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Эмиссар США прибыл в особняк МИД на рабочий обед с Лавровым - фото

22 октября 2018, 21:09  •  93 • Политика
Советник президента США Болтон прибыл в МИД РФ на встречу с Лавровым.
В Министерство иностранных дел России прибыл советник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон на переговоры с главой МИД Сергеем Лавровым. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По её информация, встреча главы российского внешнеполитического ведомства с советником президента США проходит в формате рабочего обеда в особняке МИД. Со стороны России во встрече, помимо министра иностранных дел принимают участие двое его заместителей Игорь Моргулов и Сергей Рябков. Джона Болтона сопровождает посол США в России Джон Хантсман. Переговоры идут за закрытыми дверями.
«В Особняке МИД началась встреча Сергея Лаврова и Джона Болтона в формате рабочего обеда», - написала Захарова в Facebook.

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