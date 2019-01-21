″Энергонезалежность″ Украины с четырех шагов: Гройсман поставил условия

Глава правительства Украины Владимир Гройсман на своей странице в Facebook поставил условия для достижения ″абсолютно реальной″ энергетической независимости страны от поставок газа из-за границы. По его словам, ″энергонезалежность″ Украины достигается всего с четырех шагов.

Всего несколько дней назад президент Украины Пётр Порошенко вновь заговорил об энергетической независимости страны и заверил, что она давно уже слезла с ″газовой иглы″ России. Его мысль у себя на странице в Facebook развил и глава правительства Украины Владимир Гройсман.

Премьер-министр поставил условия для достижения энергетической независимости страны от поставок газа из-за границы. По его мнению, это ″абсолютно реальное″ будущее страны. Он напомнил, что ″свой путь к энергонезависимости″ Украина начала еще четыре года назад.

″Мы отказались от российского газа, который использовался как гибридная оружие против нашей страны, - напомнил премьер-министр. - А в будущем для Украины абсолютно реально не зависеть от каких-либо поставок газа из-за границы″.

По словам Гройсмана, ″энергонезалежность″ Украины достигается всего с четырех основных шагов.

Во-первых, как заверил премьер, необходимо увеличить добычу собственного украинского газа.

Во-вторых, важна энергоэффективность.

″Потреблять меньше газа благодаря новейшим технологиям и разумному энергопотреблению″, - объяснил свою позицию глава украинского правительства.

В-третьих, по его мнению, необходима ″интеграция украинской газотранспортной системы в европейский рынок″.

И четвертый шаг касается непосредственно самих украинцев - тех, кто фактически не может полностью оплачивать коммуналку. Для них Гройсман предложил разработать и создать ″механизмы монетизации субсидий″.

″Защита украинцев, которые не в состоянии полностью платить за коммунальные услуги через систему субсидий″, - указал премьер.