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«Энергетическое проклятье»: почему Украина не может сократить импорт угля из России

07 апреля 2018, 01:24  •  66 • Украина
Россия стала главным поставщиком каменного угля и антрацита на украинские предприятия в первом квартале 2018 года, сообщает Государственная фискальная служба Украины. Свыше 60% твёрдого топлива на ТЭС поступило из РФ. При этом импорт из «страны-агрессора» вырос более чем на $120 млн по сравнению с прошлогодними показателями. Эксперты отмечают, что, несмотря на воинственную риторику в адрес РФ, Украина продолжит закупать российское горючее, в том числе и газ, поскольку альтернатив нет. Об «энергетической независимости» Киева — в материале RT.
 
Reuters
 

В первом квартале 2018 года Украина импортировала из России каменного угля и антрацита на $472,4 млн (62,12% от общего объёма завезённого в страну твёрдого топлива). Из США на украинские теплоэлектростанции (ТЭС) и теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) поступило угля на $219,9 млн (28,92%), из Канады — на $48,37 млн (6,36%), из других стран — на $19,78 млн (2,6%). Об этом свидетельствуют данные Государственной фискальной службы Украины.

В 2017-м Украина импортировала угля из России на $350,8 млн. Суммарно в первом квартале страна закупила 5,7 млн тонн каменного угля и антрацита, что на 57,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«В этом году зима на Украине была аномально холодной, а март был самым холодным за всю историю независимости страны. Потребление угля увеличилось, и нам пришлось его докупать», — сообщил источник RT в Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины.

Независимая зависимость

Большая часть антрацита для потребностей украинских ТЭС добывалась на шахтах Донецкой и Луганской областей, которые сейчас неподконтрольны Киеву. По данным Министерства энергетики и угольной промышленности Украины, в 2017 году ТЭС и ТЭЦ сократили потребление угля на 20,8% — до 24,8 млн тонн. Из них 4,5 млн тонн пришлось на антрацит. Официально Украина отказалась от покупки твёрдого топлива у самопровозглашённых республик Донбасса в 2014 году, но фактически поставки велись ещё в 2016 году.

Последние четыре года украинские чиновники неоднократно заявляли, что страна отказывается покупать у России энергоносители. Президент Пётр Порошенко в начале января написал в своём Twitter, что 2018-й станет годом «энергетической независимости Украины».

«На Украине политической считается тема закупки российского газа, а вот покупка угля не привлекает такого внимания. Российский уголь Украине получить проще и дешевле, поэтому Киев старается не педалировать эту тему», — отметил в интервью RT старший научный сотрудник Российского института стратегических исследований Олег Неменский.

  • РИА Новости

Для сравнения, в 2017 году поставщики из самопровозглашённых ДНР и ЛНР готовы были продавать уголь по $50 за тонну, тогда как топливо из ЮАР или США стоит уже $100—113 за тонну.

Но дело не только в высокой цене, отмечают эксперты, ведь за реверсный российский газ Украина готова переплачивать.

«Необходимый нам по качеству уголь находится в России и Донбассе, в остальных регионах планеты он по качеству хуже. Кроме того, местные поставщики не могут обеспечить нас необходимым объёмом», — рассказал источник RT в Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины.

Контракт государственной компании «Центрэнерго» с американской XCoal Energy and Resources на поставку 700 тыс. тонн угля, сопоставимого по качеству с российским, не помог разрешить проблему российских поставок. Этот невыгодный стране договор, по словам источника RT в украинском МИД, стал подарком для президента США Дональда Трампа от Петра Порошенко. Стоимость контракта составила рекордные $113 за тонну. На церемонии при отправке первой партии груза объёмом 85 тыс. тонн 22 августа прошлого года присутствовали посол Украины в США Валерий Чалый, заместитель министра торговли США Израэль Эрнандес, помощник министра энергетики США по международным вопросам Уэлс Гриффит.

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Полностью перевести украинские ТЭС на потребление угля, добываемого на Украине, не получилось.

«Это требует инвестиций, но рейтинг страны настолько низкий, что желающих вкладываться в её экономику нет. Происходящее можно охарактеризовать как «энергетическое проклятье Украины». Если завтра Киев откажется от угля и будет топить дома брёвнами, то эти бревна придётся закупать в России. Это, конечно, шутка. Но она демонстрирует энергетическую зависимость страны», — говорит Неменский.

На разработку новых месторождений у Киева нет денег, отмечают эксперты, а добываемый на Украине некачественный уголь в таком количестве не нужен, поэтому старые шахты снижают добычу и закрываются. В январе-феврале 2018 года, по информации Министерства энергетики и угольной промышленности, украинские шахты снизили добычу на 27,6% — до 5,3 млн тонн. Горняки жалуются на невыплату заработной платы. В середине февраля работники государственного предприятия Донецкой области «Селидовуголь» объявили голодовку в здании Министерства энергетики и угольной промышленности Украины. Они требовали погасить задолженность по зарплате, повысить ставки и выделить деньги на переоборудование шахт.

  • Reuters

Украинские политики регулярно делают агрессивные заявления в адрес России, называют себя форпостом Запада в расчёте на позитивную реакцию из-за океана, рассказывает в интервью RT заведующий кафедрой РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин.

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«В публичном пространстве звучат обвинения в адрес РФ, но при этом Украина прекрасно приобретает российский уголь», — говорит эксперт.

По мнению Неменского, в ближайшие годы Украина не сможет отказаться от закупок российского твёрдого топлива.

«На энергетическую независимость у Украины просто нет денег», — подчёркивает эксперт.

Однако Кошкин считает, что окончательное решение о закупках российского угля Киевом будет зависеть от позиции Вашингтона.

«Все важные вопросы, в том числе и закупку угля Украиной, контролируют США. Западные партнёры недовольны украинскими властями, поэтому всё больше полномочий, в том числе и по покупке угля, будет переходить им. Иными словами, решения об энергетической безопасности Украины будут приниматься не на Украине», — подытожил эксперт.

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