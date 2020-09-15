Эммануэль Макрон исчерпал арсенал в борьбе с Турцией

Для Эммануэля Макрона момент истины стремительно приближается. Французский президент снова обрушился на своего турецкого коллегу с критикой по поводу кризиса в Восточном Средиземноморье. Но слова не сломают Реджепа Тайипа Эрдогана, и Макрон будет бороться за достижение международного консенсуса в отношении использования экономических стимулов, чтобы заставить Турцию отступить.

Словесные выпады французского лидера уже перестали восприниматься всерьез из-за количества повторений. На встрече в Корсике лидеров так называемой MED7 - Франции, Италии, Испании, Португалии, Греции, Кипра и Мальты - Макрон призвал европейские страны установить «красные линии» для турецких провокаций.

Но мы уже слышали об этом раньше. Действительно, всего пару недель назад Макрон утверждал, что уже провел эти красные линии, и заявил, что Турция будет уважать действия, а не слова. Но его действия до сих пор - будь то военные учения или проведение саммитов - только вызвали к нему еще большее презрение в Анкаре.

Турецкое министерство иностранных дел, не склонное к резкой риторике, ответило на последний залп французского президента собственной анфиладой: Макрон должен прекратить попытки «давать уроки» и отказаться от старых колониальных рефлексов. На прошлой неделе Турция провела собственные военные учения на севере Кипра, получившие название «Средиземноморский шторм».

В текущей ситуации у Макрона не так много вариантов, по сути ему остается смириться и замолчать. Он может отправить больше французских военных кораблей в воды, и так уже перегруженные военными морскими судами. Однако трудно представить, что это заставит Эрдогана отступить.

Франция не может надеяться на военную поддержку со стороны партнеров по НАТО, поскольку Турция также член альянса. Хотя США ослабили давнее американское эмбарго на продажу оружия Кипру, вряд ли они поддержат более строгие меры в отношении Эрдогана, которому президент Дональд Трамп импонирует.

А что с Берлином? Германия в настоящее время председательствует в ЕС, и канцлер Ангела Меркель пытается добиться урегулирования спора между Турцией и Грецией путем переговоров. Хотя ЕС предупредил о возможных санкциях против Турции, власти блока, похоже, не хотят их вводить.

Меркель вряд ли устраивает то, что Макрон бряцает оружием, пока она ведет переговоры о мире. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас ясно дал понять, что военные учения не помогают.

Таким образом, несмотря на присутствие на Корсике шести других европейских лидеров, Франция - единственная из крупных держав, желающая противостоять Турции. У Макрона есть и другие заботы, требующие его внимания. Заболеваемость коронавирусом тревожно растет, что является напоминанием о том, как он не справился с пандемией. Кроме того внимания требует экономика, для поддержания которой был представлен план стимулирования на 100 миллиардов евро ($118 миллиардов).

За границей есть и другие кризисы, с которыми нужно бороться: обещания Макрона спасти ливанцев от их политиков будут выполнены через несколько месяцев, а политические потрясения в Мали бросают вызов целям Франции по борьбе с терроризмом в Сахеле. При этом в еще одном его противостоянии с Эрдоганом, на этот раз по ситуации Ливии, ситуация также складывается не в пользу французского лидера.

В этих обстоятельствах президенту было бы разумно сдержать свой пламенный темперамент в споре о Восточном Средиземноморье, и оставить переговоры Германии.