Ему прочили пост президента, а нашли на горе: Что известно о смерти мэра Сеула

65-летнего Пак Вон Суна обнаружили мёртвым на поросшем лесом склоне горы в парке "Пугаксан" в центре Сеула. Ранее его дочь заявила в полицию об исчезновении отца. По её словам, мужчина оставил записку, похожую на предсмертное послание.

Спустя часы поисков, в которых участвовали сотни полицейских и были задействованы специальные дроны, тело чиновника было обнаружено.

По предварительным данным, причиной смерти Пак Вон Суна стало самоубийство.

Журналисты составили хронологию последнего дня южнокорейского политика, которого считали потенциальным кандидатом на пост президента страны в 2022 году. Известно, что Пак Вон Сун покинул свою резиденцию около одиннадцати утра по местному времени, до его ухода администрация Сеула распространила сообщение об отмене одного из мероприятий с его участием.

Сообщалось, что чиновнику нездоровится. Однако переполох подняла его дочь, которая обнаружила записку отца после его ухода, после чего и начались поиски.

В СМИ выдвигают версию, что Пак Вон Сун свел счёты с жизнью из-за обвинений в харрасменте от бывшей сотрудницы.

Так, по данным газеты "Хангук кёнчжэ", накануне бывшая подчинённая мэра подала в полицию заявление, указав, что домогательства в форме навязчивых физических контактов и отправки непристойных сообщений в мессенджерах со стороны мэра продолжались с 2017 года.