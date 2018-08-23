Enab Baladi: «Крымский мост» между Сирией и Россией

Крым станет флагманом российско-сирийской торговли

С помощью Крыма Россия пытается оживить экономику сирийского режима после семи лет военных действий и стремится использовать полуостров в качестве крупного рынка для экспорта таких товаров, как пшеница, фрукты, овощи, пишет сирийское популярное оппозиционное издание Enab Baladi.

«Идея об использовании Крыма начала мелькать с начала этого года. Ранее велись переговоры о том, чтобы использовать полуостров как ключевой пункт торговли между Сирией и Россией, что стало бы первым шагом к восстановлению экономики арабской страны», – сообщают журналисты Enab Baladi.

На полуострове планируется открыть сирийский торговый дом. Об этом стало известно на текущей неделе.

«Есть такое предложение: создать сирийский торговый дом в Крыму. Такие вещи обычно делаются на взаимной двусторонней основе. Посмотрим на возможности создания такой же крымской деловой структуры в Сирии. Это вопрос переговоров…» – заявил представитель Республики Крым при Президенте РФ Георгий Мурадов.

Вопрос о превращении полуострова Крым в совместный сирийско-российский торговый рынок обсуждался во время IV международного экономического форума в Ялте, где присутствовала делегация сирийского режима во главе с министром экономики Мухаммедом Самером аль-Халилом, а также 80 сирийских бизнесменов из различных отраслей экономики, напоминает читателям Enab Baladi.

В июне вице-губернатор Севастополя Владимир Базаров сообщил о начале поставок пшеницы из Севастополя в сирийский Тартус и «указал на необходимость расширения списка товаров, потому как Сирии нужны минералы и строительные материалы, а Россия готова импортировать сирийские сельскохозяйственные и текстильные изделия».

«Превращение Крыма в совместный торговый рынок – это огромное преимущество не только для сирийского режима, но и для российской стороны», – утверждается в Enab Baladi. Кроме торговли имеет смысл развивать туристическое направление. Власти Феодосии ещё в 2017 году предлагали запустить туристические круизные лайнеры между Крымом и Сирией.

Башар Асад на встрече с российскими парламентариями говорил, что его дети в прошлом году отдыхали в крымском лагере «Артек», – рассказывает Enab Baladi, не забывая упомянуть о реакции Украины, заявившей, что сыновья сирийского лидера «нарушили границы Украины и ее законы, когда они посетили оккупированный Крым». Сам Асад, пишет сирийское издание, включён в украинский чёрный список за поездку его детей в Крым (речь идёт о списке сайта «Миротворец». – Ред.).