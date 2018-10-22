|
Эмиссар США прибыл в особняк МИД на рабочий обед с Лавровым - фото
22 октября 2018, 21:09 • 93 • Политика
Советник президента США Болтон прибыл в МИД РФ на встречу с Лавровым.
В Министерство иностранных дел России прибыл советник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон на переговоры с главой МИД Сергеем Лавровым. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По её информация, встреча главы российского внешнеполитического ведомства с советником президента США проходит в формате рабочего обеда в особняке МИД. Со стороны России во встрече, помимо министра иностранных дел принимают участие двое его заместителей Игорь Моргулов и Сергей Рябков. Джона Болтона сопровождает посол США в России Джон Хантсман. Переговоры идут за закрытыми дверями.
Подпишитесь на нас
93
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
|
18 октября 2018, 22:54
|
17 октября 2018, 20:12
|
20 октября 2018, 20:24
|
19 октября 2018, 01:54
|
20 октября 2018, 02:40
|
21 октября 2018, 09:24
|
15 октября 2018, 23:24