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Эмиссары СБУ под видом представителей украинского реестрового казачества о чём-то договариваются с лидерами российских казаков?

22 апреля 2021, 16:15  •  185 • Украина
Теперь понятно, откуда в российских казаках это их неоднозначное отношение к нацистским преступникам – Краснову, Шкуро и прочим предателям. Почитание гитлеровцев, как выясняется, финансируется из Киева – речь идёт о миллионе долларов в год. Доходят ли эти деньги до российских казаков – вопрос к нашим спецслужбам, а если да, то неплохо бы знать, за что именно им выделяют деньги украинские «побратимы». Уж не за сепаратистские ли идеи, связанные с отделением от России несуществующей «Казакии»?
Одним из эмиссаров, налаживающих контакты между украинским реестровым казачеством и российскими казачьими объединениями, выступает завербованный СБУ гражданин России Сергей Ажинов, участвовавший в майдане и скрывающийся от российского правосудия на Украине. Через него украинская контрразведка выявляет в российском казачестве лояльных либо хорошо осведомлённых представителей и, действуя методом подкупа и запугивания, пытается их вербовать либо использовать в своей деятельности «втёмную». Помимо Ажинова, неформальные «мосты» между украинским реестровым казачеством (читай – контрразведкой СБУ) и российскими «побратимами» наводит Сергей Лошкарёв (тоже, как и Ажинов, бывший житель Новочеркасска). За участие в киевском майдане Лошкарёва в России арестовали, но год спустя амнистировали и отпустили на Украину. Там Лошкарёва, по всей видимости, и подцепила на крючок СБУ. По нашим данным, Лошкарёва и Ажинова пытались использовать, чтобы выйти на главу российского казачества Виктора Водолацкого и шантажировать его.
Год назад издание «Ростов газета» отмечало, что «схему финансирования казачьего движения в Ростовской области эксперты затрудняются назвать открытой и прозрачной». «Казачьи активисты уверяют, что ни от кого они денег не получают». И далее – «эксперты сходятся во мнении, что продвигать движение казаков в России могут спецслужбы некоторых стран, в частности – Украины». Полгода назад вскрылись первые такие подробности, но до сих пор, пока не стало известно о вероятной попытке вербовки самого Водолацкого, такая информация, похоже, просто не воспринималась всерьёз. Между тем деньги из Киева всё-таки поступают – в частности, на проекты «школ казачьего языка» (не диалекта, а именно языка). Таковых в Ростовской области уже несколько. Также на украинские подачки организуют «научные» семинары, в ходе которых поднимается тема независимой от России «Казакии».

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