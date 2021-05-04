eNews: Гагаузия готова отстаивать свои права

Ориентация Кишинёва на конфронтацию с Россией будет означать конфронтацию с Гагаузией

«Гагаузия в Молдове – на особом счету. Уникальное автономно-территориальное образование, в котором полноценно, а не формально действует собственный парламент – Народное собрание – и собственные органы исполнительной власти, пользуется широкими полномочиями и живёт своей собственной жизнью, тесно связанной с жизнью всей страны. Уникальность гагаузской автономии ещё и в том, что она стала едва ли ни единственным в Восточной Европе примером успешного преодоления центробежных процессов в многонациональном государстве, которым является Молдова. Именно создание автономии позволило окончательно закрыть тревожную страницу противостояния гагаузов с националистически настроенными центральными властями в 1990 году, которое едва не вылилось в кровопролитный конфликт»,

– напоминает молдавское интернет-издание eNews.

В Кишинёве всегда помнили об этом и в любой национальный стратегический проект развития включались пункты по Гагаузии, а глава автономии (башкан) по умолчанию является членом Кабмина Молдовы. Однако 25 декабря 2020 года башкана Гагаузии Ирину Влах не пригласили на инаугурацию президента Майи Санду.

Этот жест выглядел демонстративным, потому что «забыть» пригласить на свою инаугурацию главу гагаузской автономии – «для молдавского президента это примерно то же самое, что забыть дома голову или руку», отмечает издание. В Гагаузии этот жест со стороны нового президента оценили как крайне недружественный по отношению к автономии. Там сразу же вспомнили заигрывания Санду с румынскими националистами, отказ нового президента признавать молдавский язык и то, что сама Санду считает себя румынкой.

«Для гагаузов это тревожные знаки, потому что именно румынские националисты считают Молдову моноэтнической страной, в которой национальные меньшинства играют подчинённую роль по отношению к «титульному» этносу. Такой подход к государственному строительству полностью противоречит принципам, которые легли в основание автономии»,

– уверен автор статьи Игорь Демиров.

По его мнению, дальнейшие действия Санду только подтвердили опасения гагаузов: неожиданно Ирину Влах исключили из состава Высшего совета безопасности, хотя башкан Гагаузии был членом ВСБ все годы молдавской независимости.

Ирина Влах назвала действия президента ошибочными и предположила, что они являются местью за то, что Гагаузия голосовала за лидера партии ПСРМ Игоря Додона. Тем не менее, уже всем понятно – Майя Санду делает всё для того, чтобы ограничить доступ башкана Гагаузии к системе государственного управления. При этом Санду не учитывает тот факт, что к мнению Ирины Влах в автономии прислушиваются – слишком много она сделала для Гагаузии.

eNews напоминает, что Влах с первых дней пребывания на посту башкана занялась развитием экономических и социальных связей с регионами России, что вполне естественно, поскольку русский язык является одним из официальных языков автономии, а большинство гагаузов работают на территории Российской Федерации. Фактически все эти годы Гагаузия проводила собственную внешнюю политику – такое право региону давал Закон «Об особом правовом статусе». Однако сегодня политика Майи Санду не может не тревожить гагаузов – они понимают, что следует готовиться к нелёгким временам, когда придётся отстаивать своё право самостоятельно принимать решения.

«Настроения в Гагаузии очевидны: как бы ни складывались в дальнейшем отношения между Кишинёвом и Москвой, для Комрата Россия всегда будет стратегическим партнёром и другом. От этого принципа в Гагаузии отходить не собираются, а своё право на развитие будут отстаивать упорно и непоколебимо. И этот момент стоит учитывать в Кишинёве всем – от администрации президента до офисов прозападных партий, которые в эти дни активно готовятся к досрочным парламентским выборам. Для них ориентация на конфронтацию с Россией, что навязывают Молдове западные «друзья», будет автоматически означать и продолжение курса на конфронтацию с Гагаузией. А это, в свою очередь, угрожает уже и стабильности самого молдавского государства»,

– предупреждает eNews.