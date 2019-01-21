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″Энергонезалежность″ Украины с четырех шагов: Гройсман поставил условия
21 января 2019, 08:24 • 242 • Политика
Глава правительства Украины Владимир Гройсман на своей странице в Facebook поставил условия для достижения ″абсолютно реальной″ энергетической независимости страны от поставок газа из-за границы. По его словам, ″энергонезалежность″ Украины достигается всего с четырех шагов.
Всего несколько дней назад президент Украины Пётр Порошенко вновь заговорил об энергетической независимости страны и заверил, что она давно уже слезла с ″газовой иглы″ России. Его мысль у себя на странице в Facebook развил и глава правительства Украины Владимир Гройсман.
Премьер-министр поставил условия для достижения энергетической независимости страны от поставок газа из-за границы. По его мнению, это ″абсолютно реальное″ будущее страны. Он напомнил, что ″свой путь к энергонезависимости″ Украина начала еще четыре года назад.
″Мы отказались от российского газа, который использовался как гибридная оружие против нашей страны, - напомнил премьер-министр. - А в будущем для Украины абсолютно реально не зависеть от каких-либо поставок газа из-за границы″.
По словам Гройсмана, ″энергонезалежность″ Украины достигается всего с четырех основных шагов.
Во-первых, как заверил премьер, необходимо увеличить добычу собственного украинского газа.
Во-вторых, важна энергоэффективность.
″Потреблять меньше газа благодаря новейшим технологиям и разумному энергопотреблению″, - объяснил свою позицию глава украинского правительства.
В-третьих, по его мнению, необходима ″интеграция украинской газотранспортной системы в европейский рынок″.
И четвертый шаг касается непосредственно самих украинцев - тех, кто фактически не может полностью оплачивать коммуналку. Для них Гройсман предложил разработать и создать ″механизмы монетизации субсидий″.
″Защита украинцев, которые не в состоянии полностью платить за коммунальные услуги через систему субсидий″, - указал премьер.
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