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Энергетическая блокада Украины. В СНБО начали грозить "ответкой" Москве
10 ноября 2021, 20:30 • 193 • В мире
В СНБО Украины заявили, что готовы реагировать на акты "энергетического терроризма" со стороны России.
На Украине ждут диверсий от России в сфере энергетики. В своём заявлении в адрес России секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов назвал это "энергетическим терроризмом". Он не стал пояснять, что значит это определение, но предупредил, что "ответка" будет быстрой и жёсткой.
"Будут приняты соответствующие решения, быстро и жёстко, в интересах нашей страны", - заявил Данилов.
Вопрос в сфере энергетики для Украины стоит крайне болезненно.
Власти страны не позаботились вовремя запастись углём и газом. Устаревшая и разбалансированная энергосистема страны работает на пределе, национальный запас угля опустился ниже 500 тысяч тонн, напоминает РИА ФАН.
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