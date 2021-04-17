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Эмиграция или тюрьма: разрушителей России поставили перед жёстким выбором

17 апреля 2021, 14:20  •  259 • Политика
Ранее прокуратура Москвы потребовала признать ФБК* Алексея Навального экстремистской организацией. Политконсультант Андрей Перла считает, что с разрушительными для России организациями и их участниками нужно поступать жёстче и ставить перед выбором - эмиграция или тюрьма.
Напомним, ранее прокуратура Москвы подала иск, в котором требовала признанный иноагентом Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального также признать в России и экстремистской организацией.
Поводом послужили итоги проверки деятельности организации. В частности, выяснилось, что целью ФБК является создание условий для изменения основ конституционного строя страны, в том числе с использованием сценария "цветной революции". То же самое касается так называемых Штабов Навального и Фонда защиты прав граждан (ФЗПГ, юрлицо ФБК).
Политический консультант, журналист Андрей Перла считает, что это был "абсолютно правильный ход", но интересный, на его взгляд, только одним.
А почему же этого никто не додумался сделать раньше? Какие такие санкции были для этого потребны? Что было непонятно? - недоумевает политический обозреватель "Первого русского". - Неужели кто-то предполагал, что целью Навального и его сотрудников в самом деле является "борьба с коррупцией"? Неужели методы финансирования этой замечательной организации, ставшие в итоге предметом отдельного уголовного дела, сами по себе, даже если не интересоваться содержанием речей сотрудников, всеми этими "Россия будет свободной", не являлись достаточным основанием для понимания - это и есть экстремизм?
Перла призвал быть откровенными и признать, что речь в случае с организацией Навального и ей подобными - "это и есть совершенно наглая, ничем не завуалированная работа на иностранных врагов России".
Десять лет, как минимум десять лет никак невозможно было этого понять, и только после провокаций с "отравлением", совещаний в НАТО о том, как лучше использовать Навального и московских незаконных антигосударственных митингов решились… - констатирует политконсультант, добавив, что "это тот случай, когда лучше поздно, чем никогда".
Андрей Перла подчеркнул, что существование в России до сих пор безнаказанных разрушительных "либеральных" организаций - "одна из главных угроз суверенитету" и "неспособность справиться с подрывными организациями - один из главных упреков, которые сегодня можно бросить нашему государству".
С разрушителями России эксперт призвал поступать довольно жёстко - ставить их перед чётким и непростым выбором. Кроме того, посоветовал России первым делом "выйти из всех международных соглашений, трактующих о "правах человека" - потому что только они сдерживают закон, - и уничтожить пятую колонну".
Выбор для её участников должен быть таким: эмиграция или тюрьма, - высказал своё предложение политконсультант. - Поддержка экстремистов - это до шести или в отдельных случаях до десяти лет заключения. Для начала достаточно.
* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

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