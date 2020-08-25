Ему "всего" 4000 лет: Военкор Блохин в Сирии попал в "мечту археолога"

Олег Блохин, российский военкор, работающий в зоне конфликта в Сирии, поделился впечатляющим репортажем. Ему удалось попасть в древний город Дура Фурат, который также называли Вратами Пальмиры. Журналист опубликовал в своём Телеграм-канале серию фото и видео, показывающих завораживающие виды этого города.

Стены, башни и врата Дура Фурата впечатлили, пишет Блохин: "Мощные, высокие, основательные".

Ну и площадь города гораздо больше ранее мной увиденных древних городов и крепостей. Сам город погребён под слоем грунта. Похоже, что до войны здесь велись раскопки. На сегодня можно сказать следующее - работы археологам здесь хватит надолго.

Особенно впечатлил его грандиозный вид восточной стены Дура Фурата: "Ну и конечно, вид на сам Евфрат просто бесподобен". Кроме того, прямо под ногами в Дура Фурате лежит огромное количество "всякой всячины": осколки древней посуды и тому подобные сокровища.















Фото: скриншот https://t.me/Oleg_Blokhin Фото: скриншот https://t.me/Oleg_Blokhin

Античный город Дура Фурат, или Дура Эвропос, был основан македонцами, завоевавшими Персию ("дура" означает "крепость" на арамейском). Потом город перешёл парфянам, а расцвёл при римлянах. Был пограничным городом империи. Персы его взяли после осады в 256 году. В городе остановилась жизнь, и он как бы законсервировался для историков.

К сожалению, значительная часть памятника была перерыта копателями в поисках ценностей, но даже после этого там осталось немало сокровищ.