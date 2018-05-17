"Ему нужно обратиться к врачу". В Крыму ответили американскому журналисту, предложившему взорвать Крымский мост

Американскому журналисту, который предложил Украине взорвать Крымский мост, стоит обследоваться у психиатра. Об этом Комсомольской правде – Крым заявил заместитель председателя Государственного Совета Республики Крым Ефим Фикс.

Напомним, после открытия транспортного перехода через Керченский пролив американская издание Washington Examiner выпустило колонку Тома Рогана под заголовком «Украина должна взорвать Крымский мост».

- Я думаю, что ему нужно все-таки обратиться к врачу. Комментарии, которые он дает – это за пределами разумного. Дурость самая настоящая, - считает вице-спикер крымского парламента. - Нет, чтобы радоваться - даже не за крымчан, за россиян, а просто тому, что есть такая человеческая мысль [построить мост] - и она смогла реализоваться. Это гениальное ведь строение, надо радоваться! А они придумывают всякую ерунду. Врач установит диагноз и выпишет лекарство.

Крымский депутат уверен, что даже если какой-то сумасшедший фанатик рискнет последовать совету журналиста из США, то у потенциального диверсанта ничего не получится: Крымский мост отлично охраняют.

- Журналист порекомендовал… но он же сидит в Америке, это далеко, его не зацепит. А если найдутся те, кто решит попробовать, попытать счастья? Но мост охраняется таким образом, что даже если кто-то подумает [о том, чтобы взорвать мост] – сразу ему электрический заряд, - сказал Ефим Фикс.

Как сообщалось, издание Washington Examiner существует в США уже 13 лет. Печатная версия выходит еженедельно тиражом 45 тысяч экземпляров. Публицист Том Роган заявил в своей колонке, что Крымский мост – «наглый вызов украинской состоятельности как нации», так что незалежной следует как можно скорее нанести воздушный удар и разрушить транспортный переход.