Эмиссар США прибыл в особняк МИД на рабочий обед с Лавровым - фото

Советник президента США Болтон прибыл в МИД РФ на встречу с Лавровым.

В Министерство иностранных дел России прибыл советник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон на переговоры с главой МИД Сергеем Лавровым. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По её информация, встреча главы российского внешнеполитического ведомства с советником президента США проходит в формате рабочего обеда в особняке МИД. Со стороны России во встрече, помимо министра иностранных дел принимают участие двое его заместителей Игорь Моргулов и Сергей Рябков. Джона Болтона сопровождает посол США в России Джон Хантсман. Переговоры идут за закрытыми дверями.