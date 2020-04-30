Энергетическое чудо Рината Ахметова: спрос падает, а цены растут • 13 • Украина

В течение апреля в Украине выведены в режим простоя 17 шахт компании "ДТЭК".



Владельцем является Ринат Ахметов. Компания входит в объединение "Павлоградуголь" и является одной из крупнейших энергетических компаний Европы. Компания контролирует до 90% добычи угля и до 80% тепловой генерации Украины. Ей принадлежат 9 из 15 украинских ТЭС и 17 шахт.



Остановку деятельности шахт в компании аргументировали недовольством ценовой политикой в энергетической сфере. Руководство компании считает, что причиной этому является "системный кризис в энергетической отрасли Украины, который привел к ее разбалансировке, ручное регулирование рынка, непродуманные решения, бесконтрольный импорт электроэнергии из России и Белоруссии".



Руководство "ДТЭК" неоднократно заявляло о существующих у компании проблемах.



В прошлом году объем добываемого угля сократился на семь процентов по сравнению с 2018г. и составил 22,4 миллиона тонн. При этом выработка электроэнергии упала на 16 процентов с 34 до 28,4 миллиарда киловатт-часов. Совокупная мощность "ДТЭК" использовалась всего на 19%.



Это связано со значительным спадом украинской промышленности во второй половине прошлого года. Который вызвал сокращение потребления электроэнергии.



Также в ноябре прошлого года в режим простоя переведена Бурштынская ТЭС интегрированная в энергосистему ЕС и обеспечивавшая европейских потребителей. Объективной причиной скорее всего является дорогой украинский уголь, делающий неконкурентноспособной электростанцию.

Еще одним моментом, вызывающим недовольство олигарха, является задолженность государства в размере 1,1 миллиарда гривен по зеленому тарифу.



Зеленый тариф были введен на Украине в 2009 году и изначально представлял собой схему для получения сверхприбыли. Тариф зафиксирован в евро, в несколько раз превышает обычные тарифы и является самым высоким в Европе. Для солнечных электростанций он в семь-восемь раз, для ветровых — в шесть-семь раз превышает тариф на электроэнергию атомной генерации.



Получается, что производят зеленые электростанции около двух процентов потребляемой электроэнергии, а их электроэнергия стоит порядка восьми процентов от всех средств.



Кроме того, Ринат Ахметов добился от государства на 2019 год отмены взимания НДС и пошлин при ввозе оборудования для зеленых электростанций, что позволило за год более чем вдвое увеличить производство электроэнергии на них.



И еще одна "фишка" зеленых электростанций. Платить за выработанную на них электроэрнергия государство обязано даже в том случае, если отключает их от энергосети. А в условиях сокращения потребления такие случаи стали регулярными с конца прошлого года.



Однако очень похоже на то, что господин Ахметов не сильно расстраивается. Его бизнес не должен страдать из-за кризиса. И в этом помогут потребители, которым можно предложить платить за электроэнергию больше.



А помогут в продвижении такого решения предприимчивому бизнесмену друзья. Премьер-министр Денис Шмыгаль, ранее возглавлявший принадлежащую Ахметову Бурштынскую ТЭС и исполняющая обязанности главы министерства энергетики Ольга Буславец (также является ставленицей олигарха).



Проблемы с поставками электроэнергии извне похоже решены. Украинской Национальной комиссией по государственному регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг принято постановление № 776 "О действиях участников рынка электроэнергии в период действия карантина и ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)". Также с 15 апреля введена специальная пошлина в размере 65% на импорт используемых при производстве тепловой энергии марок угля. Хотя стоит отметить, что объем импортируемой извне электроэнергии составлял менее одного процента от объема потребления.



Украинский рынок энергоресурсов также начал демонстрировать выгодные "ДТЭК" чудеса. Несмотря на сокращение потребления электроэнергии ее стоимость для предприятий с конца марта значительно выросла. В настоящее время украинские предприятия платят за электричество в два-три раза больше европейских.



Для достижения выгодного механихма ценообразования проводились манипуляции с продажами электричества атомной генерации. Затем были последовательно остановлены два энергоблока Запорожской АЭС.



Заявления о необходимости повышения примерно вдвое тарифов для населения уже прозвучали. Значит вскоре стоит ждать этого на практике.



Похоже на то, что Ринат Ахметов выстраивает монополию в энергетическом секторе страны. И по аналогии с "Нафтогазом" она вряд ли будет подконтрольна государству.



А рентабельность предприятий олигарха не должна попадать в зависимость от кризисов. При падении спроса на электроэнергию бизнес Рината Ахметова будет поддерживаться за счет потребителей. В течение апреля в Украине выведены в режим простоя 17 шахт компании "ДТЭК".Владельцем является Ринат Ахметов. Компания входит в объединение "Павлоградуголь" и является одной из крупнейших энергетических компаний Европы. Компания контролирует до 90% добычи угля и до 80% тепловой генерации Украины. Ей принадлежат 9 из 15 украинских ТЭС и 17 шахт.Остановку деятельности шахт в компании аргументировали недовольством ценовой политикой в энергетической сфере. Руководство компании считает, что причиной этому является "системный кризис в энергетической отрасли Украины, который привел к ее разбалансировке, ручное регулирование рынка, непродуманные решения, бесконтрольный импорт электроэнергии из России и Белоруссии".Руководство "ДТЭК" неоднократно заявляло о существующих у компании проблемах.В прошлом году объем добываемого угля сократился на семь процентов по сравнению с 2018г. и составил 22,4 миллиона тонн. При этом выработка электроэнергии упала на 16 процентов с 34 до 28,4 миллиарда киловатт-часов. Совокупная мощность "ДТЭК" использовалась всего на 19%.Это связано со значительным спадом украинской промышленности во второй половине прошлого года. Который вызвал сокращение потребления электроэнергии.Также в ноябре прошлого года в режим простоя переведена Бурштынская ТЭС интегрированная в энергосистему ЕС и обеспечивавшая европейских потребителей. Объективной причиной скорее всего является дорогой украинский уголь, делающий неконкурентноспособной электростанцию.Еще одним моментом, вызывающим недовольство олигарха, является задолженность государства в размере 1,1 миллиарда гривен по зеленому тарифу.Зеленый тариф были введен на Украине в 2009 году и изначально представлял собой схему для получения сверхприбыли. Тариф зафиксирован в евро, в несколько раз превышает обычные тарифы и является самым высоким в Европе. Для солнечных электростанций он в семь-восемь раз, для ветровых — в шесть-семь раз превышает тариф на электроэнергию атомной генерации.Получается, что производят зеленые электростанции около двух процентов потребляемой электроэнергии, а их электроэнергия стоит порядка восьми процентов от всех средств.Кроме того, Ринат Ахметов добился от государства на 2019 год отмены взимания НДС и пошлин при ввозе оборудования для зеленых электростанций, что позволило за год более чем вдвое увеличить производство электроэнергии на них.И еще одна "фишка" зеленых электростанций. Платить за выработанную на них электроэрнергия государство обязано даже в том случае, если отключает их от энергосети. А в условиях сокращения потребления такие случаи стали регулярными с конца прошлого года.Однако очень похоже на то, что господин Ахметов не сильно расстраивается. Его бизнес не должен страдать из-за кризиса. И в этом помогут потребители, которым можно предложить платить за электроэнергию больше.А помогут в продвижении такого решения предприимчивому бизнесмену друзья. Премьер-министр Денис Шмыгаль, ранее возглавлявший принадлежащую Ахметову Бурштынскую ТЭС и исполняющая обязанности главы министерства энергетики Ольга Буславец (также является ставленицей олигарха).Проблемы с поставками электроэнергии извне похоже решены. Украинской Национальной комиссией по государственному регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг принято постановление № 776 "О действиях участников рынка электроэнергии в период действия карантина и ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)". Также с 15 апреля введена специальная пошлина в размере 65% на импорт используемых при производстве тепловой энергии марок угля. Хотя стоит отметить, что объем импортируемой извне электроэнергии составлял менее одного процента от объема потребления.Украинский рынок энергоресурсов также начал демонстрировать выгодные "ДТЭК" чудеса. Несмотря на сокращение потребления электроэнергии ее стоимость для предприятий с конца марта значительно выросла. В настоящее время украинские предприятия платят за электричество в два-три раза больше европейских.Для достижения выгодного механихма ценообразования проводились манипуляции с продажами электричества атомной генерации. Затем были последовательно остановлены два энергоблока Запорожской АЭС.Заявления о необходимости повышения примерно вдвое тарифов для населения уже прозвучали. Значит вскоре стоит ждать этого на практике.Похоже на то, что Ринат Ахметов выстраивает монополию в энергетическом секторе страны. И по аналогии с "Нафтогазом" она вряд ли будет подконтрольна государству.А рентабельность предприятий олигарха не должна попадать в зависимость от кризисов. При падении спроса на электроэнергию бизнес Рината Ахметова будет поддерживаться за счет потребителей. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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