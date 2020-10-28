«Ему мир не нужен»: депутат раскритиковал Зеленского

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин выступил с критикой политики президента Украины Владимира Зеленского на юго-востоке страны.

Более того, Кузьмин обвинил главу государства во «вранье».

Так народный избранник отреагировал на заявления Зеленского, что первостепенным пунктом для него остаются мир в Донбассе и возвращение территорий.

«Во-первых, это вранье все. Президент Зеленский врет. Ему мир не нужен», — заявил Кузьмин в эфире телеканала «112 Украина».

Как отметил парламентарий, мира на востоке Украины до сих пор нет, но президент страны при этом не предпринимает никаких шагов, чтобы урегулировать ситуацию в регионе.

Кузьмин противопоставил действующему украинскому лидеру главу «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука, который, как утверждает депутат, делает очень многое, чтобы восстановить мир на востоке страны.

Несколькими днями ранее Зеленский получил еще один неодобрительный отзыв со стороны «Оппозиционной платформы — За жизнь». Как заявил глава Харьковской городской организации партии Андрей Лесик, Зеленский предал национальные интересы.

«Прекрасно понимаю, все, что он (президент Украины Владимир Зеленский. — «Газета.Ru») смог сделать за этот год, он уже сделал — сдал национальные интересы с потрохами», — сказал представитель партии в эфире канала Newsone.

Лесика возмутила политика украинских властей в отношении Донбасса. Он назвал действия Киева в регионе хождением по кругу.

Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» считается условно пророссийской. В ходе парламентских выборов в прошлом году она лидировала по числу голосов в Донбассе. Виктор Медведчук регулярно приезжает в Москву, где встречается с президентом России Владимиром Путиным и председателем правительства страны Михаилом Мишустиным.

Конфликт в Донбассе до сих пор остается на повестке дня для украинских политиков. В середине октября Владимир Зеленский заявил в интервью «Би-би-си», что уйдет с поста главы государства, если не сможет закончить вооруженные действия в регионе. Как подчеркнул президент, такой исход будет свидетельствовать, что к власти должен прийти другой человек.

Он уточнил, что не держится «ни за рейтинги, ни за власть».

Глава государства также отметил, что сохраняет веру в мирное урегулирование конфликта в Донбассе. «Я верю в это. В противном случае я бы не шел в президенты Украины. Это очень сложно, и здесь нам нужна помощь всего мира, это правда. Но я не теряю эту веру», — отметил Зеленский.

По словам президента, Киев готов следовать минским соглашениям, хотя вокруг них существуют разногласия. Украинский лидер, как он сообщал, говорил и канцлеру Германии Ангеле Меркель, и президенту России Владимиру Путину, что согласен на особые условия для Донбасса, но выступает против закрепления этого в конституции страны.

«Будут условия, будут особые условия, закон об особом статусе — это изменения в конституции в соответствии с децентрализацией. Оно все должно быть, я с этим согласен, но изменения конституции, те, которые они хотят, они сегодня невозможны», — подчеркивал президент Украины.

Как отметил президент, власти страны не могут обеспечить выборы в этом регионе. Никто из наблюдателей не приедет. «Кто будет приезжать на ту часть и проводить там выборы, если там есть вооруженные люди? Все это понимают. Но мы идем по «Минску» [минским соглашениям]. Есть такое, надо, чтобы «Минск» был немного более гибким», — пояснил Зеленский.

В апреле он утверждал, что сможет завершить боевые действия в Донбассе до конца срока своего правления. «Я говорил, что готов ждать один год, готов работать один год. Если «минский процесс» не будет работать, мы будем менять тактику. Мы к этому готовы, год еще не прошел», — говорил он в фильме «Год президента Зеленского», который показывали по телеканалу «Украина».