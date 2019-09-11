«Ему не до журналистов»: депутат-невидимка Соловьев нашёлся, с ним все в порядке

10 сентября СМИ всполошились: пропал депутат. 31-летний справедливоросс Александр Соловьев победил на выборах в Мосгордуму по 3-ему одномандатному округу и... исчез. Он и предвыборную борьбу не вел, нигде не показывался. А когда подсчитали голоса и ахнули - за этого кандидата-невидимку проголосовало больше всего народа - его не смогли даже поздравить из избиркома.

— Мы же хотели его поздравить с избранием в депутаты Московской городской думы, но телефон недоступен. Чтобы как-то его известить о победе, мы направили письмо, — приводят СМИ слова председателя территориального избиркома района Покровское-Стрешнево, входящего в 3-й округ района, Виктора Емельяненкова.

СТРОИТ ДОРОГИ, ПУТЕШЕСТВУЕТ, СЛУШАЕТ РОК

Александра Соловьева на выборах недоброжелатели называли «спойлером». Об этом заявил полный тёзка депутата, который тоже пытался избираться по этому округу. «Спойлер» — это «технический кандидат», которого обычно выставляют, чтобы «оттянуть голоса». Соловьева включила в свой список несистемная оппозиция и рекомендовала выбирать его. Не разобравшись, что настоящего Соловьева с выборов сняли, а в списках - его «двойник». И протестное голосование дало непредвиденные плоды. Этот самый якобы «технический кандидат» выигрывает выборы! И ... пропадает.

Об эсере Александре Соловьеве известно немного. Окончил МАДИ по специальности «Автомобильные дороги и аэродромы», работает в ООО «СТРОЙПРОЕКТ». Инженер-проектировщик 2-й категории. Общая сумма доходов за год - 866 тысяч рублей. То есть, 72 тысячи в месяц. Зарегистрирован автомобиль «КИА», как указано в официальных документах Мосгоризбиркома. Это все. Предвыборной программы у Соловьева толком не было. Разве что единственное видео на сайте vote.moscow.ru. Там будущий депутат рассказывает, чего он хочет добиться.

На свою страницу «ВКонтакте» Александр Соловьев заходил 7 сентября, в день накануне выборов. А последняя запись в его профиле датируется аж 2016 годом. Судя по информации в соцсети, Соловьев максимально приближен к своему избирателю. Обычный парень, путешествует по городам России вместе с женой. Слушает рок, любит фильмы «Форсаж» и «Такси». Мало ли таких Александров Соловьевых в России? Вот только за все время существования профиля нет ни намёка на интерес к политике.

— А вы знаете, как связаться с вашим другом? А то он на выборах победил и пропал, — пишу друзьям Соловьева.

— Ой, а на каких выборах? — получаю в ответ.

Другой товарищ депутата попросил скинуть бюллетень или «хотя бы пример». Да, интересные друзья, ничего не скажешь. И кандидат любопытный...

ОПАСЕНИЯ, ЧТО ЕГО НЕТ В ЖИВЫХ?

Тем временем на страницу Соловьева сыплются поздравления с победой на выборах.

— Привет и поздравляю с победой! Я за тебя топил на выборах! — пишет Тимур Абушаев. Он тоже баллотировался в депутаты по 3-ему округу от КПРФ, но его кандидатуру сняли за огрехи в документах.

Позже, забеспокоившись, что победитель подозрительно молчит, Абушаев напишет заявление в ОВД по Покровскому-Стрешнево по факту пропажи депутата.

— Есть серьёзные опасения, что его либо уже нет в живых, либо ему что-то угрожает. Возможно, если он умер или насильственным способом ушёл из жизни, его мандат может перейти следующему человеку, кто был после него на выборах по результатам набранных голосов. Так что будем надеяться, что с нашим избранным депутатом все в порядке, — заявил коммунист в своём видеообращении.

Ну и дела. Представила себя сыщиком и подключила все связи, чтобы получить номер телефона Соловьева. Вдруг человек правда в опасности, а мы ехидничаем. За пару часов поисков с фонарём заветные 11 цифр у меня. Набираю и — тишина. Аппарат абонента выключен. Неудивительно, что даже представители избиркома достучаться до народного избранника не смогли.

ЗАЙМЕТСЯ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКОЙ

Ну, думаю, в партии-то, в «Справедливой России», точно должны знать, что с Александром Соловьевым. Депутат их, родной. Значит, расскажут.

— Вы что на парня накинулись? Как вороны на добычу. Он пришёл к нам, сказал, что хочет баллотироваться в депутаты. Мы проверили серьёзность его намерений, предложив вступить в партию. Он согласился. Вот и все, — объясняет советник руководителя партии «Справедливая Россия» Александр Романович.

— Так а что же он молчит теперь, Александр Леонидович?

— Он молодой, неопытный политик. Подчеркиваю, политик. Пока он не знает, как общаться с прессой. У него сейчас есть более важные дела. Он будет знакомиться с округом, заниматься тротуарной плиткой, проблемами с мусором, ЖКХ. Ему сейчас не до журналистов, понимаете?

По мнению Романовича, новоизбранный депутат — скромный, приличный парень. И со свалившимся на него внезапно мандатом справится.

И вот, когда пресса и даже избирком уже отчаялись разыскать новоиспеченного депутата, к вечеру 10 сентября Александр Соловьев всё-таки вышел из сумрака. Он засветился на встрече с руководителем партии эсеров Сергеем Мироновым. «Комсомольской правде» даже удалось раздобыть фото этой встречи. На снимке Соловьев справа от своего партбосса. Действительно, с виду скромный парень... Правда, на связь с журналистами молодой депутат пока так и не вышел.

Александр Соловьев на встрече с руководством эсеров (крайний справа)

Корреспонденты «КП» не теряют надежды пообщаться с Александром Соловьевым и продолжают искать способы связаться с ним.

Ищут пожарные, ищет милиция, ищут фотографы в нашей столице... Товарищ депутат, развейте наше беспокойство, докажите, что вы существуете не только на фото. Позвоните в «Комсомолку».