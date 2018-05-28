«Ему оставался месяц до дембеля»: уроженец Башкирии погиб во время атаки боевиков в Сирии

27 мая в Министерстве обороны РФ сообщили трагическое известие: в результате атаки боевиков в Сирии погибли четверо российских военнослужащих.

- В сирийской провинции Дейрэз-Зор в темное время суток артиллерийскую батарею сирийских правительственных войск атаковали несколько мобильных групп террористов. Два российских военных советника, управлявшие огнем сирийской батареи, погибли на месте. Еще пять российских военнослужащих получили ранения и были оперативно доставлены в госпиталь, - говорилось в сообщении Минобороны.

Но, несмотря на все усилия военных медиков, позже в госпитале скончались еще двое российских солдат. Среди них был и уроженец Башкирии – 31-летний Александр Филимонов.

БЫЛ БОРЦОМ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ И ЗАЩИТНИКОМ СЛАБЫХ

Александр Филимонов родился в 1981 году в небольшом городке Белорецке. Семья у парня была большая и очень дружная: среди четверых детей Александр был самым старшим, а потому опекал и заботился о своих братьях и сестрах. Как рассказывают одноклассники Филимонова, Саша с детства отличался обостренным чувством справедливости: никогда не давал в обиду слабых, заступался за обиженных.

- Саша в классе главным защитником был, - вспоминает одноклассница парня Юлия Я. – Если видел, что кого-то обижают, сразу же вставал на защиту. При этом сам никогда в драку не лез, считал, что любой спор можно разрешить словами.

Кого не спроси: все, как один, вспоминают об Александре как о добром, отзывчивом и очень мягком человеке. Парень увлекался спортом и историей, обожал военную тематику, активно принимал участие в жизни школы, участвовал в различных походах.

- Наши девочки без ума от Саши были, - с грустной улыбкой вспоминает Юлия Я. – Еще бы: статный красавец, душа компании. Да и учился только на «четыре» и «пять». Учителя нарадоваться не могли…

ОСТАВАЛСЯ ВСЕГО МЕСЯЦ ДО ДЕМБЕЛЯ

После окончания школы в 2005 году парень исполнил свою давнюю мечту и отправился служить в армию.

Отслужив положенный срок, Филимонов решил продолжить военную службу контрактником. Военная часть находилась в Забайкальском крае, в Чите. Именно там Александр познакомился со своей женой Инной. Молодые поженились, а вскоре в семье родились двое замечательных детей: дочь и сын.

- Сашу вместе с другими российскими военнослужащими отправили в Сирию, - вспоминает двоюродная сестра парня Вероника А. – Он очень гордился, что ему выпала такая честь. До дембеля оставался всего месяц, уже в конце июня он должен был вернуться. Но вернулся раньше… До сих пор не могу поверить, что Саши больше нет…

Фото: соцсети

Что же произошло в тот роковой вечер, 23 мая?

- Как нам сообщили, все случилось 23 мая, - рассказывает Вероника А. – На Сашину базу напали боевики. Многих ранили, кого-то убили. Сашу тоже ранили, а позже в госпитале он скончался.

Как сообщает «Коммерсантъ», бой длился около часа. Всего были уничтожены 43 боевика и шесть автомобилей

- Нападение было стремительным и хорошо подготовленным, - говорит военный источник издания. - Сирийские военные не сразу поняли, что происходит, а часть и вовсе предпочла выйти из-под огня, который велся боевиками из десятка джипов с установленным на них крупнокалиберным вооружением. Исходя из ситуации, российские военные приняли командование на себя, в короткие сроки развернули артиллерию и открыли ответный огонь.

ПРОСТИТЬСЯ С ГЕРОЕМ ПРИШЕЛ ВЕСЬ ГОРОД

26 мая тело Александра привезли на родину. На похороны, которые состоялись 27 мая, в родном Белорецке, собрался почти весь город. Многочисленные друзья и родственники парня пришли проводить Александра в последний путь: многие не могли сдержать слез. Хоронили героя с почестями. С прощальной речью выступили представители городской администрации, которые подтвердили, что Александр посмертно представлен к награде – Ордену Мужества.

- Очень жаль и родителей Саши, и его семью, - вздыхает Вероника. – Без отца остались двое маленьких детей. Конечно, государство не оставило их без поддержки. Я слышала, что и квартиру им предоставят, и пенсию назначат. Но разве все это заменит им мужа и отца? Саша же был идеальным мужем: ни голоса никогда не повысит, а в детках и вовсе души не чаял…

Редакция «Комсомольской правды в Уфе» приносит искренние соболезнования семье Александра Филимонова.