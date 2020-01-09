«Энергетический треугольник» Израиль-Кипр-Греция против Газпрома: кто кого • 171 • Аналитика

Сегодня в СМИ цэевропейской и европейских стран широко обсуждают решение трех государств ударить по российскому Газпрому собственным газопроводом. Речь идет о совместном строительстве Израилем, Кипром и Грецией газопровода EastMed, который должен доставить газ в Европу из двух месторождений: израильского "Левиафана" и кипрского - "Афродита". Действительно ли появление этого подводного газопровода может как-то навредить российско-турецкому газопроводу "Турецкий поток"?



Откуда появились новые месторождения? "Левиафан" был открыт в 2010 году. Извлекаемого газа там по оценкам геологов 453 млрд. куб. м.. Согласитесь, для Газпрома это не конкурент. В лучшем случае, этот газ может обеспечить собственное потребление газа в Израиле на 40-50 лет. Правда есть ещё одно месторождение, найденное в 2009 году - Тамар. Но там извлекаемого газа ещё меньше - около 307 млрд. куб. м. Кипрская Афродита «моложе». Обнаружена в 2011 году. Но как и положено «даме», она меньше «морского чудовища». Всего 170 млрд. куб. м.







Итак, общий объем газа, который может быть добыт из двух месторождений, как это планируется согласно подписанному соглашению, - 620-630 млрд. куб.м.. При потребности Европы около 460 млрд. куб. м. (в 2018 году) это даже не мизер. Это пшик. Газпром ежегодно экспортирует в Европу до 200 млрд. кубов газа.



Теперь о самом газопроводе. Глубины на месте добычи газа составляют 1500-2500 метров. Это значительно осложняет добычу газа. Да и длина самого газопровода составляет, естественно с учетом того, что придется обходить экономическую зону Турции, которая не даст разрешение на строительство, примерно 1900 км. Для сравнения СП-2 - 1200 км.



Добавим сюда глубины, по которым необходимо проложить трубы. Глубина Средиземного моря по маршруту EastMed достигает 3000 метров. Стоимость работ на таких глубинах увеличивается. По оценкам израильских специалистов, общая стоимость газопровода EastMed составит не менее 7 млрд. долларов. Сравним с СП-2. Длина газопровода 1200 км, глубина залегания трубы от 50 до 250 метров. Стоимость 9,8 млрд.$. Разница в стоимости газопроводов объясняется тем, что EastMed изначально проектировался как политический проект. ЕС даже выделил на проектирование около 39 млн.$.



Есть ещё один показатель, который обязательно необходимо упомянуть. Это ожидаемая мощность газопровода. Планируемая мощность EastMed 15 млрд. кубометров. Однако, по оценкам независимых экспертов, выжать из Левиафана и Афродиты больше 10 млрд. просто невозможно. То есть, при сопоставимой стоимости, газ из израильского газопровода будет стоить дороже.



Вывод? Стремясь вытеснить Газпром с южно европейского рынка газа, ЕС и США играют как раз на стороне российского газового гиганта. Создаваемый «Энергетический треугольник» Греции, Кипра и Израиля фактически конкурировать с Газпромом не может. Однако, его создание подталкивает азиатских производителей газа к более тесным контактам именно с российским концерном.



Для стран Средней Азии, Азербайджана просто не остается других путей доставки собственного газа в ЕС, кроме ТАНАРа (минуя Россию) и двух российских газопроводов - «Голубого потока» и «Турецкого потока». Кроме этого, «Энергетический треугольник» вынуждает Турцию теснее сотрудничать именно с Россией. Сегодня в СМИ цэевропейской и европейских стран широко обсуждают решение трех государств ударить по российскому Газпрому собственным газопроводом. Речь идет о совместном строительстве Израилем, Кипром и Грецией газопровода EastMed, который должен доставить газ в Европу из двух месторождений: израильского "Левиафана" и кипрского - "Афродита". Действительно ли появление этого подводного газопровода может как-то навредить российско-турецкому газопроводу "Турецкий поток"?Откуда появились новые месторождения? "Левиафан" был открыт в 2010 году. Извлекаемого газа там по оценкам геологов 453 млрд. куб. м.. Согласитесь, для Газпрома это не конкурент. В лучшем случае, этот газ может обеспечить собственное потребление газа в Израиле на 40-50 лет. Правда есть ещё одно месторождение, найденное в 2009 году - Тамар. Но там извлекаемого газа ещё меньше - около 307 млрд. куб. м. Кипрская Афродита «моложе». Обнаружена в 2011 году. Но как и положено «даме», она меньше «морского чудовища». Всего 170 млрд. куб. м.Итак, общий объем газа, который может быть добыт из двух месторождений, как это планируется согласно подписанному соглашению, - 620-630 млрд. куб.м.. При потребности Европы около 460 млрд. куб. м. (в 2018 году) это даже не мизер. Это пшик. Газпром ежегодно экспортирует в Европу до 200 млрд. кубов газа.Теперь о самом газопроводе. Глубины на месте добычи газа составляют 1500-2500 метров. Это значительно осложняет добычу газа. Да и длина самого газопровода составляет, естественно с учетом того, что придется обходить экономическую зону Турции, которая не даст разрешение на строительство, примерно 1900 км. Для сравнения СП-2 - 1200 км.Добавим сюда глубины, по которым необходимо проложить трубы. Глубина Средиземного моря по маршруту EastMed достигает 3000 метров. Стоимость работ на таких глубинах увеличивается. По оценкам израильских специалистов, общая стоимость газопровода EastMed составит не менее 7 млрд. долларов. Сравним с СП-2. Длина газопровода 1200 км, глубина залегания трубы от 50 до 250 метров. Стоимость 9,8 млрд.$. Разница в стоимости газопроводов объясняется тем, что EastMed изначально проектировался как политический проект. ЕС даже выделил на проектирование около 39 млн.$.Есть ещё один показатель, который обязательно необходимо упомянуть. Это ожидаемая мощность газопровода. Планируемая мощность EastMed 15 млрд. кубометров. Однако, по оценкам независимых экспертов, выжать из Левиафана и Афродиты больше 10 млрд. просто невозможно. То есть, при сопоставимой стоимости, газ из израильского газопровода будет стоить дороже.Вывод? Стремясь вытеснить Газпром с южно европейского рынка газа, ЕС и США играют как раз на стороне российского газового гиганта. Создаваемый «Энергетический треугольник» Греции, Кипра и Израиля фактически конкурировать с Газпромом не может. Однако, его создание подталкивает азиатских производителей газа к более тесным контактам именно с российским концерном.Для стран Средней Азии, Азербайджана просто не остается других путей доставки собственного газа в ЕС, кроме ТАНАРа (минуя Россию) и двух российских газопроводов - «Голубого потока» и «Турецкого потока». Кроме этого, «Энергетический треугольник» вынуждает Турцию теснее сотрудничать именно с Россией. Александр Ставер Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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