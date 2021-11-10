Энергетическая блокада Украины. В СНБО начали грозить "ответкой" Москве

В СНБО Украины заявили, что готовы реагировать на акты "энергетического терроризма" со стороны России.

На Украине ждут диверсий от России в сфере энергетики. В своём заявлении в адрес России секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов назвал это "энергетическим терроризмом". Он не стал пояснять, что значит это определение, но предупредил, что "ответка" будет быстрой и жёсткой.

"Будут приняты соответствующие решения, быстро и жёстко, в интересах нашей страны", - заявил Данилов.

Вопрос в сфере энергетики для Украины стоит крайне болезненно.

Власти страны не позаботились вовремя запастись углём и газом. Устаревшая и разбалансированная энергосистема страны работает на пределе, национальный запас угля опустился ниже 500 тысяч тонн, напоминает РИА ФАН.