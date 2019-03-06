«Ему важно перевернуть страницу «жёлтых жилетов»: какие инициативы по обустройству Европы предложил Макрон

Президент Франции выступил с открытым обращением к гражданам ЕС, призвав их «возродить» Евросоюз. Эммануэль Макрон отметил, что сообщество находится в кризисе, и подчеркнул, что у него есть предложения по спасению союза, которому требуется больше реформ и наднациональных институтов. По мнению аналитиков, Макрон пытается продвинуть позиции своей партии перед выборами в Европарламент. При этом, апеллируя к надцациональным ориентирам, президент Франции намерен отвлечь внимание общества от протестов «жёлтых жилетов», считают эксперты.

Президент Франции Эммануэль Макрон обратился к гражданам Европейского Союза с предложением возродить Европу и защитить её от внешнего влияния. Текст обращения на всех языках ЕС был опубликован 4 марта на сайте Елисейского дворца.

В своём обращении французский лидер отметил, что уже через «несколько недель» (23—26 мая. — RT) в ЕС пройдут выборы в Европарламент, которые определят будущее Европы.

«Никогда со времён Второй мировой войны Европа не играла столь важной роли. И в то же время никогда она не находилась в такой опасности», — подчеркнул Макрон.

Опасность, по его словам, исходит как от националистов, которые пытаются подорвать основы ЕС, так и от тех политических сил, которые не хотят ничего менять. Индикатором европейского кризиса, с точки зрения Макрона, стал брексит. С одной стороны, «развод» Лондона и Брюсселя свидетельствует о том, что ЕС в его нынешнем виде не смог удовлетворить требования обычных граждан. С другой —брексит — это ловушка, в которую британцев завели безответственные демагоги, утверждает французский президент.

По его мнению Макрона, для выхода из сложившейся ситуации необходимо реформировать ЕС, а ответить на вызовы времени сможет глава Пятой республики.

«Европейская модель основана на свободе человека», — заявил Макрон.

Непосредственно про свободу французский лидер говорил мало. Гораздо больше внимания он уделил защите свободы. Чтобы её обеспечить, Макрон предложил создать Европейское агентство по защите демократий. Это ведомство оградит европейские страны от попыток внешнего вмешательства, включая кибератаки. Кроме того, по мнению Макрона, стоило бы запретить финансирование политических партий континента странами, не входящими в ЕС.

Также Макрон заявил о приверженности принципу свободы конкуренции. Но следом призвал наказывать (вплоть до запрета работы в ЕС) компании, «которые противоречат стратегическим интересам или фундаментальным ценностям».

По мнению экспертов, эта часть послания Макрона наиболее уязвима для критики.

«Агентство по защите демократии, учредить которое предложил президент Франции, создаст стерильный режим, парник, в котором можно будет выращивать нужные идеи, — отметил в разговоре с RT старший научный сотрудник отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Павел Тимофеев. — Идея борьбы с кибератаками хорошая, но как она будет реализована? Штрафовать тех, кто думает не так? Это очень идеалистично».

В свою очередь ведущий научный сотрудник отдела социальных и политических исследований Института Европы РАН Сергей Фёдоров отметил в интервью RT, что, предлагая создать Агентство по защите демократии, Макрон стремится распространить на всю Европу опыт, полученный после принятия во Франции закона о борьбе с фейковыми новостями.

«Неоднозначная инициатива, которая напоминает идеи Оруэлла о создании «Министерства правды», — отметил Фёдоров.

Больше бюрократии

Кроме того, в статье-обращении Макрона был поднят вопрос о защите европейских границ. С этой целью французский лидер предложил «пересмотреть зону Шенгенского соглашения».

«Все, кто хочет быть частью (Шенгенской зоны. — RT), должны исполнять обязательства по ответственности (строгий пограничный контроль) и солидарности (одна и та же политика по предоставлению убежища, с одними и теми же правилами приёма и отказа)», — подчеркнул Макрон.

Французский лидер выступил также за создание общей пограничной полиции и единого европейского офиса по предоставлению убежища.

Необходимо, по его словам, и расширять оборонное сотрудничество. Макрон предложил европейским странам создать «Совет безопасности Европы», куда, как он считает, должна войти и Великобритания, и подписать «соглашение об обороне и безопасности». В этом документе, как считает лидер Франции, «должны быть определены наши основные обязательства в контексте сотрудничества с НАТО и европейскими союзниками, в частности увеличение оборонных расходов».

Для того, чтобы ЕС поступательно развивался, по мнению Макрона, нужно учредить единую минимальную европейскую зарплату и уравнять всех рабочих в правах, вне зависимости от того, в каких странах они проживают и каким гражданством обладают. Наконец, для поддержания статуса Европы как эталона прогресса президент Франции призвал создать Европейский климатический банк, который будет в инвестировать в «зелёную экономику».

В итоге, по замыслу Макрона, к 2050 году выбросы углекислого газа в ЕС должны бысть сведены к нулю. К 2025-му Европа, по расчётам президента Франции, наполовину сократит использование пестицидов. Кроме того, лидер республики предложил учредить в Европе ещё одну новую службу, призванную обеспечивать безопасность продуктов питания и выполнение строгих экологических стандартов. Нарушителей будут строго штрафовать — на общеевропейском уровне. И в принципе контроль над деятельностью крупных экономических игроков будет перенесён на уровень ЕС. Кроме того, обновлённый ЕС, по мысли Макрона, даст импульс развития странам Африки.

Африканские мигранты направляются в Испанию

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По словам Сергея Фёдорова, сторонники евроинтеграции, особенно в европейских элитах, действительно могут поддержать инициативы Макрона. Однако рядовым налогоплательщикам будет гораздо труднее объяснить, зачем финансировать новые европейские агентства и ведомства, считает эксперт.

«Среди населения будет меньше поддержки, потому что многие видят в ЕС бюрократическую структуру, которая не защищает население, а только зря поедает их деньги», — утверждает Фёдоров.

Предвыборная кампания

Макрон также отметил, что хотел бы созвать в конце года Европейскую конференцию, в ходе которой будущее ЕС могли бы обсудить представители структур Евросоюза и стран-участниц, а также различные эксперты.

По мнению опрошенных RT аналитиков, французскому лидеру сначала нужно добиться успеха на выборах в Европарламент. Ранее он не скрывал своих планов по созданию коалиции либеральных партий, которая бы поборолась за голоса избирателей в общеевропейском масштабе.

Здание Европарламента

Reuters

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«Предложение реформ сыграет свою роль в ходе выборов в Европарламент, — считает Павел Тимофеев. — А в случае поддержки идей основными коллегами, такими, как Ангела Меркель, и другими лидерами ЕС, через некоторое время проекты будут реализованы».

С другой стороны, как подчёркивает эксперт, в обращении Макрона к европейцам есть и внутриполитические мотивы. Президент надеется, что роль лидера Европы позволит укрепить его рейтинги, снизившиеся на фоне протестов «жёлтых жилетов».

«Жёлтые жилеты и выбили из колеи европейскую политику Макрона, — отметил Cергей Фёдоров. — В преддверии европейских выборов для Макрона очень важно вновь поднять эту тему, перевернуть страницу жёлтых жилетов и постараться заинтересовать людей возобновлением европейского проекта».

По словам эксперта, своим обращением к европейцам Макрон и его партия «Вперёд, Республика!» фактически начали предвыборную кампанию.

Заявка на лидерство

Политологи напоминают, что о своих европейских амбициях Эммануэль Макрон заявляет далеко не впервые. Своё программное видение будущего Европы он представил ещё в сентябре 2017 года, выступая перед студентами Сорбонны. Одним из ключевых положений его речи было развитие оборонного сотрудничества ЕС.

В итоге уже в ноябре 2017 страны ЕС подписали соглашение о создании Постоянного стратегического сотрудничества в сфере безопасности и обороны (Permanent Structured cooperation — PESCO). А летом прошлого года Брюссель объявил о создании Европейских сил быстрого реагирования, следуя предложению Макрона.

В июне прошлого года на встрече в загородной резиденции германского канцлера Мезеберг ряд инициатив Макрона, в том числе в области борьбы с миграцией и реформирования финансовых механизмов ЕС поддержала канцлер Ангела Меркель. Однако, как отмечают эксперты, для реализации амбициозных идей президента Франции нужна поддержка и других лидеров, ведь важнейшие решения в ЕС принимаются коллективно.

«Реформы, к которым призывает Макрон, теоретически реально осуществить. Все европейские институты в принципе реформируемы, — отмечает Тимофеев. — Но на их реализацию потребуется несколько лет. Но для этого требуется заручиться поддержкой других глав государств и Европарламента».

Однако, по мнению Сергея Фёдорова, сопротивление восточноевропейских стран, не желающих идти в ногу с «центром» в вопросах миграционной политики, может подорвать планы Макрона. Не благоприятствуют им и популистские позиции итальянского правительства, отметил эксперт.

Протест "жёлтых жилетов"

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«Макрон претендует на роль европейского лидера, но его сильно подкосили «жёлтые жилеты», — отмечает Фёдоров. — Если он не способен провести курс реформ внутри Франции, то какой смысл говорить про ЕС, в котором сталкивается ещё больше сил и интересов?»