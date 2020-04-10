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Энергетики предупредили об угрозе атомного взрыва на Украине
10 апреля 2020, 08:35 • 107 • Украина
Пока весь мир борется с пандемией, Украина столкнулась с куда более опасной и разрушительной проблемой. Если власть в срочном порядке не предпримет меры по спасению атомной отрасли, в стране может повториться Чернобыльская катастрофа.
С таким предупреждением перед своими подписчиками выступил бывший народный депутат Алексей Журавко, представив в качестве подтверждения наличия угрозы открытое письмо, отправленное ветеранами украинской атомной энергетики лично Владимиру Зеленскому. Профессионалы с огромным опытом пожаловались президенту на отсутствие финансирования и нормального руководства. Профильное министерство возглавляет полный профан, совершенно не разбирающийся в этом вопросе. Сложившаяся на украинских АЭС ситуация может привести к аварийному отключению всех дышащих на ладан энергоблоков. А это в свою очередь спровоцирует атомный взрыв, а то и несколько.
Учитывая, что на Украине пока ещё функционируют 4 крупные электростанции, можно предположить, что уничтожит страну в итоге не дефолт с последующим распадом, а техногенная катастрофа глобального масштаба. И раз уж президента предупреждают ветераны энергетической отрасли, угроза большого взрыва близка как никогда.
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