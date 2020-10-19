Энергетический обмен: как Польша рассчитывает построить АЭС при поддержке США

На стартующем 19 октября в Таллине саммите «Инициативы трёх морей», как ожидается, будет подписано польско-американское соглашение о партнёрстве по развитию ядерной энергетической программы. Ранее тема строительства АЭС обсуждалась на встрече президентов Польши и США Анджея Дуды и Дональда Трампа. По состоянию на октябрь строительство планируют начать в 2026 и 2032 годах, ранее эти сроки неоднократно пересматривались. Однако эксперты считают, что Польша столкнётся с серьёзными финансовыми трудностями.

19 октября в Таллине в рамках саммита «Инициативы трёх морей» министр энергетики США Дэн Бруйетт должен подписать польско-американское соглашение о партнёрстве по развитию ядерной энергетической программы. Об этом сообщил глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерски. Его заявление опубликовано на сайте главы государства.

Со стороны Варшавы подпись под документом поставит уполномоченный польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский. Из-за пандемии коронавируса процедура пройдёт в видеоформате.

Ожидается, что данное соглашение станет правовой платформой для проработки проекта строительства АЭС на территории Польши. Оно предусматривает подготовку Варшавой и Вашингтоном в течение 18 месяцев отчёта для принятия польским правительством окончательного решения о выборе подрядчика и вариантов финансирования.

«За это время (18 месяцев. — RT) ведущие американские компании гражданской атомной энергетики проведут подготовительные и проектные работы для строительства атомных электростанций в Польше. В то же время представители обоих правительств вместе с американскими финансовыми институтами подготовят варианты финансирования программы», — отметил Кшиштоф Щерский.

Тема АЭС обсуждалась на переговорах польского президента Анджея Дуды с главой Белого дома Дональдом Трампом в конце июня текущего года. Оба лидера договорились открыть новую главу в сотрудничестве «в энергетической сфере, вступая в партнёрство, направленное на развитие сектора гражданской ядерной энергетики в Польше».

Ограниченное сотрудничество

На сегодняшний день Польша наряду с Прибалтикой и другими европейскими государствами не пользуется атомной энергией. Хотя в 1983 году неподалёку от Гданьска началось строительство четырёхблочной АЭС Жарновец на основе советских реакторов ВВЭР-440.

Совокупная мощность объекта должна была составить 1760 МВт. Однако в 1990 году в связи с распадом социалистической системы строительство станции было остановлено. На сегодняшний день из объектов атомной инфраструктуры в Польше функционируют лишь Национальный центр ядерных исследований и один исследовательский реактор «Мария».

Вопрос строительства АЭС на территории Польши возник на повестке дня из-за закрытия в 2009 году расположенной в Литве Игналинской АЭС. Вильнюс пошел на такой шаг под давлением ЕС, который ориентирован на развитие так называемой зелёной энергетики.

Изначально предполагалось, что возведением АЭС займётся Польская энергетическая группа (PGE). В 2013 году Варшава рассчитывала определиться с зарубежным партнёром для оказания технологической помощи, а в 2015 году — уже начать строительство станции. В качестве одной из локаций рассматривалась АЭС Жарновец. Польское руководство надеялось, что первый блок будет запущен в 2020 году.

Однако эти планы не были реализованы. Как полагают эксперты, основной причиной срыва первоначального графика стали экономические трудности Варшавы. Возведение АЭС, по оценкам аналитиков, требует привлечения десятков миллиардов долларов и значительных интеллектуальных ресурсов.

Кроме того, как отметил в беседе с RT заместитель директора Института национальной энергетики Александр Фролов, Варшава не смогла своевременно привлечь в проект зарубежного партнёра.

Сегодня, как следует из официальных заявлений, Польша остановила свой выбор на Соединённых Штатах. Одним из ключевых партнёров Варшавы должна стать американская правительственная Финансовая корпорация по международному развитию. Об этом 23 июня перед встречей Дуды и Трампа сообщила журналистам представитель администрации президента США.

Однако, как пояснила представитель Белого дома, текущее законодательство не позволяет Финансовой корпорации участвовать в реализации ядерных проектов в зарубежных странах. Поэтому сейчас данный институт работает над устранением правовых преград.

В октябре 2020 года правительство Польши приняло постановление об обновлении ядерной энергетической программы. Изменения предусматривают строительство двух АЭС, включающих в сумме шесть ядерных реакторов общей мощностью 6—9 ГВт. Атомные станции должны быть возведены с интервалом в шесть лет.

В 2021 году Варшава должна выбрать технологию, на основе которой будут реализованы проекты двух АЭС. В 2022 году планируется определить место строительства первого объекта.

Анджей Дуда на встрече с Дональдом Трампом в Белом доме

AFP

© POOL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

В мае 2019 года в эфире «Польского Радио» министр энергетики Польши Кшиштоф Тхужевский сообщил, что первая станция может появиться в Поморском воеводстве. С целью подготовки строительства АЭС в этом регионе уже создано акционерное общество PGE EJ 1.

Предполагается, что строительство первой электростанции начнётся в 2026 году, второй — в 2032 году. По предварительным оценкам правительства Польши на реализацию данных проектов необходимо около €25—30 млрд.

Согласно прогнозу Петра Наимского, в первой половине 2040-х годов доля атомной энергии республики составит около 20% от совокупной генерации. Вместе с тем Польша не намерена полностью отказываться от потребления неэкологичного угля.

«За счёт средств Евросоюза»

Как отмечают эксперты, в условиях отсутствия адекватных отношений с Москвой, вариант строительства АЭС является для Варшавы фактически безальтернативным способом обеспечить страну электроэнергией.

Ранее Варшава отказалась от российского газа и покупки электроэнергии белорусской АЭС, которая строится в Гродненской области при технологической поддержке РФ. Ввод в промышленную эксплуатацию первого блока белорусской станции запланирован на 2021 год, второго — на 2022-й.

«В принципе создание АЭС можно назвать рациональным решением. Польша нуждается в атомной энергетике. К тому же она позволит заменить часть угольных электростанций. Однако выбор Варшавы в пользу США вызывает вопросы, так как сейчас на поприще атомной энергетики Штаты серьёзно уступают России, Франции и Южной Корее», — подчеркнул Александр Фролов.

По мнению эксперта, у Варшавы недостаточно собственных средств для строительства атомных станций, поэтому ей придётся обращаться за финансовой помощью к ЕС.

«Учитывая, что польская экономика, по сути, является дотационной и зависит от вливаний из общеевропейского бюджета, перед нами весьма своеобразный проект (строительство АЭС. — RT), в рамках которого США хотят за счёт средств Евросоюза поддержать собственную атомную энергетику», — говорит Фролов.

В свою очередь, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков сомневается в готовности Польши довести проекты АЭС до практической реализации. По его мнению, США искусственно препятствуют запуску работ, рассчитывая на заключение новых контрактов по экспорту дорогостоящего сжиженного газа.

«Неизвестно, будет ли построена в Польше АЭС, поскольку до сих пор никаких практических шагов не сделано. На самом деле США заинтересованы в том, чтобы создать возможность прохода американского газа вглубь Восточной Европы, и чтобы Польша как можно больше потребляла американского газа», — рассказал Юшков в комментарии RT.

Польская угольная ТЭС

Reuters

© Kacper Pempel

Эксперт обратил внимание не только на отсутствие у Варшавы достаточных средств для строительства двух АЭС, но и на неопределённую ситуацию с зарубежным спонсором. Как полагает собеседник RT, желание Польши обзавестись атомными электростанциями вызовет серьёзные трения с партнёрами по ЕС.

Юшков считает, что компромисс с Евросоюзом по вопросу строительства АЭС возможен лишь в случае отказа Варшавы от угольной генерации, но правительство страны не собирается идти на такой шаг.

Также эксперт указал на абсурдность упрёков Польши и Литвы по отношению к строящейся в Белоруссии АЭС. В июне премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на встрече с литовским коллегой Саулюсом Сквернялисом поддержал претензии Вильнюса к Минску, которые касаются якобы несоблюдения норм безопасности при строительстве АЭС.

«Вместо решения реальных проблем Польша вместе с Литвой критикует проект Белорусской АЭС, которая строится на основе самых современных российских технологий. Варшава и Вильнюс слепо ругают всё то, что связано с правопреемницей СССР. Это, безусловно, лицемерная политика на фоне желания обзавестись собственной АЭС», — резюмировал Юшков.