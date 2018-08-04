Энергетики обесточили троллейбусные линии в Лисичанске Луганской области из-за долгов

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КИЕВ, 4 августа. /ТАСС/. Работа троллейбусов в городе Лисичанск Луганской области, подконтрольному киевским властям, прервана в субботу из-за долгов перед энергетиками, полностью оказались обесточены объекты коммунального предприятия "Электроавтотранс". Об этом сообщила пресс-служба компании "Луганское энергетическое объединение".

"Луганские энергетики были вынуждены обесточить объекты коммунального предприятия Лисичанского городского совета "Электроавтотранс". Данное предприятие обесточено за долги, которые уже составили 892 тысячи гривен ($33 тыс.) только за активную электроэнергию", - говорится в сообщении энергетиков. В городе остановились троллейбусы, часть из которых даже не смогла вернуться с маршрутов в депо.

Энергетики заверили, что ранее предупреждали коммунальное предприятие о необходимости оплаты долгов. По их информации, власти города утверждают, что не были предупреждены об угрозе обесточивания троллейбусных линий, однако пообещали выделить 1 млн гривен ($37 тыс.) для уплаты долгов до 6 августа. "Луганское энергетическое объединение" не согласилось ждать и вынуждено требовать оплату - перед восстановлением электроснабжения", - подчеркнуто в пресс-службе.

Энергетики также добавили, что "государство вынуждает "Луганское энергетическое объединение" обесточивать всех должников, чтобы полностью взыскать с них задолженность и расплатиться с государственным предприятием-монополистом "Энергорынок". Они уточнили, что долги потребителей на подконтрольной Киеву территории Луганской области составляют около 700 млн гривен ($26 млн), из них 550 млн гривен ($20 млн) - это долги коммунальных предприятий. 7 августа работники "Луганского энергетического объединения" намерены провести пикетирование коммунальных предприятий-должников и местных органов власти в городах Рубежное, Лисичанск, Северодонецк, а также под стенами Луганской областной военно-гражданской администрации.