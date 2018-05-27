«Ему удалось избежать худшего»: врач «Локомотива» о травме Салаха

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах получил растяжение связок в финальном матче Лиги чемпионов против «Реала». Об этом стало известно после обследования футболиста. В интервью RT врач «Локомотива» Сергей Хайкин заявил, что форвард сборной Египта должен восстановиться к чемпионату мира в России. При этом медик считает, что на мундиале Салах будет подсознательно избегать столкновений из-за опасений рецидива.

Травма Салаха стала одним из ключевых моментов финального матча Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ливерпулем». Защитник испанской команды Серхио Рамос уронил египтянина на газон, в результате чего тот получил повреждение плеча и покинул поле со слезами на глазах. По первоначальным данным, Салаху был поставлен неутешительный диагноз — вывих плеча. В таком случае он не смог бы сыграть на стартующем через 2,5 недели в России чемпионате мира.

К счастью для египетских болельщиков, с помощью рентгена было установлено, что Мохамед отделался лишь растяжением связок и на восстановление у футболиста уйдёт всего две недели. Сам он уже заявил, что намерен приехать в Россию. Чтобы выяснить, насколько серьёзно повреждение Салаха повлияет на его игру, RT обратился к врачу московского «Локомотива» Сергею Хайкину.

«Салаху удалось избежать худшего»

— Какой диагноз заочно поставили Салаху, когда увидели, как он со слезами на глазах покидает поле?

— В данной ситуации было сразу несколько вариантов развития событий. Я так понимаю, Салаху удалось избежать худшего — повреждения связок и сухожилий сустава, а также переломов. Если речь идёт действительно только о растяжении связок — прогноз благоприятный. Поскольку плечевой сустав сохранил свою стабильность, то есть не «вылетел», остаётся только работать над болевой симптоматикой.

— Судя по диагнозу, который поставили врачи «Ливерпуля», Салах получил растяжение связок плеча. Неужели при таком повреждении египтянин не мог доиграть матч с «Реалом» до конца, пусть даже на уколах?

— Он испытывал сильнейшую, жуткую боль. Вы же видели, Мохамед пытался вернуться в игру, но понял, что не может продолжать. Даже обычный бег давался ему с трудом, ведь каждый шаг отдаётся в том числе в плечо. Руки и плечи в механике бега тоже задействованы. Салах просто не мог нормально играть, а любой контакт с соперниками становился для него мучительным. Посоветовавшись с врачами, он решил уйти с поля. Вполне возможно, египтянина решили поберечь и с прицелом на чемпионат мира, он ведь мог усугубить повреждение. Могло произойти всё что угодно.

— Поле Салах покидал буквально в слезах, ожидая худшего. При самом пессимистичном прогнозе, какую травму Мохамед мог получить?

— Вывих плеча, повреждение или разрыв так называемого акромиально-ключичного сочленения. Могли быть повреждены сухожилия. Вариантов, как я уже говорил, масса. А вот о костном повреждении речь всё-таки не шла. Но и без него всё могло сложиться куда более печально.

— Как долго Салаху пришлось восстанавливаться, если бы речь действительно шла о вывихе плеча? Первоначально появилась информация, что ему поставили именно такой диагноз.

— При однократном «вылете» сустав вправляется на место, как правило, под наркозом, затем на месяц накладывается косыночная повязка. В таком случае Салах, конечно, остался бы без чемпионата мира. Другое дело, что при неправильном лечении, когда связки вокруг сустава порваны, он будет «вылетать» снова и снова. Такое часто случается у волейболистов, но в эпизодах, подобных вчерашнему, могут пострадать и футболисты, причём не только вратари.

It was a very tough night, but I'm a fighter. Despite the odds, I'm confident that I'll be in Russia to make you all proud. Your love and support will give me the strength I need. pic.twitter.com/HTfKF4S70e — Mohamed Salah (@MoSalah) 27 мая 2018 г.

«На чемпионате мира Мохамед подсознательно будет беречь плечо»

— В Египте утверждают, что Салаху на восстановление хватит всего двух недель. Этого действительно достаточно, чтобы прийти в себя при растяжении связок плеча?

— Вопрос в том, насколько быстро удастся купировать боль и воспаление. Сейчас это главный момент. Если боль уменьшится, Салах спокойно будет радовать нас своей игрой на чемпионате мира в России. По большому счёту он мог доиграть и матч с «Реалом», ведь травма не настолько серьёзная, но сильная боль не позволила ему это сделать. В «Локомотиве» тоже случалось подобное. Ребят приходилось менять, потому что они не могли сделать и шага после неудачного падения на плечо.

— Будет ли Салах первое время беречь своё плечо?

— Конечно. Профессиональные футболисты — бойцы до мозга костей, но любой человек в такой ситуации будет подсознательно беречь больное место. Его мозг будет работать на защиту пострадавшего сустава.

— Возможно ли в данной ситуации ношение какого-то специального бандажа или повязки, фиксирующей сустав?

— Думаю, плечо Салаха затейпируют, постараются укрепить сустав, чтобы уменьшить болевой синдром. Но всё равно египтянин будет помнить о своей травме и, как я уже говорил, подсознательно избегать контактов. Здесь речь уже идёт о морально-волевых качествах. Ведь после любой травмы игроку требуется время, чтобы втянуться и перестать опасаться рецидива. А если нет уверенности, вся игра рушится.

— Одно дело — восстановление от травмы, другое — набор кондиций к чемпионату мира. Две недели простоя не повлияют на форму египтянина?

— Уверен, врачи египетской сборной найдут, как поддержать форму Салаха, всё-таки речь идёт о повреждении верхней конечности. Например, Мохамед вполне способен выполнять кардиоупражнения на велосипеде или беговой дорожке. Для него сейчас главное — работать в бесконтактном режиме.

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— В вашей карьере бывали случаи, когда у футболистов после подобных падений начинались хронические проблемы с плечевыми суставами?

— Такое в основном происходило с вратарями, которые частенько травмировали плечи при падении. Если же подобное случалось с полевыми игроками, они спокойно восстанавливались и возвращались в строй, а проблема больше не возвращалась.

— К слову, многие считают, что Серхио Рамос предумышленно нанёс травму Салаху. Что думаете вы?

— Моё субъективное мнение — испанец намеренно уронил египтянина, хотя и не планировал наносить ему травму. Рамос, конечно, великий защитник, но, судя по тому, что о нём рассказывают, он вполне мог нарушить правила специально. Его действие было намеренным и целенаправленным. С другой стороны, футболисты на поле постоянно вступают в борьбу, и каждый борется, как может. В данной ситуации Салаху просто не повезло.