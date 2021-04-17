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Эмиграция или тюрьма: разрушителей России поставили перед жёстким выбором
17 апреля 2021, 14:20 • 259 • Политика
Ранее прокуратура Москвы потребовала признать ФБК* Алексея Навального экстремистской организацией. Политконсультант Андрей Перла считает, что с разрушительными для России организациями и их участниками нужно поступать жёстче и ставить перед выбором - эмиграция или тюрьма.
Напомним, ранее прокуратура Москвы подала иск, в котором требовала признанный иноагентом Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального также признать в России и экстремистской организацией.
Поводом послужили итоги проверки деятельности организации. В частности, выяснилось, что целью ФБК является создание условий для изменения основ конституционного строя страны, в том числе с использованием сценария "цветной революции". То же самое касается так называемых Штабов Навального и Фонда защиты прав граждан (ФЗПГ, юрлицо ФБК).
Политический консультант, журналист Андрей Перла считает, что это был "абсолютно правильный ход", но интересный, на его взгляд, только одним.
Перла призвал быть откровенными и признать, что речь в случае с организацией Навального и ей подобными - "это и есть совершенно наглая, ничем не завуалированная работа на иностранных врагов России".
Андрей Перла подчеркнул, что существование в России до сих пор безнаказанных разрушительных "либеральных" организаций - "одна из главных угроз суверенитету" и "неспособность справиться с подрывными организациями - один из главных упреков, которые сегодня можно бросить нашему государству".
С разрушителями России эксперт призвал поступать довольно жёстко - ставить их перед чётким и непростым выбором. Кроме того, посоветовал России первым делом "выйти из всех международных соглашений, трактующих о "правах человека" - потому что только они сдерживают закон, - и уничтожить пятую колонну".
* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.
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