Эмигрант из Германии придумал, кто сдал Протасевича

Альфред Кох, бежавший несколько лет назад из России в Германию, поделился мыслями на тему инцидента в Минске с задержанием бывшего редактора телеграм-канала Nexta. Он придумал, что сдал Романа Протасевича.

Кох в 90-х был заместителем председателя правительства России, а в 2010-х – фигурантом как минимум одного уголовного дела. С 2015 года его постоянным местом жительства является Германия.

На своей странице в Facebook он написал краткое эссе на тему "Если бы я был следователем". В тексте он представил, как на этой должности расследовал бы экстренную посадку самолёта Ryanair в аэропорту Минска, когда был задержан один из пассажиров - белорусский оппозиционер Роман Протасевич.

Протасевича сдал пилот пассажирского авиалайнера, считает Кох. В посте он отметил, что на лётчика бы подумал в первую очередь.

По мнению эмигранта из Германии, самолёту было буквально пару минут лететь до границы.

"Вильнюс полюбому был ближе, чем Минск. Лётчик всё знал заранее и за бабло сдал Протасевича", - поделился мнением Альберт Кох.