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Эмир Катара показал фото, как он привился от COVID-19
31 декабря 2020, 21:20 • 61 • В мире
Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани в среду сделал прививку от коронавируса. Фото об этом он разместил в Instagram и пожелал своим подписчикам оставаться в безопасности на период пандемии.
В США и Европе политики публично делают прививки от коронавируса. Впрочем, на Ближнем Востоке так же активно стартовал этот процесс.
Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани 30 декабря обнародовал фото о том, как он привился от инфекции. На снимке заснято, как лидеру страны вкалывают препарат.
В подписи к фото эмир пожелал своим подписчикам "оставаться в безопасности и быть защищёнными во время пандемии".
В Катаре с 23 декабря проходит первый этап вакцинации от коронавируса, его планируют завершить к концу января.
Отмечается, что в стране было выдано разрешение на экстренное использование вакцины против коронавируса производства американской компании Pfizer и её немецкого партнёра BioNTech.
Вакцинация от коронавируса также началась в других странах Персидского залива - ОАЭ, Кувейте, Саудовской Аравии, Омане и Бахрейне.
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