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Эмигрантка перечислила три продукта, которых сильно хочется в американском захолустье

04 сентября 2021, 06:10  •  135 • В мире
Филолога и любительницу джаза Надю Цветкову судьба забросила в американское захолустье. Эмигрантка перечислила три продукта, по которым она больше всего скучает.
Пользовательница сервиса "Яндекс. Кью" рассказала, чего ей не хватало на чужбине.
"В маленьком американском захолустье очень не хватало сгущёнки и обычного чёрного хлеба, почему-то навязчиво хотелось сала, хотя обычно его не ем", - написала она.
Со сгущёнкой вообще вышла забавная история. Наде удалось всё-таки найти в магазине продукт, на котором написано condensed milk. Она начала его есть прямо из банки ­- так истосковалась. По словам девушки, американцы были крайне удивлены.
В США сгущённое молоко не едят просто так. Жители этой страны используют данный продукт только в выпечке.
Сгущёнка - штука загадочная. В этом убедились сирийские оппозиционеры, которые испугались данного продукта. Весной прошлого года члены оппозиционных сил Сирии обратились к народу с призывом не принимать от военных русские консервы. Казус заключался в маркировке на банке.

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