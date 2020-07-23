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"Ему становится страшно": раскрыты причины конституционной реформы Лукашенко в Белоруссии

23 июля 2020, 12:05  •  24 • Политика
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Президент готов на все, чтобы власть не перешла в другие руки, считает эксперт
Накануне президентских выборов в Белоруссии нынешнего главу страны посещают мысли о том, что может произойти в стране, если власть достанется кому-либо другому. Лукашенко боится даже того, что президентский пост может перейти в руки его старшего сына Виктора, считает политик Анатолий Лебедько.
"Когда он представляет, что полномочия, ничем не контролируемые, оказываются в чьих-то руках, даже родственных, ему становится страшно", – говорит Лебедько.
Эксперт рассказал украинскому изданию OBOZREVATEL, что сейчас большинство государственных законов в Белоруссии не действуют, поскольку они "завязаны на волюнтаристских решениях Лукашенко". Лебедько полагает, что сразу же после переизбрания глава займется продвижением новой конституционной реформы, чтобы сократить риски, если к власти придет другое лицо.
Также, указывает политик, Лукашенко придется "продать" часть полномочий другим ветвям власти в качестве ответа на очередное "назначение себя" президентом Белоруссии.
Сейчас белорусский лидер старается остаться на плаву двумя способами, считает экспертАлександр Класковский. Он подчеркнул, что Лукашенко не остается ничего, как "закручивать гайки" или заняться преобразованиями в стране. Однако, указывает Класковский, оба варианта закончатся для лидера плачевно.

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