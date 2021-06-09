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Энергетическая верба как "оружие" против России: "Над бедной Украиной издеваются"
09 июня 2021, 02:00 • 134 • В мире
На Украине стали выращивать особую сельскохозяйственную культуру. В теории энергетическая верба должна стать "оружием" против России. "Над бедной Украиной издеваются", - считает глава общественной организации "Садоводы России" Андрей Туманов.
Украинские интернет-ресурсы, включая СМИ, последние пять лет периодически пишут о высаживании целых плантаций энергетической вербы. Это быстрорастущий вид ивы с высокой калорийностью биомассы. В теории это дерево должно заместить традиционные энергетические ресурсы, которые поставляются из России, то есть газ и уголь.
"Это, скорее всего, фейк, потому что [газ и уголь] вы дровами не замените. Впечатление, что кто-то над бедной Украиной издевается: теперь вы будете выращивать дрова", - поделился мнением Андрей Туманов.
В беседе с Царьградом он объяснил, что гораздо выгоднее вырастить биомассу, переработав её в газ метан, а потом уже им топить.
Он отметил, что ультрабыстрорастущих ив не существует. Нет такого сорта, который будет расти в два раза быстрее. На какие-то проценты - да, но не в разы.
Он рассказал, что бывал в гостях у украинских родственников. В Незалежной принято даже в газифицированных домах держать печь. Если ящики из магазина выкинули или дерево спилили, то это мгновенно растаскивается.
"Если есть дрова, то топятся дровами, тут же экономят газ, выключают. Как у них там дрова закончились, сразу включается газ. То есть идёт двойная работа. Но это не на потоке, нет постоянного дровяного отопления", - заключил собеседник "Первого русского".
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