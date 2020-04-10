Энергетики предупредили об угрозе атомного взрыва на Украине

Пока весь мир борется с пандемией, Украина столкнулась с куда более опасной и разрушительной проблемой. Если власть в срочном порядке не предпримет меры по спасению атомной отрасли, в стране может повториться Чернобыльская катастрофа.С таким предупреждением перед своими подписчиками выступил бывший народный депутат Алексей Журавко, представив в качестве подтверждения наличия угрозы открытое письмо, отправленное ветеранами украинской атомной энергетики лично Владимиру Зеленскому. Профессионалы с огромным опытом пожаловались президенту на отсутствие финансирования и нормального руководства. Профильное министерство возглавляет полный профан, совершенно не разбирающийся в этом вопросе. Сложившаяся на украинских АЭС ситуация может привести к аварийному отключению всех дышащих на ладан энергоблоков. А это в свою очередь спровоцирует атомный взрыв, а то и несколько.Учитывая, что на Украине пока ещё функционируют 4 крупные электростанции, можно предположить, что уничтожит страну в итоге не дефолт с последующим распадом, а техногенная катастрофа глобального масштаба. И раз уж президента предупреждают ветераны энергетической отрасли, угроза большого взрыва близка как никогда.Можно не сомневаться, что Зеленский и его команда ничего не умеющих реформаторов проигнорируют упомянутое выше предупреждение. Эти клоуны явно не собираются задерживаться на Украине надолго. То есть проблемой нужно заняться соседям, которым возможный взрыв тоже принесёт немало бед. Если в ЕС вдруг узнают, об истинной ситуации на украинских АЭС, нынешние партнёры Киева открыто возьмут страну под внешнее управление, вышвырнут своих же ставленников, чтобы не мешали, и займутся нейтрализацией угрозы. Хотя кому сейчас это нужно? Коронавирус отвлёк на себя всё внимание и об обезьяне с гранатой, в которую превратилась вся Украина, могут вспомнить, когда уже жахнет.