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Ему "всего" 4000 лет: Военкор Блохин в Сирии попал в "мечту археолога"
25 августа 2020, 00:15 • 22 • В мире
Российский военный корреспондент в Сирии Олег Блохин показал город, который можно назвать мечтой археолога: ему "всего" 4000 лет, и он просто грандиозен. Фотографии и видео это подтверждают.
Олег Блохин, российский военкор, работающий в зоне конфликта в Сирии, поделился впечатляющим репортажем. Ему удалось попасть в древний город Дура Фурат, который также называли Вратами Пальмиры. Журналист опубликовал в своём Телеграм-канале серию фото и видео, показывающих завораживающие виды этого города.
Стены, башни и врата Дура Фурата впечатлили, пишет Блохин: "Мощные, высокие, основательные".
Особенно впечатлил его грандиозный вид восточной стены Дура Фурата: "Ну и конечно, вид на сам Евфрат просто бесподобен". Кроме того, прямо под ногами в Дура Фурате лежит огромное количество "всякой всячины": осколки древней посуды и тому подобные сокровища.
Фото: скриншот https://t.me/Oleg_Blokhin
Античный город Дура Фурат, или Дура Эвропос, был основан македонцами, завоевавшими Персию ("дура" означает "крепость" на арамейском). Потом город перешёл парфянам, а расцвёл при римлянах. Был пограничным городом империи. Персы его взяли после осады в 256 году. В городе остановилась жизнь, и он как бы законсервировался для историков.
К сожалению, значительная часть памятника была перерыта копателями в поисках ценностей, но даже после этого там осталось немало сокровищ.
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