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Энергетика: Как один "патриот" Украины нанес вреда больше, чем все агенты Кремля вместе взятые

08 мая 2020, 14:10  •  72 • Украина

Сегодня ТОП-новостью Украины стало предложение регулятора энергорынка отменить льготные тарифы за электроэнергию для населения страны и приравнять эту группу потребителей к – промышленности. Это приведет к росту счетов за свет для самых бедных украинцев в 1,8 раза.

И винить жители страны в этом должны тех (братья Клюевы, а то у кое-кого уже память отшибло и инфоресурсы "братишек", мочат свое детище, так, что аж щепки летят), кто 10 лет назад протолкнул через Раду закон о «зеленом тарифе».

Ну и нынешних своих «патриотов», куда уж без них.

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