Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Помпео отказал Европе в российском газе
Приехавший в Брюссель Зеленский захотел переговоров с Россией
Жуков рухнул на Зеленского, придавив "гозманов" в России: 9 мая как га...
Традиционно "вопрос – ответ": Помощник Путина назвал тему, на которой ...
Главная / В мире

«Ему прозрачно намекнули»: Зеленский заявил о готовности выполнить Минские соглашения и начать переговоры с Москвой

05 июня 2019, 00:24  •  52 • В мире
Киев готов вести переговоры с Москвой и выполнять Минские соглашения, но до этого Украина должна «системно» укрепить свою безопасность. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский в ходе своего первого зарубежного визита в Брюссель. Там он встретился с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером и заявил, что страна по-прежнему нацелена на членство в ЕС и Североатлантическом альянсе. Эксперты считают, что западные партнёры Украины могли надавить на Зеленского из-за невыполнения минских договорённостей.
 
Пресс-конференция Владимира Зеленского и Йенса Столтенберга в штаб-квартире НАТО в Брюсселе AFP © John Thys
 

Украинская сторона готова к ведению диалога с Москвой, а также к выполнению минских договорённостей, однако сначала Киев должен системно укрепить свою национальную безопасность. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

«Мы готовы вести переговоры с Россией, мы готовы выполнять Минские соглашения, но вначале мы должны быть в состоянии защитить себя и повысить нашу обороноспособность в политическом, военном и экономическом плане», — сказал Зеленский.

Глава государства подтвердил, что стратегический курс Украины направлен на получение полноправного членства в Евросоюзе и НАТО «и останется неизменным». По его словам, сначала Киев должен провести необходимые реформы, которые позволят приблизить страну к стандартам ЕС и Североатлантического альянса.

«Движение Украины к высоким европейским стандартам жизни является целью нашего общества. Целью всех наших реформ является повышение уровня жизни всех украинцев, искоренение коррупции и модернизация государства. Этого можно достичь лишь за счёт обеспечения нашей национальной безопасности», — добавил украинский лидер.

Он также назвал «продолжающуюся российскую агрессию» серьёзным вызовом для евроатлантической стабильности, в свете которого НАТО должно прикладывать дополнительные усилия по обеспечению безопасности в Черноморском регионе.

В свою очередь, Столтенберг напомнил, что в начале июля в Чёрном море пройдут традиционные международные учения Sea Breeze — 2019, в которых примут участие подразделения 17 стран НАТО. Всего к манёврам планируется привлечь порядка 30 кораблей, 30 летательных аппаратов и более 900 человек личного состава из подразделений морской пехоты разных стран.

Отвечая на вопросы журналистов о том, как смена военного руководства страны может повлиять на стратегию Украины и ситуацию в Донбассе, Зеленский сообщил, что в предстоящей 5 июня встрече трёхсторонней контактной группы (ТКГ) примет участие новый начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак. Вместе с тем он воздержался от оглашения какой-либо информации по грядущим переговорам, пообещав позднее обнародовать все доступные материалы.

«Поступили определённые предложения. А что касается возвращения к Минским соглашениям, то мы говорим о прекращении огня, нам нужно произвести обмен военнопленными и обсудить другие вопросы... Мы планируем начать активную работу в том, что касается оказания гуманитарной помощи», — добавил Зеленский.

Изрядно надоевший союзник

По словам депутата Госдумы от Крыма Руслана Бальбека, прозвучавшие в Брюсселе заявления Зеленского воспринимаются как достаточно «скользкие», поскольку европейцам он говорит о желании достичь мира, а украинскому истеблишменту отправляет сигнал о готовности продолжать войну и придерживаться принятого тренда о «российской агрессии».

«Я допускаю, что в Европе хотели бы снизить накал в отношениях с Россией, а Зеленский помнит ещё о будущем визите в США, где надо попросить денег и оружия. С другой стороны, готова ли Россия общаться с Зеленским, который называет её агрессором и требует от Запада усиления санкций в отношении нашей страны. Это диалог за закрытыми дверями — когда есть о чём поговорить, но у одной из сторон нет желания договариваться», — отметил собеседник RT.

По мнению депутата Госдумы от Севастополя Дмитрия Белика, фраза Зеленского о готовности к переговорам с Россией может свидетельствовать о том, что европейцы надавили на нового президента Украины из-за затягивания выполнения Минских соглашений.

«Неудивительно, что для Европы виляющая из стороны в сторону Украина, не желающая прекращать гражданский конфликт на своей территории, — это уже изрядно надоевший союзник. И чтобы наконец-то поставить его на место, в Брюсселе, видимо, очень прозрачно намекнули: либо продолжение финансовой помощи в случае выполнения Минских соглашений Украиной, либо Киев с Донбассом разбирается сам», — отметил парламентарий.

При этом профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта в разговоре с RT выразил мнение, что для Украины отчуждение от России чревато серьёзными последствиями.

«В Европе Украина своей всё равно не будет, в ЕС и НАТО Украину не собираются принимать. Таким образом, Зеленский соглашается с тем, что Украина будет на вторых ролях в Европе, что она готова стать периферией западного мира, который сам находится в глубоком кризисе и Украине всерьёз помогать не будет», — полагает эксперт.

Он также отметил, что в ходе своего визита в Брюссель Зеленский подтвердил согласие Украины участвовать в геополитической игре Запада против России.

«К сожалению, здесь Украина оказывается плацдармом европейского наступления на Россию, прежде всего натовского наступления... Этот визит, хотя и формальный, подтверждает прежние тенденции», — констатировал политолог.

  • У Юнкера спросили, скучает ли он по Порошенко

Символический визит

"Не думайте, что Зеленский забыл про Крым": В Брюсселе президент Украины обсудит "стратегию возвращения полуострова"

Поездка в Брюссель стала для Зеленского первым зарубежным визитом на посту президента Украины. Помимо Столтенберга, украинский лидер в первый день встретился с главой Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером, а также президентом Польши Анджеем Дудой.

Согласно регламенту, встреча Зеленского с Юнкером прошла без заявлений для прессы, но в ходе церемонии фотографирования один из журналистов спросил президента ЕК, не скучает ли он по своему «старому другу» Петру Порошенко.

«У меня есть новый», — отметил Юнкер, а Зеленский добавил: «Я лучше. Новый лучше старого».

Кроме того, во вторник Зеленский принял участие в заседании комиссии Украина — НАТО на уровне послов, а также провёл переговоры с президентом Еврокомиссии по вопросам евро, социального диалога, финансовой стабильности и финансовых услуг Валдисом Домбровскисом. На второй день рабочего визита запланированы встречи с президентом Европейского совета Дональдом Туском и главой европейской дипломатии Федерикой Могерини.

Украинские эксперты отмечают, что поездки, подобные той, что сейчас совершает Зеленский в Брюссель, чаще всего воспринимаются символически. В своё время президент Виктор Ющенко совершил свой первый визит в Москву, а Виктор Янукович — в Брюссель. В итоге первому не удалось наладить отношения с Россией, а правление второго закончилось «евромайданом», отметил в своей колонке на УНИАН глава киевского Международного центра перспективных исследований Василий Филипчук.

Он также констатировал, что дата и время визита Зеленского в Брюссель перекликаются с тем, что 6 июня в Нормандии пройдут масштабные мероприятия, приуроченные к 75-й годовщине высадки войск союзников. Не исключено, что после поездки в Брюссель украинский лидер отправится в Нормандию, где будет присутствовать руководство США, Великобритании, Франции и Германии.

Мэр Мехико заявила, что мальчики-школьники в юбках — это продвижение равенства прав

В определённой степени о символическом характере визита также говорит тот факт, что председатель Европейского совета Дональд Туск и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер вскоре покинут занимаемые должности. После прошедших в конце мая выборов в Европарламент к осени будет сформировано новое руководство органов ЕС.

Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник выразил мнение, что поездка в Брюссель станет «смотринами» новой президентской команды, в ходе которых окружение Зеленского постарается подхватить те направления коммуникации и сотрудничества, которые были у Украины эпохи Порошенко с НАТО и ЕС в части финансирования, военной и политической поддержки.

«Конкретные переговоры и договорённости между Зеленским и его командой с одной стороны и западными партнёрами с другой уже будут нарабатываться после парламентских выборов и формирования нового состава правительства», — полагает эксперт.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



52
Источник
Похожие новости
04 июня 2019, 11:39
Выборы в Европарламент и разрозненная Европа
04 июня 2019, 17:54
«Широкий простор для произвола»: сенат США одобрил законопроект о визовых санкциях за вмешательство в выборы
04 июня 2019, 14:54
Самые дорогостоящие в мире американские F-35 Lightning II пока только имитируют, что они истребители 5-го поколения - СМИ
04 июня 2019, 21:09
«Новый виток медийной кампании»: почему Помпео призвал Россию «отчитаться» за катастрофу MH17
04 июня 2019, 14:39
«Важен сам факт давления»: зачем США предлагают Ирану новую ядерную сделку
04 июня 2019, 01:54
Гордость не того цвета: В Тель-Авиве перед парадом ЛГБТ вывесили флаги Литвы
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
01 июня 2019, 15:24
Трамп вызывает Зеленского на ковер сразу после переговоров с Путиным - СМИ
31 мая 2019, 06:54
"Этот человек сумасшедший, нужно быть осторожнее": Запад передернуло из-за плана по превращению России во властелина мира
29 мая 2019, 06:09
"Путин смеялся до слез": В Сети оценили разоблачение лже-русской, "политически убившей" Штрахе
02 июня 2019, 10:54
Украина проиграла России ещё один бой за Донбасс - Надежда Савченко
29 мая 2019, 12:39
Война с Украиной: Киеву пообещали ответ за атаку на Крымский мост
03 июня 2019, 09:24
В Раде оценили снос бюста Жукова националистами
30 мая 2019, 19:24
Жириновский предсказал развитие ситуации на Украине
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.