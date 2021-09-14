«Ему там не место»: власти закроют общежитие для гастарбайтеров в селе Бужаниново после убийства мигрантами пенсионерки

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв отдал распоряжение о закрытии общежития для гастарбайтеров в посёлке Бужаниново под Сергиевым Посадом, где накануне двое мигрантов изнасиловали и убили 67-летнюю пенсионерку. Это жестокое преступление вызвало негодование местных жителей. Они устроили стихийный сход, на котором потребовали расселить общежитие завода «Экоокна». Между тем в компании, владеющей зданием, утверждают, что подозреваемые в нём не жили.

14 сентября губернатор Московской области распорядился закрыть общежитие для гастарбайтеров в подмосковном поселке Бужаниново, где накануне местные жители устроили стихийный сход после убийства мигрантами 67-летней пенсионерки.

Жестокое убийство

По данным СК, тело 67-летней жительницы села Бужаниново было обнаружено 13 сентября в лесополосе в 160 метрах от СНТ «Магистраль 2».

«По «горячим следам» сотрудникам УМВД России по Сергиево-Посадскому г.о. удалось установить и задержать подозреваемых в совершении преступлений. Ими оказались двое граждан одного из соседних государств 1988 и 1984 годов рождения», — сообщается на сайте Следственного комитета по Московской области.

В настоящее время с подозреваемыми в убийстве и изнасиловании 67-летней пенсионерки (ч. 1 ст. 105 УК РФ и п. «а» ч. 2 ст. 131 УК РФ) работает следователь.

Также в ведомстве отмечают, что в обязательном порядке следствие проверит законность нахождения подозреваемых на территории Российской Федерации, а также даст правовую оценку действиям либо бездействию должностных лиц, контролирующих порядок пребывания иностранных граждан на территории РФ.

В свою очередь Мособлпрокуратура взяла на контроль расследование этого уголовного дела.

«Кроме того, в ходе проверки, проведение которой поручено Сергиево-Посадской городской прокуратуре, будет дана оценка исполнения миграционного законодательства в общежитии, расположенном в деревне Бужаниново», — говорится на сайте ведомства.

Народный сход

Жестокое убийство пенсионерки вызвало негодование жителей Бужаниново, которое едва не переросло в погром общежития завода светопрозрачных конструкций «Экоокна», где работают мигранты.

По мнению бужаниновцев, приезжие гастарбайтеры создают множество проблем.

«Жители поселка в шоке. Наш поселок в недавнем времени превратился в аул. Руководство завода «Экоокна» выкупили здание администрации и сделали из него общежитие для мигрантов. Они повсюду. В магазинах, маршрутках, на лавочках, детских площадках. Понимаю, что тема двоякая. И за разжигание розни есть статья, но что делать нам? Страшно стало не только за детей, и за стариков своих. Моя мама всегда летом живёт на даче, одна... Привезли её домой, боимся. Да, задержали двух мигрантов, работали на дачах рядом с местом преступления. По неподтвержденным данным, они сознались», — считает местная жительница, сообщение которой приводит сайт местных новостей «Копейка».

По различным данным, число участников схода достигало 1000 человек. Для охраны мигрантов была вызвана полиция и ОМОН.

В ролике, выложенным в сеть местным блогером, жители жалуются на гастарбайтеров, пристававших к женщинам. Говорят, что боятся выпускать детей гулять одних, и требуют закрыть общежитие. Объяснение прибывших полицейских, что двое задержанных никакого отношения к этому общежитию не имеют, остаётся без всякого внимания. Народ упоминает некоего остающегося на свободе «третьего соучастника».

Участники схода разошлись после полуночи — местные власти пообещали 14 сентября провести переговоры с владельцами компании «Экоокна»

Беспокоимся о безопасности рабочих

В свою очередь представители компании «Экоокна» заявили, что их работники не причастны к преступлению.

«Здесь в округе много мигрантов, которые не имеют к нашей компании никакого отношения, — прокомментировал RT ситуацию генеральный директор компании «Экоокна» Андрей Филоненко. — Имён задержанных я не знаю. Но мне известно, что полиция сверяла их данные со списком наших сотрудников — эти люди не живут в нашем общежитии, не работают в нашей компании».

По словам Андрея Филоненко, на сегодняшний день в здании проживает около 150 рабочих, все они мужчины.

«Мы беспокоимся о безопасности наших рабочих, безопасности местных жителей, поэтому, конечно же, будем общежитие расформировывать, закрывать, — прокомментировал Андрей Филоненко. — Сейчас на местных дачах иностранцев работает не меньше, чем проживает у нас в общежитии. Но они не сконцентрированы в одном месте. Поэтому люди в первую очередь пришли туда, где много иностранцев. Мы здесь просто попали под раздачу. Громкое убийство, и, грубо говоря, мы рядом стояли. Для нас это страшная ситуация. В компании работает около 1 тыс. человек, из которых чуть больше 200 иностранцев. У нас работает много жителей и этого посёлка, включая дочь погибшей женщины».

Вместе с тем 14 сентября губернатор Московской области отдал распоряжение о закрытии общежития.

«Есть преступления, которые вызывают особенный резонанс своей циничностью, жестокостью, и потому что у людей, действительно, накипело. Общежитие в Бужаниново, рядом с которым произошло это несчастье, будет закрыто сегодня. Если жители настроены против — ему там не место. Поручение главе Сергиево-Посадского округа уже дано. Безопасность жителей не должна ставиться под угрозу, поэтому все подобные места, вызывающие у людей тревогу и беспокойство, в ближайшие дни проверят правоохранительные органы», — заявил губернатор.

Он отметил, что «любые правонарушения и преступления, совершённые мигрантами, должны жёстко пресекаться».