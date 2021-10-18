Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Захарова без прикрас высказалась о визите Нуланд в Москву: "Извините меня&q...
Визит Нуланд в Россию превратился в анекдот: "Недорого отдаю Украину"
"Русские, уезжайте к себе в Россию". В Узбекистане пытаются замять ска...
Главком ВСУ задумал перекроить границы Украины. Нардеп не удержался: "Ясно,...
Главная / Украина

eNews: Катастрофа Зеленского и провалы Санду

18 октября 2021, 07:45  •  311 • Украина
Официальный Кишинёв не желает тесных отношений с Киевом
«Казалось бы, после прихода к власти в Молдове прозападной партии PAS(«Действие и солидарность») официальному Киеву не составит труда поставить Кишинёв в кильватер своей политики и заручиться поддержкой Молдовы в важных для Украины вопросах. Стучаться в ворота Евросоюза всегда сподручнее, когда стучащих много. Более того, Украина после прихода во власть президента Майи Санду обрела шанс стать одним из главных игроков в процессе приднестровского урегулирования. Не так давно Киев всерьёз собирался претендовать на роль регионального лидера, однако и эту роль Зеленский успешно провалил»,
– пишет молдавское интернет-издание eNews.
Мог бы украинский президент выступить на международной арене и в роли миротворца в приднестровском урегулировании, что дало бы ему лишние козыри в вопросе урегулирования собственного конфликта на Востоке Украины, отмечает издание. Но и здесь не получилось. А ещё Киев упустил шанс выступить вместе с Молдавией на европейской арене и потребовать больше внимания к восточноевропейским проблемам. И снова мимо. А всё потому, что после первых взаимных официальных визитов Майя Санду повернулась к Зеленскому спиной, отмечает eNews.
Она демонстративно даёт понять – не нужна ей та трясина, в которой завязла Украина, её интересует только европейское направление, к которому, с её точки зрения, Кишинёв намного ближе, чем Киев. Да и в «Крымской платформе» она принимала участие исключительно по настоятельному совету западных партнёров, чтобы помочь Зеленскому изобразить «региональную солидарность» с проблемами, которые совершенно не интересуют Молдавию.
«С Зеленским не хочет сотрудничать никто, и везде на международной арене он вызывает отторжение. И связано это, прежде всего, с обрушением позиций украинского президента внутри его собственной страны. Имидж вечного неудачника и незадачливого шоумена, не способного улучшить жизнь людей в собственной стране и громоздящего конфликты на конфликты, а неудачи – на провалы, складывался не один год. За это время Зеленский продемонстрировал, что является никудышным политиком и негодным государственным деятелем – ни одно из его грандиозных предвыборных обещаний не было выполнено»,
– уверен автор статьи молдавский журналист Игорь Демиров.
Война на Донбассе продолжается восьмой год, поток украинских заробитчан растёт, средняя зарплата на Украине отстаёт от такой же зарплаты в Польше на 40 лет, система здравоохранения, «реформированная» американской волонтёркой Уляной Супрун, еле живая, рождаемость в стране падает, а смертность уверенно набирает обороты, перечисляет автор все невыполненные предвыборные обещания Зеленского.
Однако все эти проблемы прекрасно знакомы и президенту Майе Санду. В некотором смысле Молдова является зеркальным отражением украинских проблем: тот же замороженный конфликт, то же бегство молодёжи из страны на заработки всего трудоспособного населения, уничтожение системы здравоохранения и образования с закрытием больниц и школ в сельской местности, нелогичные и непоследовательные решения во всех сферах экономики и политики.
«Поэтому понятна позиция Майи Санду, которая демонстративно дистанцируется от попыток украинского президента навязать свою дружбу. Выходить в отношениях с Украиной за пределы Восточного партнёрства президент Молдовы не намерена. Ведь с точки зрения Майи Санду её украинский коллега уже катастрофически провалил всё то, с чем сталкивается и она. А умножать украинскую катастрофу на молдавский провал – это вряд ли хорошая политическая арифметика. Теряющий контроль над страной украинский президент никак не может послужить для Санду примером»,
– констатирует eNews.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





311
Источник
Похожие новости
17 октября 2021, 01:25
Власть Молдовы растеряна – страна на грани системного кризиса
15 октября 2021, 02:10
Зеленский похитил человека ради фотографии с Путиным
17 октября 2021, 20:40
Европа хочет забрать безвиз у Украины - сами виноваты
15 октября 2021, 19:40
Украина загнивает изнутри: реформы Зеленского провалились
16 октября 2021, 09:05
Глава СНБО рассказал о «совершенно секретном» плане обороны Украины
15 октября 2021, 15:35
Милитарист Аваков снова пытается накликать войну на Донбасс
Новости партнеров
 
Выбор дня
18 октября 2021, 00:10
Русским открыто грозят войной? Подношение японцев уже сказало всё
18 октября 2021, 06:00
"Заложник Зеленского": Президент Украины готов ставить условия Москве
18 октября 2021, 00:10
"Евросоюза не стало с марта 2020-го": Интеллектуал объяснил подтекст "...
17 октября 2021, 23:35
Новые люди: Хромых сенсационно обыграла Щербакову на турнире в Будапеште
18 октября 2021, 00:10
Дипломаты в Минске назвали срок, когда объяснят отъезд посла Франции
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
14 октября 2021, 01:05
"Будем не против полного присоединения": Латышские читатели попросили взять страну в состав России
16 октября 2021, 19:35
Толстой объявил о вакцинном проигрыше государства: "Пора сказать прямо"
12 октября 2021, 00:05
"Нормандский формат" на связи: Зеленскому придётся услышать то, чего он избегал
12 октября 2021, 01:50
Захарова иронично поблагодарила Нуланд за троллинг
15 октября 2021, 00:25
В Болгарии предложили решить газовый кризис с помощью Крыма: Способ состоит из двух шагов
14 октября 2021, 06:55
Спецпредставитель президента США поставил России ядерный ультиматум
12 октября 2021, 17:00
Украина и Евросоюз придумали «хитрый план», как заставить Кремль платить им и каяться
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.