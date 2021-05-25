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Эмигрант из Германии придумал, кто сдал Протасевича
25 мая 2021, 00:50 • 17 • Политика
Альфред Кох, бежавший несколько лет назад из России в Германию, поделился мыслями на тему инцидента в Минске с задержанием бывшего редактора телеграм-канала Nexta. Он придумал, что сдал Романа Протасевича.
Кох в 90-х был заместителем председателя правительства России, а в 2010-х – фигурантом как минимум одного уголовного дела. С 2015 года его постоянным местом жительства является Германия.
На своей странице в Facebook он написал краткое эссе на тему "Если бы я был следователем". В тексте он представил, как на этой должности расследовал бы экстренную посадку самолёта Ryanair в аэропорту Минска, когда был задержан один из пассажиров - белорусский оппозиционер Роман Протасевич.
Протасевича сдал пилот пассажирского авиалайнера, считает Кох. В посте он отметил, что на лётчика бы подумал в первую очередь.
По мнению эмигранта из Германии, самолёту было буквально пару минут лететь до границы.
"Вильнюс полюбому был ближе, чем Минск. Лётчик всё знал заранее и за бабло сдал Протасевича", - поделился мнением Альберт Кох.
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