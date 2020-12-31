Эмир Катара показал фото, как он привился от COVID-19

В США и Европе политики публично делают прививки от коронавируса. Впрочем, на Ближнем Востоке так же активно стартовал этот процесс.

Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани 30 декабря обнародовал фото о том, как он привился от инфекции. На снимке заснято, как лидеру страны вкалывают препарат.

В подписи к фото эмир пожелал своим подписчикам "оставаться в безопасности и быть защищёнными во время пандемии".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني (@tamim_al_thani)

В Катаре с 23 декабря проходит первый этап вакцинации от коронавируса, его планируют завершить к концу января.

Отмечается, что в стране было выдано разрешение на экстренное использование вакцины против коронавируса производства американской компании Pfizer и её немецкого партнёра BioNTech.

Вакцинация от коронавируса также началась в других странах Персидского залива - ОАЭ, Кувейте, Саудовской Аравии, Омане и Бахрейне.