Энергетическая верба как "оружие" против России: "Над бедной Украиной издеваются"

На Украине стали выращивать особую сельскохозяйственную культуру. В теории энергетическая верба должна стать "оружием" против России. "Над бедной Украиной издеваются", - считает глава общественной организации "Садоводы России" Андрей Туманов.

Украинские интернет-ресурсы, включая СМИ, последние пять лет периодически пишут о высаживании целых плантаций энергетической вербы. Это быстрорастущий вид ивы с высокой калорийностью биомассы. В теории это дерево должно заместить традиционные энергетические ресурсы, которые поставляются из России, то есть газ и уголь.

"Это, скорее всего, фейк, потому что [газ и уголь] вы дровами не замените. Впечатление, что кто-то над бедной Украиной издевается: теперь вы будете выращивать дрова", - поделился мнением Андрей Туманов.

В беседе с Царьградом он объяснил, что гораздо выгоднее вырастить биомассу, переработав её в газ метан, а потом уже им топить.

Дрова - это анахронизм. Давайте мы сейчас перейдём с автомобилей на телеги с лошадками, и вот это будет шаг вперёд! Так что это явный фейк, скорее всего, наукоподобный, - считает эксперт.

Он отметил, что ультрабыстрорастущих ив не существует. Нет такого сорта, который будет расти в два раза быстрее. На какие-то проценты - да, но не в разы.

Чтобы вырастить 12 тонн биомассы с гектара ивы, надо несколько лет. Это несравнимые вещи - выращивать дрова и выращивать биомассу. И биомассу невыгодно применять, потому что будет стоить это отопление в пять раз дороже, чем "москальский клятый газ, - подчеркнул Туманов.

Он рассказал, что бывал в гостях у украинских родственников. В Незалежной принято даже в газифицированных домах держать печь. Если ящики из магазина выкинули или дерево спилили, то это мгновенно растаскивается.

"Если есть дрова, то топятся дровами, тут же экономят газ, выключают. Как у них там дрова закончились, сразу включается газ. То есть идёт двойная работа. Но это не на потоке, нет постоянного дровяного отопления", - заключил собеседник "Первого русского".