Эммануэль Макрон: "Полезный идиот" Кремля или главный реалист Запада?

Президент Франции Эммануэль Макрон выступает за полный пересмотр отношений с Россией. Однако процесс может занять десятилетие и пойти по одному из нескольких путей.

Три сценария от Макрона

Как заявил глава государства, он видит три сценария развития событий. Согласно первому варианту, Россия восстановит статус супердержавы, опираясь на собственные силы, но сделать это будет сложно. Проблема заключается в том, что у Москвы имеются экономические и демографические проблемы, которые не решить за счёт миграции.

Второй вариант подразумевает развитие страны по евразийской модели. Однако на пути стоит Китай, занимающий лидирующие позиции. Макрон уверен в том, что Владимир Путин никогда не будет вассалом Пекина.

"Я ни на секунду не представляю себе, что его стратегия - быть вассалом Китая", - приводит слова политика "Вечерняя Москва".

Третий вариант заключается в сбалансированном диалоге с Европой. Французский лидер указывает на то, что Кремлю не нравится активность НАТО у границ, а также позиционирование ЕС в качестве вассала США. Однако в будущем российская сторона может пересмотреть своё мнение.

"Если мы хотим построить мир в Европе, воссоздать европейскую стратегическую автономию, нам нужно изменить нашу позицию в отношении России", - поведал Макрон в интервью The Economist.

Реакция России

Высказывания президента Франции заметили как в Кремле, так и на Западе. Причём реакция была строго противоположной.

Так, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что прогнозы Макрона заметно отличаются в лучшую сторону от русофобских и апокалиптических сценариев других экспертов.

"Это гораздо более вдумчивый подход, который импонирует российскому президенту, который ценит дискуссии по региональным и двусторонним вопросам", - пояснил он.

При этом Песков указал на то, что Москва придерживается стратегии, которая совмещает в себе элементы из всех трёх сценариев, описанных Эммануэлем Макроном. Речь идёт о взаимовыгодных контактах со странами Европы, Азии и Африки, передает "Политэксперт".

"Полезный идиот", критикующий НАТО

А вот в Польше на французского лидера обрушились с резкой критикой. Особенно отличился журналист Якуб Мельник, опубликовавший статью под названием "Макрон - полезный идиот Кремля". Как передаёт телеканал "360", поляка буквально взбесил другой комментарий Эммануэля Макрона, посвящённый НАТО.

Парижу крайне нравятся отсутствие чёткой координации действий между США и странами Европы, а также военные операции Турции на территории Сирии. Происходящее он назвал "смертью мозга" НАТО.

"Между США и их союзниками в НАТО отсутствует какая-либо координация по принятию стратегических решений. Её просто нет", - пожаловался он.

Мельник утверждает, что Франции удобно критиковать США и альянс, так как на неё никто не намерен нападать. При этом Польша, Румыния, Латвия, Литва и Эстония якобы живут в страхе перед возможным нападением России. Правда, конкретных доказательств он не привлёк, но зато сделал реверанс в сторону Вашингтона, который якобы помог остановить бойню в Югославии. О реальных событиях того времени поляк тоже умолчал.

Впрочем, не только Якубу Мельнику не понравились критические высказывания Макрона. Так, канцлер ФРГ Ангела Меркель поспешила дистанцироваться от коллеги.

"Эти взгляды не соответствуют моим", - заявила она с обидой.

Главный реалист Запада

Самое смешное заключается в том, что президента Франции Эммануэля Макрона поддержали в США. Глава американской дипломатии Майк Помпео требует от НАТО изменений и повышения эффективности, иначе альянс рискует изжить себя.

По мнению члена Совета Федерации Алексея Пушкова, позиция Макрона звучит максимально реалистично. Пока руководство НАТО фокусировалось исключительно на России, оно умудрилось прошляпить раздор внутри организации, который связан с действиями Анкары.

"Макрон ясно дал понять: не Россия является главной проблемой НАТО. Верно: это надуманная головная боль", - приводит его слова РИА ФАН.