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eNews: Дорога на Запад ведёт Молдавию к нищете

09 ноября 2021, 11:50  •  60 • В мире
Евросоюз обманул надежды молдаван
В Азербайджане прошёл VIII Глобальный Бакинский Форум, в рамках которого состоялась дискуссия на тему «Восточное партнёрство: какой потенциал?». Принимал участие в этой дискуссии и второй президент Молдавии Пётр Лучинский, который внезапно признал – Евросоюз обманул надежды молдаван, говорится в статье, опубликованной молдавским интернет-изданием eNews.
«Успешное экономическое развитие отсутствует, социальные проблемы не решаются, люди лучше не живут, европейская помощь, если и оказывается, то в небольших объёмах и не приводит к росту благосостояния, ЕС требует признания однополых браков, в обществе сохраняются разделение и разочарование, люди задают вопрос, а по тому ли пути мы вообще идём»,
– цитирует eNews выступление Лучинского в Баку.
Издание напоминает – это же сам Лучинский вёл страну в Европу. А после него курс на евроинтеграцию продолжил третий президент Молдавии Владимир Воронин – до тех пор, пока евроинтеграторы не сожгли (в буквальном смысле этого слова) парламент, после чего на следующие десять лет к власти пришли подписавшие Соглашение об ассоциации с ЕС и вступившие в проект «Восточное партнёрство». Но одновременно и запустил руку в карман государству и украл миллиард долларов – всё это по пути в Европу, отмечает автор статьи Дмитрий Чубашенко.
Между тем страна продолжала идти в сторону ЕС – в надежде, что та когда-нибудь раскроет свои двери перед Молдавией, а все президенты приговаривали – если никуда не идти, то никуда и не придёшь, если не стучать в двери, то и не откроют. Вот так шли и стучали не годами – десятилетиями, но не помогло. Молдаванам не помогло, уточняет автор. Зато сегодня более 90% банковского сектора Молдовы принадлежит европейским инвесторам, «внезапно» сообщил глава «Национального банка Молдовы» (НБМ) Октавиан Армашу. Банк этот является филиалом международных финансовых организаций, и проблемы Молдовы НБМ не интересуют, подчёркивает eNews. Это по требованию НБМ был закрыт последний банк с государственным участием Banca de Economii, а активы крупнейших частных банков Молдовы конфискованы в пользу НБМ. При этом западные партнёры объяснили – все молдавские банки контролировались «плохими собственниками», а теперь мы их передадим «хорошим европейским инвесторам».
«Окончательный конечный бенефициар молдавской «кражи века» – не Плахотнюк, не Шор, и не Филат с Платоном, а западные офшоры, в которых осел украденный миллиард (и не один), и такие учреждения, как Европейский банк реконструкции и развития, которые не постеснялись скупить в Молдове краденное и взять под свой полный контроль её банковскую систему»,
– уверен Дмитрий Чубашенко.
Что касается признания однополых браков, чем так возмущался Лучинский в Баку, автор напоминает – «новая мораль по умолчанию входит в евроинтеграционный пакет» и второй президент, как бывший глава государства не мог этого не знать.
Ну а лучше всего Запад продемонстрировал свою «помощь» во время недавнего газового кризиса в Молдавии, ограничившись 60 миллионами евро и советами экспертов, при этом подчеркнув – большую финансовую помощь ЕС оказать не сможет, так что – договаривайтесь сами с кем хотите. И всё равно нынешний президент упорно благодарит Соединённые Штаты за то, что Молдавия подписала газовый контракт с Россией, а все проблемы в стране привычно прикрываются «европейским курсом, которому нет альтернативы».
«Если Лучинский сказал «А», ему следовало бы сказать и «Б». Молдову никогда не примут в ЕС. При нынешнем курсе люди не станут жить лучше. Диаспора, которая привела к власти Санду и её партию, не вернётся в Молдову. «Европейская» пирамида этой власти – это не правовое государство, и не демократия, а всё тот же режим Плахотнюка, завёрнутый в другой фантик. Спустя 20 лет после ухода со своего поста второй президент Молдовы начал подозревать, что что-то пошло не так. Если до всех нас тоже будет доходить так медленно, то Молдове будет и дальше очень трудно доказывать свою состоятельность»,
– констатирует eNews.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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