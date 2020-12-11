Энергетический шантаж: Литва предупредила прибалтов об угрозе со стороны России

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Новая АЭС в Белоруссии тоже несет геополитические риски для соседних республик

Литва, Эстония и Латвия находятся в уязвимом положении из-за их связи с российскими сетями передачи электроэнергии. Об этом заявил литовский министр энергетики Дайнюс Крейвис.

По его словам, пока Прибалтика не синхронизировала свои энергосети с европейскими, ей приходится опасаться "шантажа" в виде угрозы отключения поставок электроэнергии со стороны России.

Пока Москва, конечно, никого не отключала, но зато реализовала свой "геополитический проект" в Белоруссии, построив там АЭС. В Вильнюсе настаивают, что белорусская электроэнергия не должна попасть в Прибалтику, поэтому Литва, Эстония и Латвия хотят активизировать усилия по подключению к электросетям других стран ЕС.

Читатели литовского издания Delfi.lt, комментируя слова министра, обратили внимание, что власти опять обосновывают стремление отказаться от дешевой российской и белорусской энергии гипотетической "угрозой шантажа". Они просят сообщить, когда и кому Россия грозила отключить свет: "Ответы, что у нее в принципе есть такие возможности, не принимаются", – настаивают читатели.

Некоторые приводят расчеты польских аналитиков о том, что переход на энергосети Евросоюза и синхронизация работы с ними обойдутся Эстонии, Латвии и Литве в 1,5 млрд евро, которые лягут на плечи простых налогоплательщиков. А затем гражданам объявят о повышении тарифов, поскольку поставки электроэнергии из Европы будут дороже.

Ранее в Литве поделились планами об остановке БелАЭС.