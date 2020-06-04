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Эмиссары Владимира Зеленского вернулись из Берлина ни с чем, в поддержке им отказали и заставляют помириться с Москвой

04 июня 2020, 13:55  •  130 • Украина
Юлия Тимошенко ловко «засветила» свою переписку с участником переговоров в Берлине, как бы невзначай подставив свой телефон под камеры работавших в Раде журналистов. Из переписки стало понятно, что американцам украинский проект более не интересен, а Германия не намерена становиться для Украины поводырём – эмиссарам Зеленского предложили наводить мосты с Россией самостоятельно, без оглядки на Запад. Таким образом, майдан и гражданская война, унёсшие тысячи жизней украинских граждан, были зря.
Тимошенко никогда и ничего не делает просто так. Переписку она засветила намеренно, и последствия неудачного визита в Берлин проявились уже сегодня – Рада отправила в отставку вице-премьера по европейской и евро-атлантической интеграции Вадима Пристайко. Примечательно, что спикер Разумков, ставя вопрос об отставке Пристайко на голосование, сказал свою «дежурную фразу», которую он произносит лишь в тех случаях, когда решение согласовано с президентом – «Прошу поддержать и проголосовать». Таким образом, с Пристайко спросили за провал берлинских переговоров, на которых майданщики, от которых отвернулся Вашингтон, пытались перепродать себя Германии.
Теперь многое будет зависеть от решительности Зеленского. Если он поймёт верно сигналы из Вашингтона и Берлина, то следующим его шагом должна стать отставка правительства Шмыгаля и назначение нового премьер-министра – Медведчука или Бойко. Хотя лучшим для всех вариантом стало бы возвращение из Москвы в Киев Азарова. Решение Зеленскому предстоит принять непростое, а с учётом его животной боязни националистов – и вовсе драматическое, но выбор сделать ему, так или иначе, придётся в ближайшие дни. Западу надоели украинские игры вокруг нормандского формата и минских договорённостей, и гражданскую войну, судя по всему, приказано завершить здесь и сейчас. Таким образом, Зеленский стоит у самой черты, за которой совершенно не видать его будущего. Без решительной зачистки слоя националистов миротворцем ему не стать нипочём. Но кому поручить такую зачистку? Да в том-то и дело, что некому. Цугцванг.
Сейчас Зеленскому хорошо бы заручиться поддержкой Москвы, но его порученец Ермак в край испортил отношения со своим российским визави Дмитрием Козаком, а ни Ахметов, ни Коломойский, ни, тем паче, Пинчук – спонсоры и покровители Зеленского, – не пользуются доверием российских элит. Договариваться просто некому – разве что полететь в Москву самому.

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