статьи Игорь Демиров.
Он отмечает, что на осуществление своих планов «партнёры» денег не жалеют, в стране уже работают тысячи НПО, именно они задают тон в информационном поле страны, занимаются отбором активной молодёжи, вовлекая в свои проекты. Тысячи НПО в маленькой стране с населением 2,6 млн человек – это слишком много. При этом абсолютное большинство получает финансирование из фондов США и ЕС, у самой Молдавии нет финансовых возможностей предоставлять гранты. Однако нужно понимать, подчёркивает автор, что реальные объёмы денег, которые вливаются в молдавскую политику, намного больше и отследить их невозможно. Но «западные партнёры» готовы оказывать помощь только «правильным» политикам, помогать населению страны никто и никогда не собирался и ситуация с вакциной это наглядно продемонстрировала.
«Делиться с Молдовой вакциной ни США, ни ЕС оказались не готовы. Наверное, иначе и быть не могло в стране, где действует «параллельная власть», и где вопросы решаются не в правительственных кабинетах, а в приёмных посольства США и в кулуарах западных фондов»,
– констатирует eNews.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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