Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Американские корабли зачастили": Пушков отреагировал на вход эсминца ...
Koшмapный cюжeт oб УПЦ MП. Чтo этo былo
Абэ готов подписать мир с Россией в обмен на Шикотан и Хабомаи - СМИ
Макрон защитился от взлома личной почты с помощью двухэтапной аутентификации - С...
Главная / Политика

″Энергонезалежность″ Украины с четырех шагов: Гройсман поставил условия

21 января 2019, 08:24  •  242 • Политика
Глава правительства Украины Владимир Гройсман на своей странице в Facebook поставил условия для достижения ″абсолютно реальной″ энергетической независимости страны от поставок газа из-за границы. По его словам, ″энергонезалежность″ Украины достигается всего с четырех шагов.
Всего несколько дней назад президент Украины Пётр Порошенко вновь заговорил об энергетической независимости страны и заверил, что она давно уже слезла с ″газовой иглы″ России. Его мысль у себя на странице в Facebook развил и глава правительства Украины Владимир Гройсман.
Премьер-министр поставил условия для достижения энергетической независимости страны от поставок газа из-за границы. По его мнению, это ″абсолютно реальное″ будущее страны. Он напомнил, что ″свой путь к энергонезависимости″ Украина начала еще четыре года назад.
″Мы отказались от российского газа, который использовался как гибридная оружие против нашей страны, - напомнил премьер-министр. - А в будущем для Украины абсолютно реально не зависеть от каких-либо поставок газа из-за границы″.
По словам Гройсмана, ″энергонезалежность″ Украины достигается всего с четырех основных шагов.
Во-первых, как заверил премьер, необходимо увеличить добычу собственного украинского газа.
Во-вторых, важна энергоэффективность.
″Потреблять меньше газа благодаря новейшим технологиям и разумному энергопотреблению″, - объяснил свою позицию глава украинского правительства.
В-третьих, по его мнению, необходима ″интеграция украинской газотранспортной системы в европейский рынок″.
И четвертый шаг касается непосредственно самих украинцев - тех, кто фактически не может полностью оплачивать коммуналку. Для них Гройсман предложил разработать и создать ″механизмы монетизации субсидий″.
″Защита украинцев, которые не в состоянии полностью платить за коммунальные услуги через систему субсидий″, - указал премьер.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...

242
Источник
Похожие новости
20 января 2019, 11:54
Завершение "Северного потока - 2″ спасет Украину от войны с Россией - эксперт
21 января 2019, 00:09
"Неправильный мальчик для битья": Германия не станет вмешивать в строительство "Северного потока - 2"
21 января 2019, 00:09
Макрон защитился от взлома личной почты с помощью двухэтапной аутентификации - СМИ
Загрузка...
21 января 2019, 05:09
Буш призвал Трампа положить конец "шатдауну" после того, как ему пришлось кормить охрану за свой счет
20 января 2019, 20:54
"Усложнили переговорный процесс, это точно": В Кремле ответили на заявление Японии о "переходе" Курил
20 января 2019, 15:55
"Режиссёр объявит себя жертвой репрессий и голодовку" - Шахназаров прокомментировал удаление фильма "Праздник" с YouTube
Загрузка...
Новости партнеров
 

 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
18 января 2019, 14:24
Лавров прокомментировал предложения Германии по Керченскому проливу
17 января 2019, 18:24
Почему мы не отдаем Украине Януковича, а Елену Бойко отдали?
18 января 2019, 02:39
Порошенко лично выбил телефон из рук украинца, пытавшегося задать ему вопрос - видео
18 января 2019, 19:09
Явка провалена, или подлинная история Елены Бойко
16 января 2019, 11:24
«Вышвырните детей»: в Москве правоохранительные органы проверят действия коллекторов, угрожавших учителям школы
19 января 2019, 00:09
"Да ладно?! Неужели буксуют?": Соцсети высмеяли разговор главы МИД Германии с Климкиным
15 января 2019, 09:39
"Такого газа мы нигде еще не видели": Вучич рассказал, почему Сербия ждет Путина и как Запад пытался нажиться на Балканах
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.