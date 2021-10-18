eNews: Катастрофа Зеленского и провалы Санду

Официальный Кишинёв не желает тесных отношений с Киевом

«Казалось бы, после прихода к власти в Молдове прозападной партии PAS(«Действие и солидарность») официальному Киеву не составит труда поставить Кишинёв в кильватер своей политики и заручиться поддержкой Молдовы в важных для Украины вопросах. Стучаться в ворота Евросоюза всегда сподручнее, когда стучащих много. Более того, Украина после прихода во власть президента Майи Санду обрела шанс стать одним из главных игроков в процессе приднестровского урегулирования. Не так давно Киев всерьёз собирался претендовать на роль регионального лидера, однако и эту роль Зеленский успешно провалил»,

– пишет молдавское интернет-издание eNews.

Мог бы украинский президент выступить на международной арене и в роли миротворца в приднестровском урегулировании, что дало бы ему лишние козыри в вопросе урегулирования собственного конфликта на Востоке Украины, отмечает издание. Но и здесь не получилось. А ещё Киев упустил шанс выступить вместе с Молдавией на европейской арене и потребовать больше внимания к восточноевропейским проблемам. И снова мимо. А всё потому, что после первых взаимных официальных визитов Майя Санду повернулась к Зеленскому спиной, отмечает eNews.

Она демонстративно даёт понять – не нужна ей та трясина, в которой завязла Украина, её интересует только европейское направление, к которому, с её точки зрения, Кишинёв намного ближе, чем Киев. Да и в «Крымской платформе» она принимала участие исключительно по настоятельному совету западных партнёров, чтобы помочь Зеленскому изобразить «региональную солидарность» с проблемами, которые совершенно не интересуют Молдавию.

«С Зеленским не хочет сотрудничать никто, и везде на международной арене он вызывает отторжение. И связано это, прежде всего, с обрушением позиций украинского президента внутри его собственной страны. Имидж вечного неудачника и незадачливого шоумена, не способного улучшить жизнь людей в собственной стране и громоздящего конфликты на конфликты, а неудачи – на провалы, складывался не один год. За это время Зеленский продемонстрировал, что является никудышным политиком и негодным государственным деятелем – ни одно из его грандиозных предвыборных обещаний не было выполнено»,

– уверен автор статьи молдавский журналист Игорь Демиров.

Война на Донбассе продолжается восьмой год, поток украинских заробитчан растёт, средняя зарплата на Украине отстаёт от такой же зарплаты в Польше на 40 лет, система здравоохранения, «реформированная» американской волонтёркой Уляной Супрун, еле живая, рождаемость в стране падает, а смертность уверенно набирает обороты, перечисляет автор все невыполненные предвыборные обещания Зеленского.

Однако все эти проблемы прекрасно знакомы и президенту Майе Санду. В некотором смысле Молдова является зеркальным отражением украинских проблем: тот же замороженный конфликт, то же бегство молодёжи из страны на заработки всего трудоспособного населения, уничтожение системы здравоохранения и образования с закрытием больниц и школ в сельской местности, нелогичные и непоследовательные решения во всех сферах экономики и политики.

«Поэтому понятна позиция Майи Санду, которая демонстративно дистанцируется от попыток украинского президента навязать свою дружбу. Выходить в отношениях с Украиной за пределы Восточного партнёрства президент Молдовы не намерена. Ведь с точки зрения Майи Санду её украинский коллега уже катастрофически провалил всё то, с чем сталкивается и она. А умножать украинскую катастрофу на молдавский провал – это вряд ли хорошая политическая арифметика. Теряющий контроль над страной украинский президент никак не может послужить для Санду примером»,

– констатирует eNews.