Эмоциональное цунами: как не поддаться панике из-за коронавируса

Паника вокруг пандемии коронавируса нарастает с каждым днем. Эксперты Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта (БФУ им. И. Канта) разъяснили, что такое паника с точки зрения психологии, рассказали, кому она особенно свойственна, и поделились простыми правилами на каждый день о том, как не поддаться массовой истерии.

Причины эмоционального "заражения"

По мнению доктора психологических наук, профессора института образования БФУ им. И. Канта Ирины Симаевой, первым спусковым механизмом паники является индивидуальный непреодолимый страх перед опасностью.

По ее словам, в толпе этот страх суммируется. Срабатывает эффект эмоционального "заражения": психологическое состояние, настроения и формы поведения людей резонируют и многократно усиливаются по типу цепной реакции.

Психоаналитик, доцент института образования БФУ им. И. Канта Максим Кожемякин считает, что панические состояния не возникают сами по себе. Независимо от реальности угрозы у паники есть несколько причин. Например, общая напряженность в обществе.

"Известен случай, когда по американскому радио транслировался спектакль "Война миров" по Г. Уэллсу. Началась вполне реальная массовая паника, когда люди восприняли услышанное как правду. Но важно понимать, что спектакль шел накануне Второй мировой войны, когда общество уже было встревожено", – рассказал Максим Кожемякин.

Помимо этого, эксперт отметил усталость, длительный стресс, недостаток информации или ее противоречивость, которые сеют тревогу. Также свою роль играет отсутствие авторитетных лидеров, которым можно доверять.

Паника-убийца: к чему приводит страх

Испытывая сильную тревогу, люди утрачивают способность рационально оценивать ситуацию и адекватно ей противодействовать, отмечают эксперты. Одновременно с этим растет внушаемость человека и авторитет толпы. Общество практически теряет способность воспринимать сообщения из других источников. Таким образом, любые мифы, "фейки" и "вбросы" распространяются с чудовищной скоростью без всякого критического осмысления, особенно в интернете.

"Дело в том, что сильнейшая эмоция, движимая инстинктом самосохранения, создает доминантный очаг возбуждения в мозге, подавляет разум и сознательный контроль над поведением. Убеждения, ценности, установки, нормы, сама личность человека в состоянии паники перестают направлять поведение, и люди совершают поступки, необъяснимые с позиции здравого смысла", – пояснила Ирина Симаева.

Так, при угрозе эпидемии коронавируса жители некоторых городов закупили сотни рулонов туалетной бумаги, огромное количество гречки, круп и других продуктов.

По мнению Симаевой, в группе риска "паникеров" – эмоционально возбудимые и чувствительные люди, не склонные к логическому и критическому анализу событий, особенно в старческом возрасте, часто – малообразованные люди, которые не в состоянии понять суть происходящего.

"Ты не пройдешь": как не поддаться массовой истерии

По мнению Ирины Симаевой, в целом по своим масштабам паника не имеет границ. Она способна и охватывать людей, собранных в ограниченном пространстве (корабль, самолет, театр, стадион и так далее), и распространяться на обширной территории даже целых стран и континентов и в виртуальном пространстве.

Специалисты рекомендуют заниматься спортом, чтобы израсходовать гормоны, которые вырабатывает организм в ответ на тревогу.

В борьбе со стрессом также помогут планирование дел с регулярным самоотчетом и саморефлексия: нужно порассуждать, в чем суть проблемы, что нужно сделать, чтобы ситуация не усложнилась. Попробовать активно решить проблемы, которые появились вместе с опасностью.

"Сегодня мы видим, как магазины организовывают доставку товаров домой, жители Италии танцуют и играют музыку на балконах, кто-то предлагает свою помощь пожилым, которые находятся в зоне риска. Психологи подчеркнули, что чувство сопричастности здесь очень важно: оно дает возможность понять, что ситуация не безнадежна", – заявил Максим Кожемякин.